Das sind die 25 besten Filme aller Zeiten

Was ist der beste Film aller Zeiten? Stellt man jemandem diese Frage, wird die Antwort mit hoher Sicherheit fast jedes Mal anders ausfallen. Das ist verständlich, hat doch jeder einen anderen Geschmack. Hinzu kommt: Keiner kennt alle Filme und kann zuverlässig sagen, dass etwa „Titanic“ – aus welchen Gründen auch immer – besser ist, als „The Big Lebowski“. So hat jeder seine Lieblingsfilme, die er für die besten Filme aller Zeiten hält.

Im Internet kursieren unzählige Listen, die den besten Film oder die besten Filme präsentieren. Dabei gleicht keine der anderen. Auch das zeigt, wie schwierig es ist, eine solche Liste zu erstellen. Ob angesehene Kritiker oder ausgewiesene Filmexperten: Es gibt eine Liste, die der Wahrheit über die besten Filme aller Zeiten am nächsten kommt. Denn hier kann jeder mitentscheiden und einen Film bewerten. Die Rede ist von der Internet Movie Database (IMDb), der wahrscheinlich größten Plattform für Filmbewertung im Internet. Und hier ist sie, die Top 25 der weltweit besten Filme inklusive Erscheinungsjahr, Bewertung und einem Trailer zum Film, wenn du auf den Filmtitel klickst:

Die 25 besten Filme aller Zeiten

So kommt die Wertung zustande

Für alle, die sich fragen, wie die Bewertung zustande kommt: Wer sich bei der Internet-Filmdatenbank IMDb registriert, kann Filme mit Punkten von 1 bis 10 bewerten. Bei mindestens zehn Bewertungen veröffentlicht das Portal einen Durchschnittswert. Hat ein Film besonders viele Bewertungen, wird er in die Top 250 aufgenommen. Hier verändert sich aber das Bewertungssystem. Die IMDb vergibt Wertungszahlen, die sich aus den abgegebenen Bewertungen der Nutzer errechnen, aber nicht den Durchschnitt widerspiegeln. Hinzu kommt: Abgegebene Bewertungen regelmäßiger Bewerter sollen mehr Gewichtung haben. Das genaue Verfahren hält die IMDb aber geheim, um eventuelle Manipulationen zu vermeiden. Monatlich hat die Filmdatenbank rund 250 Millionen Nutzer.

Übrigens: Es gibt eine Internetseite, auf der du schnell herausfinden kannst, ob dein Wunschfilm bei deinem Streaming-Anbieter zur Verfügung steht. Auch siehst du, ob der Film im Abo enthalten ist und wie viel du bezahlen musst, wenn er es nicht ist.

