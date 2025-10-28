Das sind die 25 besten Filme aller Zeiten

Was ist der beste Film aller Zeiten? Stellt man jemandem diese Frage, wird die Antwort mit hoher Sicherheit fast jedes Mal anders ausfallen. Das ist verständlich, hat doch jeder einen anderen Geschmack. Hinzu kommt: Keiner kennt alle Filme und kann zuverlässig sagen, dass etwa „Titanic“ – aus welchen Gründen auch immer – besser ist, als „The Big Lebowski“. So hat jeder seine Lieblingsfilme, die er für die besten Filme aller Zeiten hält.
Im Internet kursieren unzählige Listen, die den besten Film oder die besten Filme präsentieren. Dabei gleicht keine der anderen. Auch das zeigt, wie schwierig es ist, eine solche Liste zu erstellen. Ob angesehene Kritiker oder ausgewiesene Filmexperten: Es gibt eine Liste, die der Wahrheit über die besten Filme aller Zeiten am nächsten kommt. Denn hier kann jeder mitentscheiden und einen Film bewerten. Die Rede ist von der Internet Movie Database (IMDb), der wahrscheinlich größten Plattform für Filmbewertung im Internet. Und hier ist sie, die Top 25 der weltweit besten Filme inklusive Erscheinungsjahr, Bewertung und einem Trailer zum Film, wenn du auf den Filmtitel klickst:
Die 25 besten Filme aller Zeiten
- Die Verurteilten (1994) 9,3
- Der Pate (1972) 9,2
- The Dark Knight (2008) 9,1
- Der Pate 2 (1974) 9,0
- Die zwölf Geschworenen (1957) 9,0
- Der Herr der Ringe: Die Rückkehr des Königs (2003) 9,0
- Schindlers Liste (1993) 9,0
- Der Herr der Ringe: Die Gefährten (2001) 8,9
- Pulp Fiction (1994) 8,9
- Zwei glorreiche Halunken (1966) 8,8
- Der Herr der Ringe: Die zwei Türme (2002) 8,8
- Forrest Gump (1994) 8,8
- Fight Club (1999) 8,8
- Inception (2010) 8,8
- StarWars: Episode V – Das Imperium schlägt zurück (1980) 8,7
- Matrix (1999) 8,7
- GoodFellas – Drei Jahrzehnte in der Mafia (1990) 8,7
- Interstellar (2014) 8,7
- Einer flog über das Kuckucksnest (1975) 8,6
- Sieben (1995) 8,6
- Ist das Leben nicht schön? (1946) 8,6
- Das Schweigen der Lämmer (1991) 8,6
- Die sieben Samurai (1954) 8,6
- Der Soldat James Ryan (1998) 8,6
- The Green Mile (1999) 8,6
So kommt die Wertung zustande
Für alle, die sich fragen, wie die Bewertung zustande kommt: Wer sich bei der Internet-Filmdatenbank IMDb registriert, kann Filme mit Punkten von 1 bis 10 bewerten. Bei mindestens zehn Bewertungen veröffentlicht das Portal einen Durchschnittswert. Hat ein Film besonders viele Bewertungen, wird er in die Top 250 aufgenommen. Hier verändert sich aber das Bewertungssystem. Die IMDb vergibt Wertungszahlen, die sich aus den abgegebenen Bewertungen der Nutzer errechnen, aber nicht den Durchschnitt widerspiegeln. Hinzu kommt: Abgegebene Bewertungen regelmäßiger Bewerter sollen mehr Gewichtung haben. Das genaue Verfahren hält die IMDb aber geheim, um eventuelle Manipulationen zu vermeiden. Monatlich hat die Filmdatenbank rund 250 Millionen Nutzer.
Übrigens: Es gibt eine Internetseite, auf der du schnell herausfinden kannst, ob dein Wunschfilm bei deinem Streaming-Anbieter zur Verfügung steht. Auch siehst du, ob der Film im Abo enthalten ist und wie viel du bezahlen musst, wenn er es nicht ist.
Alle Filme in der Top 20 haben ihre Daseinsberechtigung. Einer meiner Lieblingsfilme befindet sich mit einer Wertung von 8,1 nur auf Platz 223: The Big Lebowski. Aber was solls. Es gibt Tage, da verspeist man den Bären, und Tage, da wird man eben vom Bären verspeist.
Mitreden
Euer Ernst ? Scarface ist nicht Nr 1 und True Romance nicht mal unter den besten 20. Das soll wohl ein Scherz sein ?!
Also bei mir wäre Braveheart auf nummer eins auf 2 Gladiator auf 3 The Patriot
Wallah wo ist Interstellar?
isso
Es gibt jede Menge wirklich fantastischer Filme, die auch hier in der Liste nicht auftauchen, aber Geschmack ist eben vielfältig und nicht jeder gibt seine Wertung bei der IMDb ab. Also auch hier eine zwar faktenbasierte Liste, die ich aber nicht unter der Überschrift „Top 20: Das sind die besten Filme aller Zeiten“ zusammenfassen würde. Andererseits ist das verdammt gut für die SEO 🙂
Der beste Film aller Zeiten ist „Das Leben ist schön“. 1997
3 Oscars, 7 Nominierungen und ein knappes Dutzend weiterer Filmpreise.
Muss man gesehen haben, vielleicht auch gerade jetzt.
Die Geschmäcker sind verschieden aber meistens sind es die Leute die sagen,dass die Liste nicht stimmt die gar nicht abgestimmt haben wie bei einer Wahl bei der sich die Hälfte aufregt weil der falsche Politiker gewonnen hat aber selber nicht dabei gewesen weil da hätte man ja vom Sofa aufstehen müssen.
„Vertigo“ und „Citizen Cane“ sind sonst immer dabei. „Gone with the Wind“. „English Patient“ gefallen uns auch ganz gut.
die Liste der 20 besten Filme ist nicht schlecht. Für mich fehlt allerdings
Es war einmal in Amerika mit Robert de Niro. Regie Sergio Leone