Top 20: Das sind die besten Komödien der letzten 20 Jahre

Lustige Filme gibt es unheimlich viele. Doch welche gehören zu den besten Komödien? Da Geschmack und Humor von Mensch zu Mensch unterschiedlich sind, wird die Antwort auf diese Frage wohl fast jedes Mal anders ausfallen. Der oder die eine findet Jim Carrey urkomisch, jemand anders bevorzugt Komödien mit schwarzem Humor wie „Dänische Delikatessen“. Hinzu kommt: Kein Mensch kennt alle Filme und kann zuverlässig sagen, dass etwa „Ziemlich beste Freunde“ – aus welchen Gründen auch immer – besser und lustiger ist, als „The Big Lebowski“, der es nicht in die Top 20 geschafft hat, weil er älter als 20 Jahre ist. So hat jeder seine Lieblingsfilme, die er für die besten Komödien aller Zeiten hält.

Im Internet kursieren unzählige Listen, die die besten Komödien präsentieren. Dabei gleicht keine der anderen. Auch das zeigt, wie schwierig es ist, eine solche Liste zu erstellen. Ob angesehene Kritiker oder ausgewiesene Filmexperten: Es gibt eine Liste, die der Wahrheit über die besten Filme aller Zeiten am nächsten kommt. Denn hier kann jeder mitentscheiden und einen Film bewerten. Die Rede ist von der Internet Movie Database (IMDb), der wahrscheinlich größten Plattform für Filmbewertung im Internet. Darauf basiert unsere Auswahl der 20 weltweit beliebtesten und besten Komödien der vergangenen 20 Jahre. Und hier ist sie, die Top 20 – inklusive Erscheinungsjahr, Bewertung und einem Trailer zum Film, wenn du auf den Filmtitel klickst.

Die 20 besten Komödien der vergangenen 20 Jahre

So kommt die Bewertung zustande

Wer sich fragt, wie die Bewertung zustande kommt: Jeder, der sich bei der Internet-Filmdatenbank IMDb registriert, kann Filme mit Punkten von 1 bis 10 bewerten. Bei mindestens 10 Bewertungen veröffentlicht das Portal einen Durchschnittswert. Hat ein Film besonders viele Bewertungen, wird er in die Top 250 aufgenommen. Hier verändert sich aber das Bewertungssystem. Die IMdb vergibt Wertungszahlen, die sich aus den abgegebenen Bewertungen der Nutzer errechnen, aber nicht den Durchschnitt widerspiegeln. Hinzu kommt: Abgegebene Bewertungen regelmäßiger Bewerter sollen mehr Gewichtung haben. Das genaue Verfahren hält die IMDb aber geheim, um eventuelle Manipulationen zu vermeiden. Monatlich hat die Filmdatenbank rund 250 Millionen Nutzer.

Übrigens: Es gibt eine Internetseite, auf der du schnell herausfinden kannst, ob dein Wunschfilm bei deinem Streaming-Anbieter zur Verfügung steht. Auch siehst du, ob der Film im Abo enthalten ist und wie viel du bezahlen musst, wenn er es nicht ist.