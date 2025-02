Blasius Kawalkowski

Redakteur

Technik, Musik und Fotografie. Das sind Dinge, die mich mein ganzes Leben lang begleiten. Schon als Kind hörte ich U2, Van Halen und Billy Idol auf einem Tonbandgerät. Dabei war ich sowohl vom Rock der 80er-Jahre als auch von der Bandmaschine selbst fasziniert. Heute sind es eher Kopfhörer und Bluetooth-Lautsprecher die immer noch die sehr Rock-lastige Musik in mein Gehör bringen. Keine Frage: Spotify ist kolossal! Aber ich bin der CD treu geblieben. Ich liebe es, eine CD in den Händen zu halten, das Cover anzusehen, sie einzulegen und ein ganzes Album am Stück zu hören. Neben der Begeisterung für Musik liebe ich es, zu fotografieren. Bereits mit sechs Jahren machte ich die ersten Fotos mit einer analogen Kamera meines Vaters. Mitte der 80er also war der Weg zum Technikjournalisten bereits eingeschlagen – und ich ahnte noch nichts davon. Noch heute fotografiere ich unter anderem mit der 50 Jahre alten Zenit B meines Vaters – aber auch mit dem Handy und einer DSLM. Trotz der Begeisterung für antiquierte Technik freue ich mich über Innovationen in der digitalen Welt und versuche, Trends aufzuspüren. Ob der Übergang von Autos mit Benzin- und Dieselmotor zum E-Auto, ob künstliche Intelligenz oder banale Themen aus dem Alltag, die für viele Menschen aber eine große Bedeutung haben: Ich lasse mich für fast alles begeistern. Und so zu erklären, dass es auch Techniklaien verstehen.

Blasius kennt sich mit folgenden Themengebieten aus: Smartphones, Mobilität, E-Mobilität & Autos, Audio & Video, Kopfhörer, Lautsprecher, Audio-Streaming, Fernseher und Video-Streaming & TV.