Tolles Schreibgefühl, fantastisches Design: Diese Tastatur von Logitech ist wunderbar

„Wir bei Logitech sind der Meinung, dass Menschen, die sich Stil und Ästhetik am Arbeitsplatz wünschen, keine Kompromisse in puncto Produktivität und Komfort eingehen sollten“, erklärt Art O’Gnimh des Tastatur-Herstellers aus der Schweiz. Ins einfache Deutsch übersetzt: ein schöner, aber gemütlicher Rennwagen. Und das soll auch für die Pop-Icon-Tastatur gelten.

Das Design der Tastatur

Logitech kann beides: Business-Tastaturen in verschiedenen Grautönen, aber auch Modelle mit grellen Farben und Emoji-Tasten, wie die Pop Keys, die wir hier im Test haben. Die Pop Icon hingegen ist eine Tastatur, die sich irgendwo dazwischen befindet. Eine Mischung aus Viva, dem Musiksender der 90er Jahre und einer Polit-Show im Ersten – eine Art, Business Punk. Das gilt insbesondere für die grafit-grüne und weiß-orange Version.

Etwas auffälliger sind die Varianten in zartem Rosa und Lila. Die gibt es aber nur mit amerikanischem QWERTY-Design. Wen das nicht stört, der bekommt bei einer Bestellung über die Internetseite von Logitech für rund 60 Euro neben der Tastatur in einer der vier Farben auch einen Rubik’s Cube ohne Aufpreis. Für die Pause zwischendurch. Gibt es aber auch mit der schwarzen und weißen Version als Beilage dazu. Alternativ kannst du natürlich auch einfach auf Amazon zuschlagen – hier fehlt dann aber der Rubik’s Cube. Dafür gibt’s aber immerhin das Modell in Rosa auch mit QWERTZ-Tastatur im Bundle mit der passenden Maus des Herstellers.

Das Design der Tastatur: Ein bisschen Business, ein bisschen Punk

Das Schreibgefühl

Die Tasten haben eine leichte Vertiefung, was sich positiv aufs Schreiben auswirkt, da die Finger beim Tippen geleitet werden und sich so zügig an die Tastenabstände gewöhnen. Man kann also bereits nach sehr kurzer Zeit ziemlich fehlerfrei Texte schreiben. Zudem sind die Tasten an ihren Ecken abgerundet. Das sorgt nicht nur für eine sehr sanfte und harmonische Stimmung. Beim Schreiben stoßen die Fingerkuppen damit auch nicht auf scharfe Kanten.

Das Schreibgefühl auf der Logitech Pop Icon ist fantastisch

Dank der flachen Tasten ermüden die Hände erst nach langer Zeit. Der Tastenhub ist unglaublich angenehm und das Anschlaggefühl hervorragend. Nach wenigen Zeilen stellt sich ein vertrautes Tippgefühl ein und man möchte die Tastatur gar nicht mehr gegen eine andere tauschen. Zudem ist die Logitech Icon recht leise und reaktionsschnell. Eingaben sind in Millisekunden auf dem Bildschirm sichtbar.

Die Funktionen

Waren Tastaturen früher reine Schreibmaschinen, ist das heute ganz anders. Im Vordergrund steht zwar immer noch die Eingabe von Buchstaben und Zahlen. Doch die Logitech Pop Icon Keys erlaubt darüber hinaus noch viel mehr. Am rechten Rand, farblich abgesetzt vom Rest der Tastatur, gibt es vier individuell anpassbare Tasten. Installiert man das kostenlose Programm Logi Otions +, kann man nicht nur diese vier Tasten mit für sich sinnvollen Befehlen belegen, sondern auch die F-Tasten. Ob die Lautstärke der Musik verändern oder ein Lied pausieren, ob per Tastendruck einen Screenshot erstellen, ChatGPT öffnen, Emojis einfügen oder eine „Pause für soziale Medien“ einlegen: In den Einstellungen kann man so 15 Tasten frei belegen.

Viele Tasten lassen sich individuell über die mitgelieferte Software konfigurieren

Zudem lässt sich die Tastatur mit drei Geräten verbinden. Per Tastendruck wechselt man vom PC zum Tablet oder dem Handy. Das Betriebssystem spielt keine Rolle – von Windows zu Android oder einem iPhone – fast alles ist möglich, sogar Linux. Im Test funktioniert das reibungslos. Während am Laptop der Logi Bolt Empfänger für die Verbindung sorgt und auf der Verbindungstaste 1 hinterlegt ist, ist auf Taste 2 eine Bluetooth-Verbindung mit einem Smartphone eingerichtet. Unmittelbar nachdem man die Taste für die Verbindung mit dem Handy gedrückt hat, kann man beispielsweise in WhatsApp per externer Tastatur schreiben. Erstaunlich, wie schnell und gut das funktioniert.

Was fehlt der Tastatur?

Wer einen Ziffernblock benötigt, muss sich woanders umsehen. Wer aber mit der Zahlenreihe oberhalb der Letter auskommt, wird eventuell nur die Tastaturbeleuchtung vermissen. Bei der dunklen Version der Pop Icon Tastatur sind die Buchstaben, Zahlen und Icons aber in einem leuchtenden Gelb auf den Tasten aufgebracht. Somit lassen sich die Symbole auch bei schlechtem Licht gut erkennen – auch ohne Hintergrundbeleuchtung. Das fehlende Licht sorgt im Umkehrschluss dafür, dass die Batterielaufzeit enorm lang ist. Logitech zufolge werden erst nach rund 36 Monaten neue Batterien fällig.

Maus dazu?

Logitech bietet die Pop Icon Tastatur auch als Combo mit Maus an. Für 20 Euro mehr gibt es die Pop Mouse in der passenden Farbe dazu. Sie fällt primär durch eine Eigenschaft positiv auf: Die kleine Maus ist unheimlich leise. Klicks sind kaum hörbar. Wie die Tastatur lässt sich auch die Maus mit drei Geräten parallel verbinden und hat eine Emoji-Taste, die über die Logi Options+ App auch anders belegbar ist.

Die Logitech Pop Icon samt Pop Mouse in allen vier Farbenmodellen

Logitech Pop Icon Tastatur im Test: Das Fazit

Die Logitech Pop Icon ist eine kompakte Tastatur mit auffälligem Design, einem fantastischen Schreibgefühl und anpassbaren Aktionstasten. Lange Texte: kein Problem. Die Finger finden sich auf den Tasten schnell zurecht und die Hände ermüden erst nach langer Zeit. Auf eine Tastenbeleuchtung aber muss man ebenso verzichten wie auf ein paar Standfüße, mit denen sich der Aufstellwinkel anpassen lässt. Logitech hat diesbezüglich aber einen Winkel gefunden, der den allermeisten zusagen dürfte, ohne dass man sich eine Veränderung wünscht.

