Tastatur mit Retro-Look und Emoji-Tasten von Logitech im Test

Wer eine Tastatur benötigt, braucht diese entweder zum Schreiben von Texten oder zum Spielen von Videospielen. Dass für letztgenanntes Zocker Tastaturen mit hohem Tastenhub bevorzugen, die dann gerne auch noch eine RGB-Beleuchtung aufweisen sollen, sieht man, wenn man die Wörter „Gaming“ und „Tastatur“ in einer beliebigen Suchmaschine eingibt. Vielschreiber hingegen mögen Tastaturen, die leise sind, die Hände nicht müde werden lassen und dazu beitragen, dass man möglichst wenig Vertipper im Text hat. Für den einen oder anderen spielt sogar Ergonomie eine große Rolle. Die Logitech Tastatur „Pop Keys“ erfüllt keinen der genannten Punkte. Und doch ist sie ein Hingucker, den sich viele auf ihrem Schreibtisch vorstellen können. Zudem setzt Logitech, statt etwa auf einen Ziffernblock, auf Emoji-Tasten. Doch benötigt man diese wirklich? Und kann die Tastatur mehr, als nur ein Hingucker zu sein?

Schreiben auf der Tastatur

Fast zwei Monate lang schrieb ich Artikel auf der Logitech Tastatur Pop Keys. Am Anfang fiel mir sofort auf, dass ich deutlich mehr Fehler beim Schreiben mache. Doch, so ist das, dachte ich, bei einer neuen Tastatur. Man muss sich erst mal daran gewöhnen. Das wird schon nach einer Weile. Tja, wurde es aber nicht. Vielleicht liegt es daran, dass ich nicht mit dem schulbuchmäßigem 10-Finger-System schreibe, vielleicht daran, dass ich mit dem hohen Tastenhub nicht klarkomme. Aber die Fehlermarge, die Anzahl der Vertipper, hat im Laufe der zwei Monate kaum abgenommen.

Hoher Tastenhub und hohe Lautstärke: Für die meisten dürfte das Design trotzdem überwiegen

Hinzu kommt, dass ich nach zwei Absätzen wie dem vorangegangenen das Gefühl habe, dass meine Finger, meine Hände und teils sogar meine Unterarme müde werden. Es muss doch einen Grund dafür geben, warum Tastatur-Hersteller im Laufe der Zeit den Tastenhub immer geringer haben werden lassen. Vielleicht ist es die Erschöpfung der Hände beim Schreiben, die dazu führte. Vorstellen kann ich mir das jedenfalls.

Wer in den 80ern, 90ern oder den 2000er-Jahren auf einer Tastatur geschrieben hat, kennt das Klackern der Tasten. Vor allem in Büros oder Redaktionen, in denen mehrere Menschen auf die Tastatur gehauen haben, entstand so oft eine Geräuschkulisse, die es heute kaum noch gibt. Außer, man schafft sich so eine Tastatur wie die Pop Keys von Logitech an.

Da ich beim Schreiben häufig Kopfhörer trage und Musik höre, auch um sie in Artikel wie diesen zu verpacken, fällt mir das Geklacker der Tasten gar nicht so auf. Meinen Mitmenschen allerdings schon. Und die reagieren teils genervt. Kann ich verstehen, wenn ich mal statt Musik dem Geklacker beim Schreiben zuhöre. Wie beim Tastenhub wird es wohl auch einen Grund haben, warum Tastaturen heute in der Regel deutlich leiser sind als früher. Wer aber auf diese Art der Nostalgie steht, ist bei dieser Logitech Tastatur goldrichtig.

Das kann die Tastatur

Was Tastaturen früher nicht konnten: Die Belegung der einzelnen Tasten selbst definieren. Das ist bei der Logitech Tastatur möglich. Mehr noch: Sie lässt sich mit drei Geräten parallel verbinden. So kann man per Tastendruck zwischen einem PC, Tablet und sogar dem Smartphone wechseln. Das funktioniert schnell und reibungslos. So schreibt man mit der Tastatur gerade noch an einer E-Mail im Browser auf dem Rechner und im nächsten Moment über WhatsApp auf dem Handy. Genial.

Logitech Pop Keys mit Emoji-Tasten im Test

Hinzu kommen weitere Tasten auf der Logitech Pop Keys, die ich liebe. Wie weiter oben erwähnt, höre ich oft Musik bei der Arbeit. Die Logitech Tastatur hat in der ersten Tastenreihe gleich sechs Tasten, die mir helfen, Musik zu pausieren, Lieder zu überspringen oder die Lautstärke zu regulieren, ohne dass ich dabei die Maus in die Hand nehmen muss. Fantastisch!

Logitech Tastatur Pop Keys mit Emoji-Tasten im Test

Und dann hat die Tastatur noch die Emoji-Tasten. Auch die sind frei belegbar. Es gibt sogar Austausch-Emoji-Tasten mit den beliebtesten Emojis im Lieferumfang. Während diese Tasten beim Schreiben von Artikeln eher nicht hilfreich sind, wären sie es bei WhatsApp und Co. aber schon gewesen. Doch leider erkannt das Handy nicht, wenn man Emojis über diese Extra-Tasten auf der Tastatur eingibt. Schade.

Das kann sie nicht

Was mir fehlt, insbesondere vor dem Sonnenaufgang, ist eine Untertastenbeleuchtung. Klar hilft eine Schreibtischlampe, aber schön wärs gewesen. Ansonsten erkennt man die gelben Buchstaben, Ziffern und Icons aber deutlich auf den schwarzen Tasten der Gelb-Schwarzen Version der Logitech Tastatur. Es gibt sie aber auch noch in zwei weiteren Varianten:

Logitech Pop Keys mit Emoji-Tasten in drei Farben

Fazit

Rund 100 Euro kostet die Logitech Tastatur mit Retro-Look, Retro-Geräuschentwicklung, Retro-Tastenhub und Emoji-Tasten. Auf dem Schreibtisch ist sie ein Hingucker, zweifelsohne. Die Verbindung zu drei Geräten parallel ist gut, für alle, die diese Funktion nutzen. Viele Tasten sind frei belegbar, was die Tastatur individuell macht. Wer in E-Mails oder bei WhatsApp mit vielen Emojis arbeitet, wird auch diese Tasten mögen. Allerdings ermüden die Hände auch schnell, insbesondere dann, wenn man längere Texte schreibt. Das mag am hohen Tastenhub liegen. Und das Retro-Klackern der Tasten muss man auch mögen.