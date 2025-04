Xiaomi Redmi Watch 5 im Test: Gut, aber etwas überteuert

Xiaomi verlangt rund 110 Euro für die Redmi Watch 5 – und das ist angesichts des Funktionsumfangs etwas ambitioniert. Das große AMOLED-Display und die lange Akkulaufzeit sprechen für sich, dennoch bleibt die Smartwatch insgesamt eher im Einsteigersegment. Die Gesundheitsdaten sind nicht immer zuverlässig, und im Vergleich zur Watch 4 hat sich nur wenig getan. Zwar gibt es ein minimal größeres Display, eine leicht verbesserte Akkulaufzeit und genauere Sensoren für Herzfrequenz- und Schlaftracking – doch die Unterschiede sind eher marginal. Wir haben die Redmi Watch 5 im Alltag getestet – hier zeigt sich, wo sie punktet und wo sie an ihre Grenzen stößt.

Redmi Watch 5: Design, Bildschirm und Verarbeitung

Die Redmi Watch 5 erinnert stark an die Apple Watch: eckiges Design, ähnliches Armband-System und eine drehbare Krone, die sowohl zur Navigation als auch als Taste dient. Einfach und vertraut. Laut Xiaomi besteht das Gehäuse aus Aluminium – in der Hand fühlt es sich aber eher nach Plastik an. Das schmälert den hochwertigen Eindruck etwas. Positiv: Die Uhr ist sehr leicht, was im Alltag angenehm ist.

Ein detaillierter Blick auf die Krone der Redmi Watch 5.

Ein möglicher Haken ist die Größe. Die Watch 5 gibt es nur in einer Variante mit einem 2,07 Zoll großen Display. An schmaleren Handgelenken kann das schnell wuchtig wirken. Mein Handgelenk misst 148 mm – und die Uhr war deutlich zu groß.

Das lavendelfarbene Armband, das in der Box liegt, ist okay – mehr aber auch nicht. Es nutzt ein Tuck-and-Secure-System wie bei der Apple Watch, sitzt gut, wirkt aber unspektakulär. Ich habe zusätzlich Xiaomis Magnet- und Geflochtene-Quick-Release-Armbänder ausprobiert. Leider passte keins davon richtig an mein Handgelenk. Mit der passenden Größe wäre das geflochtene Band aber mein Favorit – es machte den besten Eindruck.

Herzfrequenzmessung läuft auf der Redmi Watch 5.

Kompatibel mit Android und iPhone

Bei der Software unterscheidet sich die Redmi Watch 5 kaum von ihrer Vorgängerin, der Redmi Watch 4, die wir im vergangenen Jahr getestet haben. Sie läuft nicht mit Googles Wear OS, sondern setzt auf Xiaomis eigenes System namens HyperOS. Der Vorteil: Xiaomi hat die volle Kontrolle über die Entwicklung – und die Uhr ist sowohl mit Android als auch mit iOS kompatibel.

Der Nachteil: Die Software ist recht eingeschränkt. Die Uhr spiegelt in erster Linie das, was auf dem Smartphone passiert. Benachrichtigungen funktionieren gut, aber beliebte Apps wie Spotify, YouTube Music, Google Maps oder Apple Maps lassen sich nicht direkt auf der Uhr nutzen. Stattdessen gibt es nur einfache Funktionen wie Musiksteuerung (für das, was gerade auf dem Handy läuft) und einen Kamera-Auslöser – der aber nur funktioniert, wenn die Kamera-App bereits geöffnet ist. Wer mehr smarte Funktionen erwartet, könnte hier enttäuscht sein.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Dieser externe Inhalt von YouTube ergänzt den Artikel. Du hast die Wahl, ob du diesen Inhalt laden möchtest. Externer Inhalt

Trotzdem bietet Xiaomi nützliche Features rund um Gesundheit und Fitness. Dazu gehören Zyklustracking, ein digitaler Kompass sowie ausführliche Trainings- und Aktivitätsdaten – praktisch für alle, die ihre Bewegung im Blick behalten möchten.

Viele Funktionen lassen sich direkt über die Uhr steuern. Für mehr Übersicht gibt es die Mi Fitness App. Sie ist übersichtlich gestaltet und ermöglicht das Wechseln von Watchfaces, das Verfolgen von Gesundheitswerten sowie den Blick auf den Vitality Score – ein Wert, der zeigt, wie sich Bewegung auf das allgemeine Wohlbefinden auswirkt.

Redmi Watch 5: Gesundheits- und Fitnessfunktionen

Der Wellness-Markt hat sich in den vergangenen Jahren stark entwickelt – mittlerweile bieten selbst günstige Smartwatches wie die Redmi Watch 5 Funktionen zur Messung von Herzfrequenz, Blutsauerstoff, Schlaf und Stress. Über 150 Trainingsmodi werden unterstützt, ein integriertes GNSS sorgt für präziseres GPS-Tracking beim Laufen, und mit 5ATM Wasserdichtigkeit ist die Uhr auch fürs Schwimmen geeignet. Die erfassten Daten sind nicht hochwissenschaftlich, reichen für Hobbysport aber vollkommen aus.

Der PPG-Sensor der Redmi Watch 5 ist ziemlich zuverlässig – besonders, wenn man wie ich keine Herzprobleme hat.

Die entscheidende Frage lautet: Wie genau misst sie wirklich? Im Test habe ich die Redmi Watch 5 bei einem kompletten Gym-Workout getragen – darunter Radfahren, Rudern, Krafttraining und Laufen.

Beim Radfahren hatte die Uhr am meisten Probleme – Schweiß und Bewegung beeinträchtigten die Messung, was bei optischen Sensoren am Handgelenk nicht unüblich ist. Deutlich besser sah es beim Rudern aus. Beim Laufen lag die Herzfrequenz leicht über dem tatsächlichen Wert, blieb aber insgesamt stabil und zuverlässig. Überraschend stark war die Uhr beim Krafttraining – trotz ständiger Handgelenkbewegung war das Tracking hier am genauesten.

Unterm Strich liefert die Redmi Watch 5 die besten Ergebnisse beim Laufen und Krafttraining, während sie beim Radfahren schwächelt. Für Sportarten mit viel Handgelenkbewegung bleibt ein Brustgurt die genauere Wahl. Positiv fällt auch das schnelle Reagieren des GPS bei Outdoor-Aktivitäten auf – ein klarer Pluspunkt.

Beim Schlaftracking liefert die Watch 5 recht genaue Werte zur Gesamtschlafdauer, hat aber Schwierigkeiten bei der Differenzierung der Schlafphasen. Wachzeiten werden meist korrekt erkannt, aber nicht immer. Zusätzlich gibt es einfache Schlaf-Insights und ein "Schlaftier"-Profil, ähnlich wie bei Samsung Health – allerdings ohne echte Analyse oder smarte Auswertung. Die Daten fließen aber in einen Vitality Score ein, was einen kleinen Mehrwert bietet.

Fazit: Die Redmi Watch 5 ist für ihren Preis überraschend leistungsfähig – besonders beim Krafttraining und beim grundlegenden Schlaftracking. Für präzises Tracking im Ausdauersport sollte man aber lieber weiterhin zum Brustgurt greifen.

Akkulaufzeit & Laden

Xiaomi verspricht für die Redmi Watch 5 eine Akkulaufzeit von bis zu 24 Tagen – je nach Nutzung. In meinem einwöchigen Test konnte der Akku bereits überzeugen: Von 67 auf 10 Prozent in sieben Tagen, trotz täglicher Gym-Sessions, Spaziergänge, iPhone-16-Benachrichtigungen und Schlaftracking an sieben Nächten.

Der Akku (550 mAh) ist in etwa 80 Minuten vollständig aufgeladen. Das mitgelieferte USB-A-Ladekabel verbindet sich magnetisch über zwei stabile Pogo-Pins – sitzt sicher und lädt zuverlässig.

Praktisch ist auch der Energiesparmodus, den ich meist unter 15 Prozent aktiviere. So lässt sich die restliche Akkulaufzeit spürbar verlängern – ein echter Pluspunkt für eine Uhr in dieser Preisklasse.

Wie viel kostet die Xiaomi Redmi Watch 5?

Der offizielle Preis der Xiaomi Redmi Watch 5 liegt bei rund 110 EUR – angesichts der vielen Features und des großen, gut lesbaren Displays wirkt das zunächst fair. Doch Xiaomi bekommt in diesem Bereich ordentlich Konkurrenz, zum Beispiel durch die CMF Watch Pro 2 (Test). Die kostet nur 69 Euro, ist mit Android und iOS kompatibel und bietet ebenfalls ein stylishes und leistungsstarkes Gesamtpaket. Im direkten Vergleich wirkt die Redmi Watch 5 daher etwas überteuert.

Aktuell ist die Redmi Watch 5 bei einigen Online-Händlern deutlich günstiger zu haben. Bei Galaxus liegt der Preis bei 98,69 Euro, während Amazon die Variante in Obsidian Black sogar schon für 87 Euro anbietet. Da die Preise je nach Shop schwanken können, lohnt sich auf jeden Fall ein kurzer Preisvergleich vor dem Kauf.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Dieser externe Inhalt von Heise ergänzt den Artikel. Du hast die Wahl, ob du diesen Inhalt laden möchtest. Externer Inhalt

Fazit: Redmi Watch 5 – Ja oder Nein?

Für 110 Euro wirkt die Redmi Watch 5 überteuert. Sie bringt nur kleinere Verbesserungen im Vergleich zum Vorgänger, echte Innovationen fehlen. Für Einsteiger mit Fokus auf Gesundheit ist sie okay, allerdings ist die Schlafanalyse wenig zuverlässig. Zudem gibt es günstigere Alternativen mit ähnlichem Funktionsumfang – wie oben bereits erwähnt.

Die Mi-Fitness-App bleibt recht simpel und bietet aktuell keine Unterstützung für KI-basiertes Coaching. Auch das Design orientiert sich stark an der Apple Watch, was der Uhr etwas von ihrer Eigenständigkeit nimmt. Wer aber nach einer günstigen Smartwatch mit Apple-Watch-Vibes sucht, dürfte mit der Redmi Watch 5 dennoch zufrieden sein.

Einen ausführlicheren Test der Redmi Watch 5 findet ihr bei unseren Kolleg:innen von nextpit.de.