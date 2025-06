Roborock Saros Z70 im Test: Überzeugt der Saugroboter mit Greifarm?

Dass Roborock immer wieder neue Innovationen auf den Markt bringt, ist nicht neu. Mit dem Saros Z70 übertrifft der Hersteller wirklich alles, was im Jahr 2025 zu erwarten war. Die Rede ist vom ersten Saug- und Wischroboter mit mechanischem Greifarm. Doch wie praxistauglich ist der Roboter-Arm wirklich und wie steht es um die Saug- und Wischleistung des 1.799 Euro teuren Saugroboters? Genau das verraten wir in diesem Testbericht.

So richtest du den Roborock Saros Z70 ein

Der Roborock Saros Z70 ist mit einer Bauhöhe von 7,98 cm absurd klein. Der Roboter verfügt über eine Seitenbürste und zwei rotierende Wischpads. Die Basisstation des Saugers misst 38,1 x 47,5 x 48,8 cm. Roborock integriert wirklich alle Wartungsfunktionen, die man sich nur für einen Saugroboter wünschen kann. Das Dock verfügt über eine Absaugfunktion, wäscht und trocknet die Wischausrüstung und führt automatisch Putzmittel bei der Moppwäsche hinzu. Leider gibt es keine Putzmittellösung im Lieferumfang.

Die Einrichtung des Saros Z70 ist simpel und schnell getan. Du musst die Station mit Strom versorgen, den Frischwassertank auffüllen und ein Putzmittel deiner Wahl in den Putzmittelbehälter füllen, der sich neben dem Staubbeutel befindet. Als App-Anbindung dient die Roborock-App. Um diese nutzen zu können, musst du dich mit deiner E-Mail-Adresse registrieren und eine WLAN-Verbindung herstellen.

Die Station des Roborock Saros Z70

Nach dem Setup steht die Kartierung auf der Agenda. Das Mapping erledigt der Saros Z70 präzise. Räume werden korrekt getrennt, Möbel werden erkannt und in der Karte angezeigt. Die Roborock-App gehört unserer Meinung nach zu den besten App-Anbindungen auf dem Saugroboter-Markt. Das Startmenü enthält sämtliche Einstellungen für den Saug- und Wischprozess sowie die Navigation.

In den zusätzlichen Einstellungen findest du detailliertere Möglichkeiten, das Verhalten des Saugroboters und die Wartungsfunktionen nach deinen Wünschen einzustellen. Besonders interessant sind natürlich die Einstellungsmöglichkeiten für den mechanischen Arm. Nachdem du den Arm in Betrieb genommen hast, legst du zwei Ablageorte fest: einen für Schuhe und einen weiteren für Handtücher und Socken.

So gut saugt und wischt der Roborock Saros Z70

Das Saugergebnis des Saros Z70 ist bärenstark. Egal, ob der Roboter feinen oder groben Schmutz bereinigen soll, das Saugergebnis ist schlichtweg erstklassig. Roborock setzt auf einen 22.000 Pa starken Motor. Zum Vergleich: Dreames Top-Modell, der X50 Ultra Complete (zum Test) verfügt über 20.000 Pa. Ein weiterer Vorteil beim Roborock-Modell ist die Tatsache, dass sich sowohl in der Haupt- als auch in der Seitenbürste keine Haare verheddern.

Die Rückseite des Roborock Saros Z70

Der Saros Z70 eignet sich ideal für Haushalte mit vielen Teppichen. Einerseits erhöht der Sauger die Saugleistung auf Teppichen und zum anderen wird die Wischausrüstung beim Befahren um 22 cm angehoben. Stichwort Wischfunktion – auch diese ist auf Top-Niveau. Einzigartig ist dabei, dass die Station den Wasserbehälter des Roboters mit Warmwasser auffüllt. Das Bereinigen leicht eingetrockneter oder frischer Flecken ist für den Saugroboter kein Problem.

Was die Akkulaufzeit angeht, so hinterlässt der Roboter einen fabelhaften Eindruck. Wenn du ihn 30 Minuten lang im Modus "Saugen und Wischen" arbeiten lässt, bleiben immer noch satte 84 Prozent Restakku übrig. Das ist ein absoluter Top-Wert für Saugroboter. So gut, dass der Saros Z70 diesbezüglich sogar Dreame-Saugroboter schlecht aussehen lässt.

Die Saugleistung des Roborock Saros Z70 ist erstklassig

Unerwartete Schwächen offenbart die Navigation des Geräts. Obwohl Roborock die brandneue Navigationstechnologie „StarSight System 2.0“ verbaut, fährt der Saros Z70 ungewöhnlich oft gegen Tischbeine. Hier zeigt der Ecovacs Deebot X9 Pro Omni (zum Test) ein besseres Bild.

Wie gut ist der mechanische Greifarm?

Erstmal zu den Fakten: Der Greifarm ist in der Lage, Socken, Schuhe oder Handtücher, die maximal 300 g wiegen an von dir bestimmte Orte zu bringen. Für Socken und Handtücher gibt es im Verpackungsinhalt eine Sammelbox als Ablageort. Der Roboter erkennt Gegenstände und bringt sie an Orte, die zuvor von dir in der App festgelegt wurden.

Im Roboter stecken zwei Kameras: Eine im Arm und eine an der Vorderseite. So soll die Präzision beim Greifen erhöht wird. Allerdings beweist der Arm nur bedingt Praxistauglichkeit. Mit dem aufgenommenen Handtuch verdeckt sich der Roboter die eigene Linse, bis er komplett aufgibt. Unsere Test-Socken werden deutlich vor der Box wieder abgelegt.

Fazit: Lohnt sich der Kauf Roborock Saros Z70?

Unserer Meinung nach ist der Roborock Saros Z70 der aktuell beste Saugroboter mit Wischfunktion. Es wirkt fast wie ein kleines Technik-Wunder, wie der Hersteller es geschafft hat den Akku, Motor, Navigationstechnologie und einen Roboter-Arm in ein so kompaktes Gerät zu verpacken.

Roborock Saros Z70

Allerdings gibt es einige Kompromisse, die du beim Saros Z70 eingehen musst. Zum einen: der Preis. Satte 1.799 Euro (UVP) kostet der Roborock Saros Z70. Aber wie schon erwähnt: Saugen, Wischen, die gesamte Wartung – All das klappt beim Saros Z70 hervorragend.

Ein weiterer Makel sind die Navigation und Hinderniserkennung. Hier kannst du aber in der App mit No-Go-Zonen nachhelfen. Und abschließend der Greifarm. Natürlich ist er aus technischer Sicht faszinierend. Aus Praxis-Sicht aber nicht zu empfehlen. Solltest du Interesse haben, den Roborock Saros Z70 zu kaufen, kannst du das machen. Nur tu es, wegen der überragenden Reinigungsleistung und nicht weil es "der Saugroboter mit Greifarm" ist.

Vorteile

Bärenstarke Saug- und Wischleistung

Flache Bauweise

Absurde Akkulaufzeit

Vergleichsweise leiser Roboter

Nachteile: