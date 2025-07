Mova Z50 Ultra im Test: Dieser Saugroboter ist jeden Euro wert!

Dass Mova den Wettbewerbern Dreame und Roborock auf den Fersen ist, ist nicht neu. Das hat der Hersteller in der jüngeren Vergangenheit bereits eindrucksvoll bewiesen. Mit dem Z50 Ultra scheint aber so etwas wie ein neuer Durchbruch gelungen zu sein. Der Saugroboter hat aus technischer Sicht alle Voraussetzungen, um etablierten Platzhirschen gefährlich zu werden. Speziell eine Eigenschaft wirkt fast schon revolutionär. Im Test erfährst du, was sich die Konkurrenz vom Mova Z50 Ultra abschauen sollte und ob sich der Kauf des Saugroboters lohnt.

Design des Mova Z50 Ultra: In vielerlei Hinsicht einzigartig

Der Saugroboter selbst wirkt im ersten Moment unspektakulär. Aber der Eindruck täuscht. Die Rückseite enthält technische Besonderheiten, die so kein anderer Saugroboter bietet. Mova vertraut auf einen Rollwischer. Dabei handelt es sich um eine ähnliche Wischwalze, wie sie schon beim Ecovacs Deebot X8 Pro Omni (zum Test) debütierte.

In Fahrtrichtung rechts wird auf einen zusätzlichen Mini-Mopp gesetzt. Die Extraausrüstung soll bei der Eckenreinigung helfen. Schließlich fällt uns die Bauhöhe des Roboters ins Auge. Sie beträgt 11,1 cm. Verglichen mit anderen Top-Modellen, ist der Z50 Ultra deutlich höher.

Die Station des Mova Z50 Ultra

Die Station nimmt viel Platz in Anspruch. Dennoch gefällt uns das moderne Design der 46,6 × 54,5 × 39 cm großen Wartungsstation. Zwei Wassertanks und ein Staubbeutel stecken wie lange Türme im Dock. Im Verpackungsinhalt gibt es zudem eine Putzmittellösung, die hinter dem Frischwassertank eingesetzt wird.

Funktionen der Movahome-App

Die Steuerung des Roboters erfolgt in der Movahome-App. Nutzer müssen sich mit ihrer E-Mail-Adresse registrieren und eine WLAN-Verbindung herstellen. Sobald der Sauger hinzugefügt wurde, steht die Kartierung auf der Agenda. Der Z50 Ultra zeigt sich von seiner besten Seite. Die Testfläche wird vom Roboter korrekt gescannt. Was besonders auffällt: Er fährt gegen keine Hindernisse – nicht einmal gegen Tischbeine.

Die Software sieht der Dreamehome-App sehr ähnlich. Ungewollt ist das nicht, da es sich bei Mova um die Tochtermarke Dreames handelt. Dementsprechend ist der Aufbau der Apps identisch. Im Hauptmenü wird die Reinigung gesteuert. Du kannst zwischen vier Saugstufen (fünf, wenn nur gesaugt werden soll) und 30 Wasserdurchflussraten auswählen. Außerdem kannst du die Navigation nach deinen Wünschen anpassen. Hier legst du fest, wie eng der Roboter Bahnen fahren soll.

Der Saugroboter überzeugt in fast allen Belangen

In den weiteren Einstellungen gibt es Optionen, die Karten zu verwalten oder die Wartungsfunktionen einzustellen. So stellst du ein, wie gründlich die Wischausrüstung gereinigt und in welcher Regelmäßigkeit der Staub abgesaugt werden.

Praxis-Test: So gut reinigt der Mova Z50 Ultra

Betrachtet man die technischen Daten des Z50 Ultra, wirkt der Saugroboter wie einer der besten Saugroboter auf dem Markt. Er hat eine Saugkraft von 19.000 Pa und eine ausfahrbare Seitenbürste für eine effiziente Eckenreinigung. Der Roboter zeigt sich auf allen Bodenbelägen stark. Selbst auf Teppichen überzeugt er. In schwer erreichbaren Stellen kommt die ausfahrbare Seitenbürste zum Einsatz. Diese fährt der Roboter intuitiv aus.

Das Highlight des Roboters ist ohne Frage die Wischfunktion. Der Hersteller hat das Prinzip der Wischwalze des Ecovacs Deebot X9 Pro Omni (zum Test) weitergedacht. Die Wischausrüstung ist größer, bei gleichem Anpressdruck. Weitere Inspiration hat sich der Hersteller von Roborock geholt. Denn der zusätzliche Mopp ist exakt der gleiche, den Roborock im S8 MaxV Ultra verbaut. Das soll die Eckenreinigung verbessern. Insgesamt steckt im Mova-Saugroboter Technik, wie sie momentan kein anderer Roboter vorweist.

Der Roboter bietet eine beeindruckende Wischleistung

Der Z50 Ultra wischt fabelhaft. Genial ist hierbei, dass der Roboter mit 36 Grad heißem Wasser wischt. Im Roboter steckt ein Schaber, der entlang der Wischwalze rotiert und Dreck herausdrückt. Damit stellt er sicher, dass immer mit sauberem Wasser gewischt wird. Ist er mit der Reinigung fertig, übernimmt das Dock. In der Basis wird die Walze gereinigt und leise getrocknet.

Alles in allem hat der Roboter nur zwei Schwächen. Zum einen wird die Wischtechnik nur um 7 mm angehoben. Insbesondere bei Hochflor-Teppichen ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass feuchte Stellen hinterlassen werden. Das zweite Problem ist die Bauhöhe. Der Putzroboter misst 11,1 cm. Verglichen mit anderen Saugrobotern ist dieses Modell deutlich höher. Um das näher zu beleuchten: der Roborock Saros Z70 mit Greifarm (zum Test) misst absurde 7,98 cm.

Besonderheiten des Mova Z50 Ultra

Der Mova Z50 Ultra hat aber auch einzigartige Features. Er ist mit zahlreichen KI-Funktionen ausgestattet. Insgesamt gibt es vier KI-Systeme, die die Reinigung effizienter machen. Zum Beispiel bei der Navigation des Saugroboters. Im Gerät wurden LiDAR-Sensoren und eine RGB-KI-Kamera, die Verschmutzungen erkennt, verbaut. Damit werden Hindernisse zuverlässig erkannt und kontaktlos umfahren.

Fazit: Lohnt sich der Kauf des Mova Z50 Ultra?

Ja, mit dem Z50 Ultra hat Mova einen der einzigartigsten Saugroboter in 2025 geschaffen. Die Idee, eine überarbeitete Wischwalze mit einem Zusatz-Mopp zu kombinieren, zahlt sich in der Praxis aus. Der Z50 Ultra bietet im Test die beste Wischleistung aller von uns getesteten Saug- und Wischroboter auf dem Markt. Einzig auf Teppichen ist Vorsicht geboten, da die Wischausrüstung nur um 7 mm angehoben wird. Hinzu kommt, dass die Bauhöhe von 11,1 cm ein Kaufgrund weniger sein kann, da dieses Modell unter weniger Möbel gelangt als Konkurrenten.

In allen anderen Aspekten zeigt der Sauger ein eindrucksvolles Bild. Die Saugleistung ist spitze und die Navigation frei von Fehlern. Die Station bietet praktische Funktionen für die Wartung. Kunden könnte die große Bauweise negativ aufstoßen. Positiv ist dagegen der Kaufpreis. Dieser liegt bei 1.199 Euro. Der Roboter ist bei Amazon erhältlich.

Vorteile:

Starke Saugleistung

Gutes Wischergebnis

Makellose Navigation und Hinderniserkennung

Viele Wartungsfunktionen

Nachteile:

Sehr große Station

Hoher Roboter

App sieht aus wie Kopie von Dreame

Wischausrüstung wird nur um 7 mm angehoben