Der beste Saugroboter mit Wischfunktion 2025? Dreame X50 Ultra im Test

Der X50 Ultra von Dreame soll den Vorgänger, den X40 Ultra, ablösen und das neue Top-Modell des bekannten Herstellers werden. Und mit Blick auf die technischen Daten scheint das durchaus möglich: Mit fast verdoppelter Saugleistung und einem herunterfahrbaren Navigationsturm für das Putzen unter Möbeln bringt der neue Saugroboter spannende Features mit. Weitere Extras wie zwei automatisch ausfahrbare Zusatzräder – mit denen Hindernisse von bis zu 6 cm Höhe überwunden werden können – haben ebenfalls Potenzial. Doch ob der X50 Ultra wirklich den Thron der Saugroboter mit Wischfunktion erklimmt, erfährst du hier im ausführlichen Test.

Dreame X50 Ultra: Erster Eindruck und Lieferumfang

Mit dem X40 Ultra hatte Dreame bereits einen Volltreffer gelandet. Der Saugroboter war das erste Modell des Herstellers mit ausfahrbarer Seitenbürste und einem erweiterbaren Wischmopp. Bei unseren Kollegen von nextpit konnte der Roboter sogar die volle Fünf-Sterne-Bewertung abräumen und sich zeitweise den Titel des besten Saugroboters mit Wischfunktion einheimsen.

Der X50 Ultra (hier bei Amazon kaufen) tritt nun in diese großen Fußstapfen und bringt einige Verbesserungen mit, die auf den ersten Blick vielleicht nicht auffallen. Zum Beispiel seine Bauhöhe: Mit heruntergefahrenem Navigationsturm ist er nur 8,9 cm hoch. Das macht ihn besonders geeignet für schwer zugängliche Bereiche wie unter Sofas oder niedrigen Möbelstücken, wo sein Vorgänger passen musste.

So sieht der neue Dreame X50 Ultra Saugroboter aus

Eine weitere Neuerung sind die ausfahrbaren Zusatzräder. Damit überwindet der X50 Ultra Hindernisse von bis zu 6 cm Höhe – ganz automatisch. Wie der Vorgänger handelt es sich auch hier um eine „Complete“-Variante, bei der eine umfangreiche Ersatzteil-Box im Lieferumfang enthalten ist. Diese umfasst:

1x Reinigungsmittel

3x Staubbeutel

3x Filter

2x Seitenbürsten

1x Set der gesamten Hauptbürste

12x Wischpads

Zusätzlich ist eine vielseitige Basisstation dabei. Diese enthält einen Frischwassertank, einen Schmutzwasserbehälter und einen 3,2-Liter-Staubbeutel. Neben der Absaugfunktion reinigt die Station die Wischmopps mit 80 Grad heißem Wasser und fügt Reinigungsmittel hinzu. Ein neues Feature sind die beiden UV-Lichter, die Bakterien auf den Wischmopps und im Staubbehälter bekämpfen. Nach der Reinigung trocknet die Station die Mopps mit Heißluft.

In der Station lädt sich nicht nur der Akku auf, auch die Wartung wird hier automatisch übernommen

Simple Steuerung mit vielen smarten Features

Die Steuerung des X50 Ultras erfolgt über die Dreame-Home-App. Bevor du loslegst, musst du allerdings zunächst einen Account erstellen und das Gerät mit deinem WLAN verbinden. Anschließend ist das Mapping beeindruckend präzise: Der Saugroboter teilt die Räume der Testfläche exakt auf. Besonders auffällig ist hierbei direkt, wie leise der Roboter arbeitet. Es wirkt nämlich fast so, als würde er gleiten.

Erstaunlich präzise: Das Mapping funktioniert einwandfrei

Wenn nur gesaugt werden soll, bietet dir die Software fünf Leistungsstufen an. Kombinierst du Saugen und Wischen, stehen vier Saugstufen zur Verfügung. In diesem Fall reserviert der X50 Ultra die höchste Stufe speziell für Teppiche. Apropos Teppiche: In der App kannst du festlegen, ob diese zuerst gesaugt werden sollen und ob der Roboter hierbei eine Tiefenreinigung durchführen soll. Das bedeutet, dass der X50 Ultra seine Saugleistung erhöht, sofern nicht schon die höchste Stufe aktiviert ist, und den Teppich zweimal überfährt. Dies soll für besonders saubere Läufer sorgen. Ob das klappt, liest du im nächsten Abschnitt unseres Tests.

In den weiteren Einstellungen kannst du bestimmen, wie oft die erweiterbaren Zusatzfunktionen genutzt werden sollen. Für eine besonders gründliche Reinigung in Ecken empfehle ich dir, alle Funktionen zu aktivieren. Darüber hinaus kannst du einstellen, wie der X50 Ultra Hindernisse überwinden soll. Auch die Dock-Funktionen steuerst du über die App. Hier siehst du beispielsweise, wie lange die Mopptrocknung noch dauert. Du kannst zudem festlegen, wie intensiv die Wischpads gespült werden und wie lange der Trocknungsprozess dauert. Grundsätzlich bleibt für Dreame-Bestandskunden somit alles vertraut, und auch als Neukunde wirst du dich schnell zurechtfinden.

In der App lassen sich ganz leicht verschiedene Einstellungen vornehmen

So schlägt sich der Dreame X50 Ultra Saugroboter im Alltag

Schon nach kurzer Zeit im Einsatz wurde eine Sache direkt offensichtlich: Die Saugleistung des X50 Ultra ist echt beeindruckend. Mit seinem 20.000-Pa-Motor reinigt er groben wie feinen Schmutz mühelos. Selbst auf Hochflor-Teppichen überzeugt die Performance. Dank der ausfahrbaren Seitenbürste und dem erweiterbaren Wischmopp ist ebenso die Reinigung von Ecken und schwer zugänglichen Stellen kein Problem.

Allerdings gibt es ein unerwartetes Manko: Obwohl der X50 Ultra mit einer abgesenkten Bauhöhe von 8,9 cm wirbt, erweist sich das in der Praxis nicht immer als Vorteil. Während der X40 Ultra mit LiDAR-Turm 9,4 cm hoch ist, fährt er unter Möbelstücke, bis der Navigationsturm ihn stoppt. Der X50 Ultra hingegen kommt oft gar nicht erst unter die gleichen Möbel, was die Reinigung dort verhindert. Ein Rückschritt, der besonders schade ist, da seine Wischleistung sonst wirklich herausragend ist.

Schade: Das neue Modell kommt weniger unter Möbel als der Vorgänger

Der X50 Ultra entfernt eingetrocknete Flecken und feuchte Verunreinigungen nämlich mit Leichtigkeit – ohne dabei die höchste Wasserdurchflussrate nutzen zu müssen. Neu ist, dass er mit warmem Wasser wischt. Allerdings kannst du diese Funktion nur nutzen, wenn du einen Zeitplan in der App erstellst. Teppiche werden beim Wischvorgang automatisch ausgespart. Du kannst in der App einstellen, ob der Roboter Teppiche meiden oder die Wischmopps vor dem Wischen in der Station ablegen soll.

Der KI-Modus „CleanGenius“ hat mich besonders beeindruckt. Hier passt der X50 Ultra Saugkraft und Wasserdurchflussrate automatisch an den Verschmutzungsgrad deiner Wohnung an. So wird nicht nur Akku gespart, außerdem musst du dich lediglich um das Nachfüllen des Frischwassertanks sowie das Entleeren des Schmutzwassers kümmern.

Hindernisse überwindet der Dreame X50 Ultra mühelos

Ebenfalls top: Starker Akku und erstklassige Navigation

Eine der größten Stärken von Dreame-Saugrobotern bleibt weiterhin die hervorragende Akkulaufzeit und der X50 Ultra reiht sich hier nahtlos ein. Nach einer 30-minütigen Reinigung auf der höchsten Saugstufe zeigt der Akku noch 69 Prozent Restladung an. Damit liegt er in etwa gleich auf mit seinem Vorgänger, trotz der höheren Saugkraft von 9.000 Pa. Nach einem kombinierten Durchgang aus 30 Minuten Saugen und anschließendem 30-minütigem Wischen bleiben immer noch 55 Prozent übrig.

Auch die Navigation und Hinderniserkennung des X50 Ultra sind erstklassig. Er erkennt Hindernisse zuverlässig und umkurvt sie ohne Berührung. Falls ein Möbelstück oder ein anderes Objekt den Weg blockiert, kehrt der Roboter nach der Reinigung zurück, senkt den LiDAR-Turm und säubert die ausgelassenen Stellen.

Unser Fazit: Ist der Dreame X50 Ultra wirklich der beste Saugroboter?

Trotz der Bauhöhe ist der Dreame X50 Ultra meiner Meinung nach der beste Saugroboter mit Wischfunktion. Seine Reinigungsleistung setzt Maßstäbe und ist auf absolutem Top-Niveau. Tierhaare oder lange Menschenhaare sind dank der neuen Doppelbürste kein Problem mehr, da sich hier nichts verheddert. Auch beim Wischen und bei der Navigation liefert der X50 Ultra die beste Performance, die ich bisher in Tests erlebt habe.

Unser Fazit zum Dreame X50 Ultra Saugroboter

Die ausfahrbaren Räder des X50 Ultra sind ebenso ein weiterer echter Vorteil, besonders wenn in deiner Wohnung viele Schwellen überwunden werden müssen. Die vollautomatisierte Basisstation macht den Saugroboter besonders wartungsarm, indem sie die Wischausrüstung durchspült, trocknet und sogar automatisch Reinigungslösung hinzufügt.

Solltest du den Dreame X50 Ultra also kaufen? Wenn du auf der Suche nach einem der besten Saug- und Wischroboter bist, dann lautet die Antwort: Ja! Der X50 Ultra ist ein würdiger Nachfolger des bereits starken Vorgängers. Auch wenn er nicht gerade günstig ist. Mit einem Preis von 1.599 Euro ist der Premium-Saugroboter kein Schnäppchen, bietet dafür aber auch einiges. Der Dreame X50 Ultra ist gerade erst auf den Markt gekommen und unter anderem auf Amazon erhältlich.

Vorteile des Dreame X50 Ultra:

Astreine Saugleistung

Die wohl beste Wischleistung unter Saugrobotern

Makellose Navigation und Hinderniserkennung

Multifunktionsstation macht Roboter wartungsarm

Gute Akkulaufzeit

Fährt den LiDAR-Turm herunter, um die Höhe zu minimieren

Zusatzräder verbaut, um Hindernisse zu überwinden

Nachteile des Dreame X50 Ultra:

Trotz absenkbarem Turm keine „echten“ Höhenvorteile gegenüber dem X40 Ultra