Ankers neue Technik fürs Zuhause im Überblick

Anker hat in New York eine Reihe neuer Produkte vorgestellt, die Technik-Alltag und Komfort im Zuhause auf ein neues Level heben sollen. Mit dabei: ein Saugroboter mit integriertem Tiefenreiniger, ein 4K-Beamer für das Heimkino und eine Docking-Station mit dem neuen Thunderbolt-5-Standard. Die Geräte stammen aus verschiedenen Marken des Unternehmens wie eufy, Nebula und Anker selbst – und richten sich sowohl an Technikinteressierte als auch an Nutzer, die unkomplizierte Lösungen für ihren Alltag suchen.

Eufy Omni E28: Saugroboter mit tragbarem Tiefenreiniger

Der eufy Omni E28 kombiniert die Funktionen eines klassischen Saugroboters mit einem tragbaren Tiefenreiniger. Herzstück ist die sogenannte HydroJet Floor Washing Technology, die mit 20.000 Pascal Saugleistung und einer rotierenden Wischwalze gründlich reinigen soll. Der Clou: Der abnehmbare Wassertank der Station dient gleichzeitig als mobiler Tiefenreiniger – inklusive DeepClean Brush für Polster oder Teppiche.

Für Ecken und schwer zugängliche Stellen nutzt der Roboter den Corner Rover Arm, einen ausfahrbaren Saugarm, der die Reinigung in Kantenbereichen verbessern soll. Dank der automatischen Selbstreinigung der Wischwalze wird die Wartung minimiert. Die günstigere Variante, der eufy Omni E25, verzichtet auf den tragbaren Reiniger, bietet aber ähnliche Funktionen. Beide Modelle sind ab Mitte Mai verfügbar – der E28 startet bei 999 Euro.

Nebula X1: Heimkino mit Laser und Dolby Vision

Mit dem Nebula X1 bringt Anker einen neuen Beamer für das Kino zuhause auf den Markt, der sich durch moderne Laser-Technologie, Dolby Vision und eine 4K-Auflösung auszeichnet. 3.500 ANSI-Lumen sollen für helle, kontrastreiche Bilder sorgen, während sich der Projektor dank AI-gestützter Bildanpassung automatisch auf verschiedene Umgebungen einstellt – inklusive Autofokus, Keystone-Korrektur und Hinderniserkennung.

Ein besonderes Feature ist die Eye-Guard-Funktion zum Schutz der Augen sowie die Möglichkeit, das Gerät mit zusätzlichen Lautsprechern zu einem 4.1.2-Surround-Sound-System auszubauen. Der Geräuschpegel bleibt dank Flüssigkeitskühlung bei nur 26 dB. Der X1 ist ab dem 7. Mai für 2.999 Euro erhältlich.

Anker Prime Docking Station: Vielseitigkeit per Thunderbolt 5

Im Audio-Bereich wurde der Soundcore Aero Clip vorgestellt – ein offenes In-Ear-Modell mit flexiblen, abnehmbaren Ohrclips. Das Design richtet sich an Nutzer, die beim Sport oder im Alltag Umgebungsgeräusche weiterhin wahrnehmen möchten. Vier integrierte Mikrofone sorgen für eine klare Sprachübertragung bei Telefonaten oder Sprachbefehlen. Der Preis liegt bei rund 130 Euro – das Modell ist bereits im Handel erhältlich.

Auch für Reisende wurde ein neues Zubehör vorgestellt: Der Anker Nano Travel Adapter ist besonders kompakt gebaut und deckt dank seiner universellen Steckdosenkompatibilität mehrere Regionen weltweit ab. Ideal für alle, die oft unterwegs sind und dabei Smartphone, Laptop oder Kamera laden wollen. Der Preis liegt bei 25 Euro.

Die neue Anker Prime Docking Station bringt erstmals den Thunderbolt-5-Standard in ein 14-in-1-Gehäuse. Neben USB-Ports mit hohen Datenraten lassen sich auch Monitore bis 8K anschließen. Ein echtes Allround-Talent für den Arbeitsplatz, besonders bei hohem Anschlussbedarf. Preislich liegt sie bei 419 Euro – aktuell mit Rabatt für 359 Euro erhältlich.

