Dieses Balkonkraftwerk löst ein großes Problem: IFA-Neuheiten von Anker

Ein gewöhnliches Balkonkraftwerk besteht aus zwei bis vier Solarmodulen, welche meist am Geländer des Balkons befestigt werden. Bloß wiegt jedes dieser Module etwa 20 Kilo und ist fast zwei Meter lang. Das macht den Aufbau und die sichere Befestigung nicht gerade einfach. Auf der IFA in Berlin präsentiert Anker ein neues Balkonkraftwerk, das dieses Problem lösen will.

Anker zeigt flexible Solarmodule

Die Lösung für das Problem sind die neuen FS20 Solarmodule. Diese sind biegbar und deutlich leichter. Mit einem Gewicht von gerade einmal 4,5 Kilo und kleineren Maßen eignen sich die neuen Panels für wirklich jeden Balkon. Für die Installation liegen Befestigungsriemen aus Metall bei. Diese kannst du dir wie Kabelbinder aus Metall vorstellen. Es muss also nicht geschraubt oder gebohrt werden und bei einem Umzug lassen sich die Panels einfach mitnehmen.

Durch die kleinere Größe sinkt die Leistung jedoch auf 225 Watt pro Panel. Daher bietet Anker die flexiblen Solarkollektoren auch direkt im Viererpack an, mit einer Gesamtleistung von 900 Watt. Die Panels sind mit Ankers Solarbank-Speicher oder Ankers Wechselrichter kompatibel. Funktionieren jedoch auch mit den meisten Wechselrichtern und Speicherlösungen von Drittherstellern.

Vier Panels inklusive Wechselrichter kosten aktuell 799 Euro. Alternativ gibt es auch diverse Bundels inklusive Speicher ab 1.399 Euro. Nur die Panels einzeln bietet Anker im Moment nicht an.

Neue Audio-Produkte von Anker

Neben der Solar-Marke von Anker, Solix, ist man mit Soundcore auch im Audio-Segment vertreten. Hier bringt man zwei neue Kopfhörer mit zur IFA nach Berlin. Der Soundcore Space One Pro ist ein neuer Premium-Kopfhörer im Over-Ear-Design. Dieser soll mit besonders gutem ANC und einem ausgewogenen Klang überzeugen. Die Geräuschunterdrückung funktioniert in meinem kurzen Test auf dem vollen Messestand hervorragend. Ebenfalls aufgefallen ist mir der exzellente Tragekomfort der wirklich gut gepolsterten Kopfhörer.

Soundcore Space One Pro

Für den Klang verbaut man zwei 40-Millimeter-Treiber und lässt den Nutzer den Klang per Equalizer in der App den eigenen Vorlieben anpassen. Mit aktivem ANC soll der Akku für 40 Stunden Musikgenuss reichen. Ohne kommen die Kopfhörer gar auf 60 Stunden. Die Soundcore Space One Pro sind ab sofort für 199 Euro erhältlich. Bis zum 18. September gibt es ein Travel-Case kostenlos dazu.

Ebenfalls neu: die Soundcore AeroFit 2. Hierbei handelt es sich um Open-Ear-Kopfhörer, die durch ihr nicht-intrusives Design punkten sollen. Mit einem Preis von 130 Euro sind sie zudem für diese Kategorie recht preiswert und in vier verschiedenen Farben erhältlich.

Soundcore AeroFit 2 in allen Farben

Günstiger 4K-Beamer für zu Hause und unterwegs

Unter der Marke Nebula stellt Anker auch Beamer her. Mein Messe-Highlight aus dieser Kategorie ist der Nebula Cosmos 4K SE. Hierbei handelt es sich um einen günstigeren 4K-Beamer, der dank integriertem Akku und Tragegriff auch für unterwegs geeignet ist. Mit integriertem Google TV und Netflix kannst du den Beamer wie ein Smart TV benutzen und musst kein externes Gerät als Zuspieler anschließen. Auch Lautsprecher sind in den Beamer integriert.

Anker Nebula Cosmos 4K SE

Der neue Beamer ist ab dem 19. September für 1.500 Euro erhältlich. Wer sich schon vor Verkaufsstart registriert, kann sich einen 400-Euro-Gutschein sichern und bekommt zudem ein Zubehör-Kit im Wert von 299 Euro kostenlos dazu.