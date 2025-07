Stromkosten um bis zu 42 % senken? Diese neuen Energiespeichersysteme sind vielversprechend

Um die Solarenergie deiner Anlage optimal nutzen zu können, brauchst du ein Speichersystem. Zendure hat bereits im März zwei neue Modelle vorgestellt, das SolarFlow 800 Pro und das SolarFlow 2400 AC. Nun sind die beiden Energiespeichersysteme offiziell im Handel erhältlich. Höchste Zeit also, sie dir mal genauer vorzustellen.

Energiespeichersysteme von Zendure

Beide Geräte greifen auf innovative KI-Funktionen zurück. Diese analysieren historische Daten, Wettervorhersagen und Nutzerverhalten, um besonders genaue Energieprognosen treffen zu können. Außerdem passen sie den Betrieb deines Systems an und sollen so ein Gleichgewicht zwischen Erzeugung, Speicherung und Verbrauch gewährleisten.

Während das SolarFlow 800 Pro speziell für Balkonkraftwerke ausgelegt ist, eignet sich das SolarFlow 2400 AC vor allem für Photovoltaik-Anlagen auf dem Dach. Das 800 Pro ist eine Kombination aus Mikrowechselrichter, Hub-Controller und Batterie. Das Gerät verfügt über eine Speicherkapazität von 1,92 kWh, die auf bis zu 11,52 kWh erweiterbar ist. Insgesamt unterstützt es einen Solar-Input von bis zu 2.640 W, sodass über das Jahr bis zu 2.300 kWh erzeugt werden können.

Das Zendure SolarFlow 800 Pro

Besonders praktisch: Der Hersteller garantiert auch bei schwachem Licht eine optimale Leistung und verspricht einen Ladewirkungsgrad von 96 Prozent. Sollte es zu einem Stromausfall kommen, kannst du einfach in den Off-Grid-Modus switchen und mit bis zu 1.000 W eine unterbrechungsfreie Stromversorgung garantieren. All das vereint Zendure in einem kompakten Design, das bestimmt auch auf deinem Balkon Platz findet. Das SolarFlow 800 Pro Energiespeichersystem kannst du direkt über die Zendure Website kaufen. Jetzt zum Marktstart kostet es dich 799 Euro und als Geschenk gibt es einen Smart Meter gratis dazu. Auf Wunsch gibt es auch ein Bundle inklusive einer AB2000X Erweiterungsbatterie – mit dem Ace 1500 bekommst du hier noch ein Steuerungsmodul als Geschenk dazu.

Und natürlich kannst du das SolarFlow 800 Pro ebenso bei Amazon kaufen. Hier kostet das Energiespeichersystem inklusive Smart Meter 3CT aktuell 898 Euro. Über den Code YB5TKDWE sparst du weitere 8 Prozent.

Plug-and-Play: Das SolarFlow 2400 AC

Wenn du eine Anlage auf dem Dach, aber noch keinen Speicher installiert hast, ist vielleicht das SolarFlow 2400 AC das Richtige für dich. Die Plug-and-Play-Lösung speichert tagsüber überschüssige Energie und speist diese dann abends in dein Hausnetz ein. So sollst du langfristig deine Stromkosten um bis zu 42 Prozent senken können. Du kannst das SolarFlow 2400 AC mit einem Wechselrichter (bis zu 2.000 W) und einem Hub-Controller verbinden, wodurch es dann bis zu 2.400 W Leistung liefert – übrigens ebenso samt Off-Grid als Notstromaggregat. Die integrierte Batterie ist auf bis zu 17,28 kWh erweiterbar und auch hier kannst du dich über einen Wirkungsgrad von bis zu 96,5 Prozent freuen. Für dieses Energiespeichersystem zahlst du bei Zendure 1.198 Euro.

Mit dem ZENKI HEMS holst du noch mehr aus den Energiespeichersystemen

Damit du wirklich das Maximum aus den beiden Energiespeichersytem herausholen kannst, setzt Zendure hierbei auf das KI-gestützte ZENKI Home Energy Management System, kurz HEMS (hier findest du ein YouTube-Video dazu). Was genau die Vorteile dieses Systems sind und wie genau das Ganze überhaupt funktioniert, erklären wir dir zudem in diesem Artikel hier ausführlich.

Kurz zusammengefasst: Sowohl SolarFlow 800 Pro als auch SolarFlow 2400 AC sind mit dem ZENKI HEMS ausgestattet und optimieren dadurch die Energieflüsse, indem sie aus Nutzungsdaten lernen und Faktoren wie Wettervorhersagen, Batteriekapazität und dynamische Tarife von über 700 europäischen Anbietern analysieren, um einen individuellen Energieplan für dich zu erstellen. Das verringert nicht nur deine Abhängig vom Stromnetz noch weiter, der Hersteller verspricht sogar, dass du so bis zu 42 Prozent der Energiekosten einsparen kannst.