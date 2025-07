Must-have für jede Solaranlage? So sparst du noch mehr Stromkosten

In diesem Jahr scheint der Wendepunkt für HEMS (Home Energy Management System) gekommen zu sein. Immer mehr Hersteller bieten ihre eigene Software an, die dabei neue Steuerungsoptionen für die erzeugte Energie liefert. Zendure ist dabei keine Ausnahme. Der Speicherhersteller hat mit ZENKI ein System geschaffen, das an Stellen ansetzt, an denen die manuelle Steuerung kaum mithalten kann. Der neue AI-Mode soll Haushalten ermöglichen, bis zu 42 Prozent ihrer Kosten einzusparen.

ZENKI drückt die Stromkosten um bis zu 42 Prozent

Doch wie kann es einer künstlichen Intelligenz (KI) gelingen, deine Stromkosten derart weit herunterzusenken? Die Stärke der Software liegt dabei nicht in einem einzelnen Feature begraben. Vielmehr ist es eine Summe an Funktionen, die eng miteinander zusammenwirken, um die Nutzung deines Stromverbrauchs zu optimieren.

Zum einen bietet dir ZENKI dynamische Stromtarife von über 700 bekannten Energielieferanten aus über 32 europäischen Märkten. Du kannst mithilfe deines Stromspeichers und dem HEMS somit deine Verbrauchsstrategien automatisch an die niedrigsten Preisphasen anpassen. Dafür sollen dir drei verschiedene Modi im HEMS zur Verfügung stehen: der Auto Mode, der Expert Mode sowie der ZENKI Mode.

ZENKI verwendet die Algorithmen künstlicher Intelligenz, um möglichst genaue Vorhersagen für dich zu treffen. Dabei untersucht das System historische Daten, Wettervorhersagen und dein Verhalten. So kann es bestimmen, wie viel Energie du wann benötigst und wie viel dir zur Verfügung stehen wird. Besonders nützlich ist dieses Feature, wenn du neben deinem Stromspeicher auch PV-Module besitzt, die dir günstigen Strom bereitstellen.

Doch auch mit den dynamischen Stromtarifen sollst du einiges an Sparpotenzial ausschöpfen können. ZENKI überwacht den Stromfluss in deinem Haus dabei fortlaufend und passt die Prognosen immer mit einem Blick auf die voraussichtlichen nächsten 24 Stunden an. Je länger das System dabei deine Daten und Verbrauchsmuster auswerten kann, desto effizienter werden die Vorhersagen für dich werden.

So funktioniert das ZENKI HEMS von Zendure

Übrigens: Zendures neueste Produkte, SolarFlow 800 Pro und SolarFlow 2400 AC, haben die ZENKI AI bereits integriert, um in Echtzeit auf Stromfluss-Veränderungen reagieren zu können (in unter 3 Sekunden, mit 1W Genauigkeit).

Sichere Stromversorgung mit Aufrüst-Potenzial

In Kombination mit den gesammelten Daten und Prognosen kann das System deinen Verbrauch intelligent vorausplanen. Dafür arbeitet es mit Daten von Smart Plugs, dem Grundstromverbrauch von dauerhaft eingeschalteten Geräten (zum Beispiel Kühl- und Gefrierschränke) sowie dem Strombedarf von Haushaltsgeräten und liefert stets die benötigte Energiemenge für dich. Dabei kann ZENKI mit bis zu sechs erweiterbaren Stromspeichereinheiten zusammenarbeiten. Dazu passend kann das System bis zu 7.200 Watt Solarstrom aufnehmen. Die KI ist daher nicht nur für kleinere Energiesysteme geeignet, sondern kann selbst mit größeren PV-Anlagen gut zusammenarbeiten.

Durch die flexible Erweiterungsoption kannst du daher auch mit einem kleineren System beginnen und später in noch mehr Eigenversorgung investieren. Im Übrigen bist du dabei auch keineswegs dauerhaft vom Cloud-Service abhängig. Das System liefert dir eine duale Kommunikationsoption, sodass die Steuerung sowohl über die Cloud als auch lokal erfolgt. Dadurch können beide Steuerungsoptionen gegenseitig als Backup fungieren und dein System läuft selbst bei Serverstörungen oder einer Störung deines Internetanbieters mühelos weiter.

Zendure Prime Day Deals

Falls du jetzt Lust hast, dir selbst Geräte von Zendure zuzulegen, ist der perfekte Zeitpunkt gekommen. Ab dem 1. Juli sind nämlich verschiedene Geräte des Herstellers im Rahmen eines bereits gestarteten Prime Day Sales günstiger zu haben – unter anderem auch die hier bereits erwähnten SolarFlow 800 Pro und SolarFlow 2400 AC. Extra-Tipp: Wenn du beim Kauf den Code YB5TKDWE eingibst, sparst du weitere 8 Prozent (gültig bis zum 31. Oktober)

