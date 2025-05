Eigene PV-Anlage planen: Diese nützlichen Tools helfen dir

Der PV-Markt ist in Deutschland in den vergangenen Jahren deutlich gewachsen. Die Modulpreise steigen für aus China importierte Modelle zwar langsam an, noch sind sie jedoch auf einem niedrigen Niveau. Der Wegfall der Mehrwertsteuer beim Kauf und der Montage der Anlage hat ihr übriges beigetragen, um Solaranlagen attraktiver zu gestalten. Dennoch darf nicht vergessen werden, dass viele Faktoren zu berücksichtigen sind. Grundsätzlich kann jedes Haus zwar von eigenem Strom profitieren. Der individuelle Bedarf ist jedoch ebenso unterschiedlich wie die Preise von zahlreichen Anbietern. Darum habe ich dir hier eine Übersicht über nützliche Online-Tools zusammengestellt, mit der du eine gute Einschätzung erhältst, welches PV-Set-up sich für dich lohnt und wie teuer Anlagen für dich ausfallen.

Der Solarrechner der HTW Berlin

Wenn ich Freunden oder Familie eine erste Einschätzung zu einer PV-Anlage geben möchte, ist der Solarrechner der HTW Berlin meine bevorzugte Wahl. Das Tool hat im Laufe der letzten Jahre einige Upgrades erhalten, die nun mehr Daten berücksichtigten als zuvor. Genau genommen stehen jetzt mehrere Rechner auf der Plattform zur Verfügung, weshalb es sich lohnen kann, mehrere durchzuspielen um Ergebnisse zu vergleichen. Ich starte grundsätzlich am liebsten mit dem Unabhängigkeitsrechner der HTW Berlin. Das Schöne an dem Rechner finde ich persönlich, dass du einzelne Elemente separat anpassen kannst und in übersichtlicher grafischer Darstellung genau siehst, wie sich die Veränderung dieses Bauteils auf deine Gesamtbilanz auswirkt. So kannst du in wenigen Klicks eine erste Einschätzung erhalten, ob sich der Kauf eines 10 Kilowattstunden (kWh) Stromspeichers tatsächlich mehr für dich lohnt als ein 5 kWh Stromspeicher.

Unabhängigkeitsrechner der HTW Berlin im Einsatz

Auch vor dem Einholen von Angeboten für meine PV-Anlage habe ich diesen Rechner benutzt, um ein erstes Gespür dafür zu erhalten, welche Anlagengröße sich für uns lohnen könnte. Neben dem Unabhängigkeitsrechner war für mich auch der Solarisator eine Hilfe. Dieses Tool berücksichtigt nämlich zusätzlich detaillierter, ob du eine Wärmepumpe oder ein Elektroauto besitzt. Im Unabhängigkeitsrechner kannst du diesen Strombedarf zwar auch abbilden, indem du ihn in deinen Jahresbedarf einrechnest. Der Solarisator berücksichtigt jedoch genauer, wann der Strombedarf dabei anfällt. Insbesondere wenn du also über eine Wärmepumpe + PV-Anlage als Kombination nachdenkst, ist dieser Wert damit eine bessere Orientierung für dich.

Solarisator der HTW Berlin im Einsatz

Voraussagen sind Einschätzungen keine Garantien

Allerdings siehst du die Auswirkungen einzelner Anpassungen dabei weniger übersichtlich in einer Grafik dargestellt. Dafür jedoch mit einer genaueren Einschätzung, wie viele Stromkosten du mit deiner PV-Anlage und Stromspeicher einsparen kannst. Allein die Unterschiede der Beurteilung in den beiden Online-Rechnern verdeutlicht jedoch gut, warum ein Tool, das deine Umstände genauer analysiert, im Zweifelsfalle besser ist als eines, bei dem du diese Unterschiede nicht erfassen kannst. Ebenso sollte dir bewusst sein, dass solche Online-Rechner Orientierungswerte liefern und keine Garantien dafür sind, dass du die Werte erreichst. Ist deine PV-Anlage etwa einen Teil der Zeit von einer Verschattung betroffen, die du nicht verhindern kannst, sinkt die Erzeugung der Strommenge entsprechend. Umgekehrt kannst du aber auch den Verbrauch von Geräten optimieren, um möglichst viel deines Solarstroms auszunutzen. Zum Beispiel, indem du deine Wärmepumpe mit Pufferspeichern kombinierst und bevorzugt während der Sonnenstunden über die Mittagszeit den größten Teil der Heizarbeiten erledigen lässt.

Online-Rechner von Musterhaus

Ein besonders nützliches Tool, das du kostenlos nutzen kannst, ist das Online-Rechner-Formular von Musterhaus. Der Rechner ist dafür ausgelegt, auch Neulingen in der Welt der PV-Anlagen einen guten Einstieg zu liefern. Das Attraktive an dem Service ist, dass du nur wenige Daten benötigst, um ihn zu verwenden. Im Anschluss erstellt Musterhaus daraus ein passendes Profil und verbindet dich mit einem Angebot mit einem möglichen Dienstleister, der deinen Auftrag auch ausführen kann. Dabei verwendet Musterhaus nicht nur große Solarinstallationsfirmen. Auch Angebote von kleineren und regionalen Anbietern finden sich in der Datenbank.

Was kostet eine Solaranlage und wer baut sie für mich ein? Dieses Online-Tool kennt die Antwort

Insbesondere regionale Solarmonteure können dabei attraktive Preise anbieten, da Zwischenhändler entfallen. Musterhaus verspricht hierbei einen Preisnachlass von bis zu 30 Prozent im Vergleich zu anderen Angeboten. Alles, was du benötigst, um dir ein erstes Angebot zusenden zu lassen, sind Hinweise zur Beschaffenheit deines Daches, ob du deine PV-Anlagen kaufen oder mieten möchtest sowie ob du Selbstbewohner oder Besitzer des Objektes bist, wo die PV-Anlage installiert werden soll. Insgesamt musst du 11 Schritte abschließen, um dein individuelles Angebot zu erhalten. Da die meisten Fragen recht simpel gestaltet sind, kannst du innerhalb weniger Minuten zur Angebotsauswahl gelangen. Im Übrigen fallen für dich weder Kosten an, noch verpflichtet dich die Eingabe der Daten in das Tool zu einem Abschluss. Du kannst somit auch getrost einen ersten Blick riskieren, um einfach zu sehen, wie teuer eine Anlage für dich ausfällt.

Aroundhome Solarrechner

Der Solarrechner von Aroundhome funktioniert nach einem ähnlichen Prinzip wie der Rechner von Musterhaus. Auch hier kannst du Daten zu deinem Objekt und deine Wünsche für eine PV-Anlage in wenigen Schritten erfassen. Im Anschluss wertet das System deine Daten aus und stellt Kontakt für dich zu Unternehmen her, die regional in deiner Umgebung tätig sind. Üblicherweise werden dir dabei drei Unternehmen im Anschluss angeboten, die sich daraufhin mit dir in Verbindung setzen. Angenehm finde ich hierbei, dass die Unternehmen von Aroundhome vorab etwas strenger ausgewählt werden.

Solaranlagen-Rechner von Aroundhome

Es handelt sich also immer um Fachunternehmen, die auch eine entsprechende Qualifikation vorweisen können. Dafür ist die Menge an verfügbaren Anbietern jedoch etwas geringer, sodass du weniger gut Preisvergleiche zwischen Angeboten erstellen kannst. Ebenso dauert es von der ersten Kontaktaufnahme über Aroundhome bis zu deinen Terminen mit den Handwerkern gegebenenfalls einige Tage. Bei der Planung meiner eigenen Anlage ging es vergleichsweise schnell. Innerhalb einer Woche hatte ich ein finales Angebot der Unternehmen vorliegen, das auch alle Sonderwünsche passend berücksichtigte. Allein um mehrere Vergleichsangebote zu erhalten, kann es sich lohnen, Anfragen über verschiedene Online-Rechner zur Angebotssuche herauszusenden. Alternativ kannst du auch direkt bei großen Unternehmen eine Angebotserstellung anfragen. Dabei findest du bei Onlinedirektsuchen jedoch nicht immer kleinere und regionale Anbieter, die vielleicht günstigere Konditionen liefern könnten.

