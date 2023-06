So viel dürfen PV-Anlage und Speicher wirklich kosten

Egal, ob Balkonkraftwerk oder PV-Dachanlage: Solarmodule können viel Strom gewinnen und die Kosten ihrer Besitzer damit erheblich senken. Allerdings müssen sie dafür zunächst gekauft und installiert werden. Je nach Größe der Anlage kann auch eine Hinzunahme eines Stromspeichers sinnvoll sein. Doch wie viel dürfen PV-Anlage und Speicher tatsächlich kosten? Die Verbraucherzentrale nennt dafür klare Richtwerte.

Teure Investition? So viel darf deine PV-Anlagen oder dein Speicher kosten

Wer Angebote für PV-Anlagen und Stromspeicher vergleicht, kann diese nicht immer preislich bewerten. Viele PV-Anlagen und Speichersysteme sind so unterschiedlich, dass sich auf einen ersten Blick nicht einschätzen lässt, ob es sich um ein gutes oder eben ein teures Angebot handelt. Lediglich im Vergleich zwischen den Produkten verschiedener Anbieter kannst du eine vernünftige Entscheidung treffen. Um Kunden die Suche nach einem preiswerten Angebot zu erleichtern, hat die Verbraucherschutzzentrale nun Zahlen dazu veröffentlicht, wie viel dich PV-Anlage und Batteriespeicher kosten dürfen. Mit diesen Richtwerten kannst du auch ohne Vergleichsangebote weiterer Anbieter sofort erkennen, ob es sich um gute Konditionen handelt.

In den Orientierungswerten sind dabei bereits sämtliche Kosten für deine PV-Anlage berücksichtigt. Das bedeutet, der Verbraucherschutz hat auch Installationskosten für Solarmodule und Stromspeicher bereits einberechnet. Bei aktueller Marktlage sollten deine Solarmodule dich nicht mehr als 2.100 Euro pro Kilowattpeak (kWp) Leistung kosten. Für Stromspeicher gelten hingegen 1.000 Euro pro Kilowattstunde (kWh) Speicherkapazität. Für Balkonkraftwerke mit knapp 800 Watt Modulleistung liegt der Wert sogar darunter. Die kleinen Anlagen sind laut Einschätzung der Verbraucherschützer schon ab 700 Euro zu haben. Anlagen mit einer Leistung von 600 Watt können auch schon preisgünstig für maximal 600 Euro erworben werden. Balkonkraftwerke bringen den Vorteil einer schnelleren Amortisationszeit im Vergleich zu großen Anlagen. Während PV-Anlagen mit und ohne Speicher über 10 Jahre brauchen, um die Anschaffungskosten auszugleichen, gelingt das bei Balkonkraftwerken im besten Fall nach 5 Jahren.

Kosten und Amortisationszeiten für PV-Anlagen und Speicher im Überblick:

PV-Anlage Mit optionalem Speicher Balkonkraftwerke Kosten maximal 2.100 Euro pro kWp maximal 1.000 Euro pro kWh maximal 600 bis 700 Euro

für 600 bis 800 Watt Amortisation über 10 Jahre über 11 Jahre circa 5 Jahre Rendite <8,5 Prozent <7,5 Prozent <19 Prozent

PV-Anlagen mit und ohne Speicher eine lohnende Investition

Egal, ob du dich für eine PV-Anlage mit oder ohne Speicher entscheidest, in beiden Varianten rechnet sie sich auf lange Sicht. Nachdem du deine Investitionskosten wieder reingeholt hast, kannst du auch noch Jahre darüber hinaus Geld mit der PV-Anlage einsparen. Die Solarmodule bestehen aus Silizium, mit einem Wirkungsgrad von um die 20 Prozent. Heutige Anlagen sind besonders widerstandsfähig, sodass Hersteller lange Ertragsgarantien auf ihre Module bieten.

2.000 Euro Ersparnis pro Jahr – Stromspeicher machen den Unterschied

Dabei sind Werte von 25 bis 30 Jahren keine Seltenheit. Wenn deine PV-Anlage sich also nach etwas über 10 Jahren bezahlt gemacht hat, könntest du im besten Fall noch 20 weitere Jahre deine Stromkosten damit senken. Doch Achtung, auch wenn die Module noch immer Ertrag nach 30 Jahren liefern, musst du damit rechnen, dass die Effizienz, der der PV-Anlage mit den Jahren nachlässt. Üblicherweise kann dir das Datenblatt deines Herstellers genauere Informationen dazu liefern, mit welchem Ertragsverlust du nach 20 bis 30 Jahren Betrieb rechnen solltest.

Leistungsverlust hält sich nach langen Betriebsjahren in Grenzen

Gegen Ende der Lebensdauer deiner Anlage erhältst du somit nicht mehr die volle Leistung, die sie in ihren ersten Jahren liefern konnte. Die Werte sinken jedoch keineswegs so weit ab, dass die Anlage den Großteil ihrer Stromerzeugung einbüßt. Bei durchschnittlichen Verlusten von 0,5 Prozent Effizienz pro Jahr, sind die meisten Solarmodule nach 30 Jahren zwischen 80 und 85 Prozent der gesamten Leistung angekommen. Bei einer Anlage mit ursprünglich 10 kWp würde das bedeuten, dass die Anlage dir noch immer 8 bis 8,5 kWp liefert. Eine 10 kWp-Anlage kann bei Südausrichtung mit 30 Grad Neigung in einem Jahr durchaus 11.463 kWh Strom erzeugen. Selbst mit der schwächeren Anlage mit nur noch 8 kWp Leistung würdest du immer noch rund 9.170 kWh Strom im Jahr erzeugen.

Wie viel genau du daran sparst und verdienst, hängt natürlich jedoch vorrangig davon ab, wie viel deines eigenen Stroms du direkt selbst verbrauchen kannst. Allein durch die Erhöhung des Eigenverbrauchs kann sich die Anschaffung eines passend dimensionierten Powerstation deshalb schon langfristig rechnen. Wie du an der obigen Tabelle erkennen kannst, verlängert sich die Amortisationszeit mit einem zusätzlichen Stromspeicher für deine PV-Anlage kaum. Allerdings sinkt die Rendite, die du auf die Investition erhältst, geringfügig. Bedenke jedoch, dass jede eigen verbrauchte Kilowattstunde Strom eine Einheit ist, die du nicht zu einem rund fünfmal teureren Preis von deinem Stromanbieter einkaufen musst. Wie Studien zeigten, können Stromspeicher dir in einem Jahr bis zu 2.000 Euro Stromkosten einsparen.