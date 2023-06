Weltweit erstes Balkonkraftwerk mit tragbarem Speicher vorgestellt

Balkonkraftwerke werden als Investition, um Stromkosten zu sparen, dank dem geplanten Solarpaket I des Bundes immer attraktiver. Ein weiterer Anbieter für Mini-PV-Anlagen bietet nun das weltweit erste Balkonkraftwerk mit tragbarem Speicher an. So kannst du nicht nur Strom deines Steckersolargeräts für die Abend- und Nachtstunden speichern. Auch der Einsatz von günstigem Strom wird möglich.

EcoFlow bringt Balkonkraftwerk mit tragbarem Speicher auf den Markt

Passend zur Eröffnung der neuen EU-Zentrale des Unternehmens in Düsseldorf hat EcoFlow eine Erweiterung seines Produktsortiments angekündigt. Ab sofort bietet der Hersteller von Powerstations ein eigenes Balkonkraftwerk mit tragbarem Speicher an. Damit hat der Energiespezialist mit PowerStream eine ideale Energielösung für Eigentümer und Mieter im Angebot, die dennoch erschwinglich im Preis bleibt. Die EcoFlow PowerStream lässt sich besonders leicht installieren, dank Plug&Play-fähiger Komponenten kannst du das gesamte Balkonkraftwerk selbst in Betrieb nehmen. Nützlich sind dabei die neuen speziellen Flachkabel von EcoFlow, die sich ähnlich einer Fensterdurchführung ohne ein Loch in Wand und Fenster in den Wohnraum führen lassen. Dadurch sind keinerlei zusätzliche Eingriffe an deiner Bausubstanz erforderlich, solltest du über keine Außensteckdose verfügen, in die das Balkonkraftwerk eingesteckt werden kann.

Durch die mitgelieferten Smart Plugs und der EcoFlow-App kannst du deinen Stromertrag in Echtzeit überwachen und deinen Verbrauch optimieren. Beim Anschluss von Hochleistungsgeräten kann der Microinverter jedem Apparat genau die benötige Menge an Strom zuweisen und den Überschuss an das mobile Kraftwerk übertragen. Mit einer maximalen Solarleistung von 800 Watt kann das PowerStream Balkonkraftwerk rund 1.039 kWh Strom pro Jahr erzeugen. Bei einem Strompreis von 35 Cent pro kWh könntest du damit bis zu 363,65 Euro im Jahr sparen.

PowerStream Balkonkraftwerk in drei Sets erhältlich

PowerStream kannst du direkt zum Vermarktungsstart in drei unterschiedlichen Sets erhalten. Im günstigsten der Kits erhältst du das Balkonkraftwerk allein ohne Speicher für 893,35 Euro. Das Set besteht aus einem PowerStream-Mikrowechselrichter, vier flexiblen 100-Watt-Solarmodulen, einem BKW-DELTA EB-Kabel, zwei Flachkabeln und zwei Smart Plugs. Die beiden anderen Sets enthalten all diese Komponenten ebenfalls, bieten dir dabei jedoch zwei variable Größen an Speichern an. Das 1 kWh Storage Kit eignet sich sowohl für Wohnungen als auch Häuser und enthält zusätzlich eine DELTA 2 Powerstation. Dieser Powerstations durften einige unserer Leser bereits auf den Zahn fühlen und ihre Erfahrungen mit uns teilen. Der Preis des Sets liegt bei 2.092,35 Euro.

Das 2 kWh Storage Kit hingegen wartet mit der DELTA 2 Max Powerstation auf und wird für 2.509,39 Euro angeboten. Für rund 500 Euro mehr erhältst du hier die doppelte Speicherkapazität, sodass sich dieses Kit ideal für Hausbesitzer eignet. Damit du von dieser Speicherkapazität jedoch profitieren kannst, verfügt das Set nicht über vier flexibel nutzbare 100-Watt-Module, sondern wartet mit zwei starren 400-Watt-Solarmodulen auf. Die DELTA 2 Max kann bei Bedarf von ihren 2.048 Wh Basiskapazität auf bis zu 6.144 Wh erweitert werden. Zudem verfügt sie über eine Lebenszeit von zehn Jahren. Durch die smarte Energiesteuerung kann deine PowerStream Mini-PV-Anlage überschüssigen Strom über den Tag flexibel in die Powerstations einschleusen.