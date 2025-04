Besser als DKB und ING: Gratis-Konto mit 1,5 Prozent Zinsen

Bereits mehrfach ist die Openbank in der Vergangenheit mit attraktiven Tagesgeld– und Festgeld-Angeboten in Erscheinung getreten. Jetzt wagt die Direktbank einen weiteren Angriff auf etablierte Wettbewerber wie DKB und ING. Denn ab sofort bietet die Digitalbank der spanischen Santander Gruppe auch ein Girokonto mit besonders attraktiven Konditionen an. Es ist nicht nur kostenlos, sondern Guthaben wird sogar mit Zinsen belohnt.

Openbank startet Open Girokonto – kostenlos!

Auf dem sogenannten Open Girokonto können sich alle Kunden eine Verzinsung in Höhe von 1,5 Prozent pro Jahr sichern. Und das ohne Limit und mit einer monatlichen Zinsgutschrift. Die Höhe der Zinsen orientiert sich nicht an der Höhe des Leitzinses der Europäischen Zentralbank. Sollte es zu Zinsanpassungen kommen, werden Kunden zwei Monate im Voraus darüber informiert.

Dazu gibt es eine kostenlose Debitkarte, mit der es nicht nur möglich ist, zu bezahlen, sondern auch Geld abzuheben. Bis zu fünfmal pro Monat ist das an allen Geldautomaten der Eurozone kostenlos möglich. Unbegrenzt sogar an weltweit 40.000 Geldautomaten der Santander-Gruppe. Sämtliche Ersparnisse auf dem Girokonto sind bis zu 100.000 Euro über den spanischen Einlagensicherungsfonds abgesichert.

Das Open Girokonto lässt sich für alle Bankgeschäfte des täglichen Bedarfs nutzen. Zum Beispiel als Gehaltskonto, aber auch für sämtliche Zahlungsvorgänge inklusive Lastschriften. Auch Echtzeitüberweisungen sind bei der Openbank innerhalb des Euroraums bereits kostenlos möglich. Optional ist es für 7,99 Euro pro Monat möglich, ein monatlich kündbares Abo für Reisevorteile wie gebührenfreies Bezahlen in Fremdwährung oder eine Gepäckverlustversicherung zu aktivieren.

Tagesgeld mit bis zu 3 Prozent Zinsen

Wer clever ist, kombiniert das neue Gratis-Girokonto mit dem ebenfalls kostenlosen Tagesgeldkonto der Openbank und erhält dort während der ersten drei Monate 3 Prozent Zinsen und ab dem vierten Monat nach aktuellem Stand der Dinge 2,4 Prozent Zinsen pro Jahr. So lässt sich noch mehr Rendite aus den eigenen Ersparnissen holen.

