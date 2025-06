Geldexperte warnt vor totalem Einsturz: Bank-Kunden sollten jetzt handeln

In Zeiten steigender Preise für Energie und Lebensmittel – Kaffee etwa war im April gut 12 Prozent teurer als noch ein Jahr zuvor – freut sich jeder, wenn zumindest die eigene Bank ein paar Extrakröten auf das auf dem Konto vorhandene Geld zahlt. War das mit vergleichsweise hohen Zinsen auf Fest- und Tagesgeld in den vergangenen Jahren der Fall, macht die Europäische Zentralbank (EZB) langsam aber sicher Schluss damit. Ein Finanzexperte warnt nun vor dem kompletten Verfall und erklärt, was man jetzt als Kunde einer Bank oder Sparkasse tun kann.

Was Bank- und Sparkassen-Kunden jetzt tun sollten

Die vergangenen Jahre waren für Sparer ein wahres Eldorado. Nachdem es davor über einen langen Zeitraum keinen Cent Zinsen aufs Geld bei der Bank gegeben hatte, waren bis vor Kurzem noch bis zu 5 Prozent beim Tagesgeld drin. Doch Mitte des vergangenen Jahres bahnte sich der Anfang von Ende an. Als die EZB das erste Mal seit dem Ende ihrer Nullzins-Politik den Leitzins wieder senkte. Inzwischen hat die EZB das siebte Mal in Folge den Leitzins gesenkt. Ab sofort liegt dieser bei nur noch 2 Prozent. Und da sich alle Banken und Sparkassen daran orientieren, geben sie die Zinsen auch an Kunden weiter. Aber: Fällt der Leitzins, fallen auch die Zinsen aufs Tagesgeld. Was bedeutet aber die jetzt siebte Absenkung auf nunmehr 2 Prozent für Bank- und Sparkassen-Kunden?

→ Tagesgeld-Vergleich: Hier gibt es die meisten Zinsen

Sparer werden die Zinssenkung demnächst spüren, ist sich der Finanzexperte Hermann-Josef Tenhagen von Finanztip sicher. Wer jetzt noch über Tagesgeld nachdenke, sollte das möglichst sofort tun. „Und schauen, dass man noch mal so ein garantiertes Tagesgeld für 2,4 oder 2,5 Prozent bekommt für die nächsten vier, fünf Monate, erklärt Tenhagen dem MDR. Und warnt: „Sie werden sehen: Nächste Woche, übernächste Woche werden diese Angebote weniger werden und runtergehen.“ Und dann? Dann werden viele Banken auf den neuen Leitzins reagieren und ebenfalls nicht mehr als 2 Prozent aufs Tagesgeld zahlen.

Hier gibt es noch etwas mehr

Doch nicht nur die Zinsen aufs Tagesgeld werden durch die Entscheidung der EZB sinken. Der niedrigere Leitzins sorgt auch dafür, dass die Festgeld-Zinsen fallen werden. Aber: Anders als beim Tagesgeld sind die Zinsen für Festgeld schon seit Ende des vergangenen Jahres rückläufig. In unserem Ratgeber „Festgeld im Vergleich: Diese Banken zahlen die höchsten Zinsen“ zeigen wir dir, wo du derzeit besonders viel Geld bekommst, wenn du deine Penunzen längerfristig anlegen willst.