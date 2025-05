Tagesgeld-Kracher: Große Direktbank zahlt jetzt 3 Prozent Zinsen

Das Tagesgeld-Karussell dreht sich in diesen Tagen wieder etwas schneller. Nachdem die Bank of Scotland mit einem neuen Aktionszins überraschte (und diesen mehrfach verlängerte), meldet sich jetzt auch die Openbank mit einem attraktiven Angebot zurück. Die Direktbank der spanischen Großbank Santander zahlt Neukunden ab sofort auf dem sogenannten Willkommens-Tagesgeldkonto einen kurzfristig erhöhten Bonuszins. Zwar nur für einige Monate, doch auch danach geht es – Stand heute – mit einem fairen Regelzins weiter.

Openbank: Tagesgeld jetzt mit 3 Prozent Zinsen p.a.

Heißt konkret: Wer heute ein Tagesgeldkonto bei der Openbank eröffnet darf sich über einen Bonuszins in Höhe von 3,0 Prozent p.a. freuen. Dieser ist drei Monate bis zu einer Anlagesumme in Höhe von 1 Million Euro garantiert. Danach wird das Konto in ein sogenanntes Tagesgeldkonto Plus umgewandelt, das ebenfalls kostenlos ist und derzeit mit 2,4 Prozent Zinsen pro Jahr bedacht wird. Gut für Sparer: Die auflaufenden Zinsen zahlt die Openbank monatlich gut, sodass du insbesondere bei hohen Sparsummen schnell von einem attraktiven Zinseszins profitieren kannst. Mit anderen Worten: Schon ab dem zweiten Monat kassierst du Zinsen auf die dir ausgezahlte Tagesgeld-Rendite. Zunächst ist das Angebot bis zum 1. Juni 2025 befristet.

Die nachfolgende Tabelle gibt dir einen Überblick zu den aktuell besten Tagesgeldkonten, die du als deutscher Sparer nutzen kannst. Bei der Auswahl haben wir nicht nur darauf geachtet, dass es sich um Angebote handelt, die du per Direktanlage bei der von dir gewünschten Bank oder Versicherung nutzen kannst. Auch die gesetzliche europäische Einlagensicherung setzen wir bei jedem der von uns gelisteten Tagesgeld-Angebote zwingend voraus.

Festgeld als Alternative nutzen

Eine Alternative zum Tagesgeld kann auch ein Festgeldkonto sein. Beim Festgeld legst du dein Geld für eine von dir frei wählbare Laufzeit fest an, kannst während dieser Zeit also in der Regel nicht über deine Ersparnisse verfügen. Nicht nur die Openbank bietet Festgeldkonten mit einer Rendite in Höhe von derzeit bis zu 2 Prozent p.a. an. Auch der Zahlungsdienstleister Klarna belohnt Festgeld-Einlagen derzeit beispielsweise abhängig von der Laufzeit mit bis zu 2,74 Prozent pro Jahr.