E-Autos von Opel GSE: Die Cupra-Alternativen kommen

Was Cupra, die schnell wachsende Seat-Schwester aus dem Volkswagen-Konzern, kann, das können wir auch! Das oder etwas Ähnliches muss sich das Management von Opel gedacht haben, als es in die Analyse rund um die eigenen Performance-Modelle der GSe-Serie ging. Bei Opel steht GSe für „Grand Sport electric“. Bisher bietet der Hersteller aus Rüsselsheim aber nur Plug-in-Hybride von Opel Astra und Co. mit mutigem Design und besonderer Fahrdynamik an. Doch das wird sich ändern. Künftig soll es unter der Submarke GSE auch leistungsfähige E-Autos geben, wie Opel jetzt ankündigte. Elektrifizierte Topversionen für die E-Mobilität sozusagen.

Opel GSE: Neues Logo für bessere Differenzierung

Welche Modelle genau in den kommenden Monaten das Licht der Welt erblicken dürfen, ist öffentlich bisher nicht bekannt. Fest steht aber sehr wohl schon, dass die neuen GSE-Modelle mit einem neuen, ausdrucksstarken Logo zum Kunden rollen werden und eine eher junge Zielgruppe ansprechen sollen. Opel stellt ein sportliches Design und eine auf Fahrspaß abgestimmte Abstimmung in Aussicht.

Opel GSE in neuem Design: Die E-Autos kommen!

In einer ersten Kampagne, die unter dem Motto „OMG! GSE“ jetzt auf allen gängigen Kanälen anläuft, möchte Opel schon jetzt mehr Lust auf das machen, was man in Zukunft mit GSE erleben und von der neuen Submarke erwarten kann. Die drei Buchstaben stehen dabei – aus den Marketing-Büchern von Opel übernommen – für:

G: Grand, German Engineering trifft auf Gästehaut, großartiger Grip und G-Kräfte

S: Sensationeller Sport, Speed, Schweiß und durch S-Kurven sausen

E: Elektrisches Erlebnis, Extra-Spannung und Euphorie

Opel-Chef blickt mit Hochspannung auf neue GSE-Modelle

Opel-Chef Florian Huettl ist schon jetzt Feuer und Flamme für die neuen GSE-Modelle, die noch dieses Jahr auf den Markt kommen. „Die Submarke GSE steht bei Opel für besonders dynamische, energiegeladene und emotionale Modelle. 2025 machen wir hier den nächsten wichtigen Schritt: Die neuen GSE-Modelle werden vollelektisch. Damit zeigen wir wie stark, spannend und begeisternd batterie-elektrische Mobilität sein kann.“