Nicht DKB oder ING: Diese Direktbank startet Festgeld-Kracher

Ersparnisse auf einem Tagesgeld– oder Festgeldkonto zu parken, ist für viele Menschen eine gern genutzte Gelegenheit, das eigene Geld für sich „arbeiten“ zu lassen. Frei nach dem Motto: Zinsen kassieren, glücklich sein. Vor allem Personen, die das finanzielle Risiko von Geldanlagen an der Börse scheuen, sind mit vergleichsweise konservativen Sparprodukten glücklich. Und bei der Deutschen Pfandbriefbank, genauer gesagt bei der Direktbank-Tochter pbb direkt, besteht jetzt die Möglichkeit, einen im Marktvergleich sehr hohen Zins aufs Festgeld zu kassieren.

Festgeld mit 3 Prozent Zinsen: pbb direkt macht es möglich

Denn die pbb direkt zahlt Neukunden ab sofort 3 Prozent Zinsen pro Jahr aufs Festgeld. Bis zu 3 Prozent Zinsen pro Jahr, um genau zu sein. Denn je länger du dein Geld auf dem kostenlosen Festgeldkonto der Bank hinterlegst, desto mehr Zinsen gibt es. Den Höchstsatz von 3 Prozent p.a. kannst du dir sichern, wenn du den von dir gewünschten Betrag für zehn Jahre anlegst. Was bringt das? Legst du beispielsweise 10.000 Euro fest bei der pbb direkt an, erhältst du nach zehn Jahren 3.000 Euro Zinsen ausgezahlt.

Mit dem Zinssatz von 3 Prozent p.a. bietet die pbb direkt aktuell eines der am besten verzinsten Festgeldkonten in Deutschland an. Ja, zehn Jahre sind eine lange Zeit, aber wer Geld auf der hohen Kante liegen hat, kann sich mit diesem Angebot trotzdem eine ordentliche Rendite sichern. Auch die Umweltbank bietet derzeit aber 3 Prozent Zinsen p.a. auf das Festgeld bei zehn Jahren Laufzeit an. Dort musst du aber mindestens 2.500 Euro anlegen, bei der pbb direkt sind es nur 1.000 Euro. Für die finanzielle Sicherheit wichtig: Beide Banken nutzen das deutsche Einlagensicherungssystem.

Klarna als Alternative

Alternativ kann sich für dich aber auch das Festgeldkonto von Klarna lohnen. Besonders dann, wenn du vielleicht sogar schon ein Nutzerkonto bei Klarna hast. Denn der auch in Deutschland sehr bekannte Zahlungsdienstleister bietet aktuell bei vergleichsweise kurzen Laufzeiten attraktive Festgeld-Zinsen an. So kannst du dir bei nur sechs Monaten Laufzeit eine Verzinsung in Höhe von 2,38 Prozent p.a. sichern. Bei neun Monaten steigt der Zinssatz auf 2,50 Prozent pro Jahr. Legst du dein Geld für ein Jahr bei Klarna an, winken 2,66 Prozent Zinsen p.a. und bei drei Jahren Laufzeit sogar ein aktueller Spitzensatz in Höhe von 2,74 Prozent pro Jahr. Und das sogar schon ab 1 Euro.

