Tagesgeld-Kracher: Volksbank startet Top-Angebot

Neuer Schwung für den Markt attraktiver Tagesgeld-Angebote. Nachdem jüngst zunächst die Bank of Scotland mit einer zeitlich befristeten (und inzwischen mehrfach verlängerten) Sonderaktion rund um 3,5 Prozent Tagesgeld-Zinsen für Aufsehen sorgte, zog die IKEA-Bank (Ikano Bank) jüngst mit einer nicht weniger attraktiven Zinsaktion nach. Und jetzt steigt sogar die Volksbank in das Wettrennen der besten Tagesgeld-Deals mit ein. Genauer gesagt, die Berliner Volksbank.

3,1 Prozent Zinsen aufs Tagesgeld bei der Berliner Volksbank

Ab sofort kannst du dir nämlich 3,1 Prozent Zinsen p.a. sichern, wenn du dich für das kostenlose Tagesgeldkonto der Berliner Volksbank entscheidest. Bis zum 31. August 2025 wird dir der Sonderzins auf deine Ersparnisse gutgeschrieben, ehe ab dem 1. September wieder der deutlich niedrigere Basiszins gilt. Aktuell liegt der bei 0,75 Prozent pro Jahr. Dieser Zinssatz gilt auch für alle Beträge über 100.000 Euro. Heißt: 3,1 Prozent Zinsen gibt es bei der Berliner Volksbank nur bis zu einem Anlagebetrag in Höhe von 100.000 Euro. Eine Mindestgeldanlage gibt es nicht.

Die nachfolgende Tabelle gibt dir einen Überblick zu den aktuell attraktivsten Tagesgeld-Angeboten. Sie wird von unserer Redaktion regelmäßig aktualisiert und berücksichtigt nur Angebote, die per Direktanlage bei der jeweiligen Bank oder Versicherung nutzbar sind. Außerdem haben wir darauf geachtet, dass mindestens die gesetzliche europäische Einlagensicherung zum Tragen kommt.

Festgeld als Alternative

Wenn du dir langfristig(er) eine hohe Verzinsung auf deine Ersparnisse sichern möchtest, kannst du dich auch für ein Festgeldkonto entscheiden. Im Vergleich zu einem Tagesgeldkonto legst du dein Geld dann aber für einen von dir gewählten Zeitraum fest an und kannst während dieser Zeit in aller Regel nicht über deine Ersparnisse verfügen. In der Spitze winkt aktuell eine Rendite von 3 Prozent pro Jahr. Und das sogar schon bei einer Laufzeit von nur sechs Monaten.

