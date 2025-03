Festgeld: Großbank startet neuen Zinskracher

Obwohl die Inflation in Deutschland weiter auf einem recht hohen Niveau von 2,3 Prozent liegt (Stand: Februar 2025), hat die Europäische Zentralbank (EZB) ihre Leitzinsen in den vergangenen Monaten konsequent nach unten angepasst. Das hatte zur Folge, dass die Zinsen für Tagesgeld und Festgeld ebenfalls massiv gefallen sind. Und zwar auf breiter Front. Eine Großbank sorgt jetzt für eine erfrischende Ausnahme. Die Santander Consumer Bank hebt die Zinsen für Festgeld bei drei Laufzeiten auf ein neues, attraktives Niveau an.

Santander: Festgeld-Zinsen steigen wieder

Konkret gilt ab sofort bei einer Laufzeit von zwei, drei und vier Jahren ein Zins in Höhe von 2,5 Prozent pro Jahr. Die auflaufenden Zinsen werden wahlweise jährlich oder zum Laufzeitende auf das kostenlos inkludierte Tagesgeldkonto ausgezahlt, wo Guthaben momentan mit 2,3 Prozent p. a. während der ersten vier Monate (anschl. 0,3 Prozent p. a.) verzinst wird. Um ein kostenloses Festgeldkonto von der Santander Bank zu eröffnen, musst du mindestens 2.500 Euro anlegen. Nach oben gibt es kein Limit. Während der von dir gewählten Laufzeit kannst du nicht über das angelegte Geld verfügen. Dafür garantiert dir die Bank aber auch eine faire Verzinsung deiner Ersparnisse während der gesamten Laufzeit. Auch, wenn die Leitzinsen weiter fallen sollten.

Die nachfolgende Tabelle gibt dir einen Überblick zu den aktuell besten Festgeld-Angeboten mit zwei Jahren Laufzeit, die du per Direktanlage bei der jeweiligen Bank nutzen kannst. Wir haben bei der Auswahl darauf geachtet, dass es sich ausschließlich um Angebote handelt, die der gesetzlichen europäischen Einlagensicherung unterliegen. Interessierst du dich für die besten Angebote mit einer Laufzeit von sechs oder zwölf Monaten Laufzeit, empfehlen wir dir einen Blick auf unseren großen, laufend aktualisierten Festgeld-Vergleich.

Tagesgeld: Höhere Zinsen für eine kürzere Zeit

Eine Alternative zum Festgeld kann ein Tagesgeldkonto sein. Allerdings kassierst du hier in der Regel nur für einen kurzen Zeitraum von wenigen Monaten einen attraktiven Zins, ehe es mit einer eher spärlichen Verzinsung weitergeht. Zudem kann sich der Zins bei einem Konto auf Tagesgeld-Basis jederzeit zu deinen Ungunsten (aber natürlich auch zu deinen Gunsten!) ändern. Aktuell winken in der Spitze bis zu 3,15 Prozent Zinsen pro Jahr. Blendet man Lockangebote aus, sind mindestens 2,7 Prozent Zinsen p.a. möglich. Hier geht’s zum großen Tagesgeld-Vergleich von inside digital.

