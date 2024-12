Angebote aus der Technik-Welt gibt es wie Sand am Meer. Ständig werben Händler damit, beste Preise und tolle Auswahl zu haben. Wir zeigen, welche Angebote und Schnäppchen sich lohnen und wo du wirklich sparen kannst. Die Deals bei inside digital sind handverlesen und so gut, dass wir sie unseren besten Freunden empfehlen würden.

Über das Jahr verteilt gibt es immer wider Shopping-Events. Wusstest du, dass der berühmte „Black Friday“ dabei gar nicht der größte – zumindest beim Umsatz – ist? Die besten Schnäppchen dieser besonderen Shopping-Feiertage – Singles Day, Prime Day, Black Friday, Cyber Monday und mehr – findest du bei uns. Außerdem erklären wir dir, was es mit den Events genau auf sich hat.

Events und Aktionen

So findest du den besten Deal

Soll es ein neues Handy, ein neuer Staubsauger sein oder du brauchst jetzt endlich mal die neue PlayStation? Ein Blick ins Netz zeigt dir eine mannigfaltige Auswahl an Angeboten. Bist du mit einem Produkt preislich überhaupt nicht vertraut, suchst du im Preisvergleich und klickst auf das erste Ergebnis. Zack, Bestpreis.

Aber mit ein, zwei zusätzliche Kniffen, bist du bei der Schnäppchenjagd wirklich sicher. Viele dieser Preisvergleich-Seiten bieten nämlich auch das versteckte Feature eines Preisvergleichs. Das ist auch bei unserer Schnäppchen-Recherche ein beliebter Begleiter. Wir nutzen hier vorwiegend die Features und Datenschätze der Seiten guenstiger.de, idealo.de und Geizhals. Hier ein Beispiel der derzeit 5 beliebtesten Produkte aus dem Bereich Kopfhörer. Erst im Preisverlauf:

Empfohlener redaktioneller Inhalt Dieser externe Inhalt von Heise ergänzt den Artikel. Du hast die Wahl, ob du diesen Inhalt laden möchtest. Externer Inhalt

Solche Preisverläufe zeigen dir, wie sich ein Preis in den vergangenen Monaten entwickelt hat. Aus der langfristigen Beobachtung kannst du ableiten, ob der aktuell günstigste Preis auch einer ist, mit dem du wirklich ein Schnäppchen machst. Unsere Schnäppchen-Faustregel: Je nach Ursprungspreis sollte der Preis im Angebot maximal 5 bis 10 Prozent über dem bisherigen Tiefpreis des vergangenen halben Jahres liegen, damit das Angebot als gut eingestuft wird.

Besser ist es natürlich, wenn ein Anbieter einen neuen Preis-Tiefpunkt, also den neuen Bestpreis setzt. Die Top-5-Kopfhörer von Geizhals haben wir hier nun nochmal mit den aktuell besten Online-Preisen gelistet. Das ganze passt sich dynamisch an und wird tagesaktuell mehrfach aktualisiert.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Dieser externe Inhalt von Heise ergänzt den Artikel. Du hast die Wahl, ob du diesen Inhalt laden möchtest. Externer Inhalt

Solche Verläufe zeigen ganz gut, wann Schnäppchen Saison haben. Das muss nämlich nicht immer zum Black Friday oder Amazon Prime Day sein. Mit unseren Partnern schauen wir außerdem, wie sich einzelne Produkte langfristig im Preis entwickeln und geben Tipps, wann ein guter Zeitpunkt zum Zuschlagen ist.

Direktabzug, Gutscheine, Cashback

Aber auch Preisvergleiche sind nicht immer der Weisheit letzter Schluss, wenn es um gute Schnäppchen im Netz geht. Denn viele Preis-Suchmaschinen erkennen nicht, wenn es neben dem Preisschild noch weitere Rabatte gibt. So arbeiten Händler wie Saturn und MediaMarkt gerne mit dem „Direktabzug im Warenkorb“. Dabei wird ein Rabatt erst dann abgezogen, wenn du kurz vorm Kauf stehst und erst mit diesem Zusatzrabatt werden die Händler-Konkurrenten dann unterboten.

Ein anderes Instrument wissen vor allem eBay und Amazon für sich zu nutzen: Mit zeitlich begrenzten Gutschein-Aktionen werden die Preise nachrangig in die Knie gezwungen – sehr zur Freude der Kunden. Auch hiermit sind versteckte Bestpreise möglich. Und dann gibt es noch die guten alten Cashback-Aktionen. Oft ganz unabhängig von den Händlern. Hierbei belegst du gegenüber dem Hersteller, dass du das Produkt irgendwo gekauft hast (zum ausgeschriebenen Preis, versteht sich). Der zahlt dir als Entgegenkommen einen „Cashback“ aus, erstattet dir also einen Betrag zurück. Beim Cashback handelt es sich demnach nicht um einen Rabatt, sondern tatsächlich um eine Rückerstattung in bar – beziehungsweise per Überweisung. Diesen als Rabatt zu verstehen, passiert somit nur über die Gesamtrechnung in deinem Portemonnaie.

Tarife für Handy, Strom & Gas; Konten und Kreditkarten oder

Nicht alles, was du kaufst, kannst du anfassen. Vor allem selten das, was hinter weichen Produkten wie einem Mobilfunkvertrag steckt. Hier lohnen sich Preisvergleiche nur bedingt. Gerade, wenn es beispielsweise um regional unterschiedliche Angebote wie bei Energielieferverträgen geht.

Hier gilt vor allem: Mit dem Markt vergleichen, in einen Kontext setzen und vor allem deinen individuellen Bedarf klären. Wir helfen dir dabei, in dem wir etwa Angebotsvergleiche zu den besten kostenlosen Kreditkarten stets aktuell halten und auch bei Strom und Gas stets aktuell gute Angebote weitergeben.

Zum Thema Handy und Mobilfunk blicken wir auf die lange inside handy Historie zurück. Neben immer neuen Tarife-Deals im Deal-Bereich haben wir auch den großen Allnet-Flat-Vergleich, der alle Anbieter in Deutschland umfasst.

Noch mehr Themen bei inside digital

