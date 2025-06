Whoop 5.0 vs. Whoop MG: Welche Mitgliedschaft passt zu deinen Fitnesszielen?

Mit dem Launch von Whoop 5.0 und Whoop MG bringt die Marke zwei unterschiedliche Geräte auf den Markt. Diese sind gezielt auf eine wachsende und vielfältige Zielgruppe im Bereich Gesundheitstracking ausgerichtet. Dabei geht es nicht nur um technische Verbesserungen, sondern auch um ein neues Mitgliedschaftsmodell. In diesem Artikel stellen wir die zentralen Funktionen vor, vergleichen die Mitgliedschaften und erläutern Kauf- sowie Upgrade-Optionen. So findest du leichter heraus, welches Modell zu dir passt.

Geräte im Vergleich: Whoop 5.0 vs. Whoop MG

Whoop 5.0 – Der bewährte Allrounder

Whoop 5.0 ist der direkte Nachfolger des bisherigen Modells. Es behält das bewährte, displaylose Design bei, bietet jedoch präzisere Sensoren und eine Akkulaufzeit von bis zu 14 Tagen. Besonders nützlich ist die automatische Aktivitätserkennung, die jetzt über 145 Sportarten erkennt – darunter auch das weniger bekannte wie Pickleball.

Whoop MG – Das medizinische Upgrade

Im Gegensatz dazu enthält das Whoop MG (Medical Grade) alle Funktionen des 5.0, ergänzt um medizinisch relevante Features. Dazu zählen ein EKG und eine Blutdruckmessung, die sich allerdings noch in der Beta-Phase befindet. Diese Erweiterung unterstreicht den Trend zu Wearables mit klinischem Anspruch.

Um die EKG-Funktion zu nutzen, müsst Ihr den Zeigefinger und Daumen auf die Sensoren auf beiden Seiten der Schnalle legen.

Mitgliedschaften im Überblick: One, Peak und Life

Die neuen Tarife – One, Peak und Life – sind jeweils mit dem 5.0 oder MG kombinierbar. Alle Modelle beinhalten eine Laufzeit von 12 Monaten, ein Ladegerät und den vollen App-Zugang.

Whoop One – Der Einstieg

Preis: 199 Euro/Jahr

Dieses Einsteigerpaket bietet grundlegende Funktionen wie Schlaftracking, Erholungs-Score und Aktivitätsdaten. Auch HRV, Ruhepuls, VO2 Max sowie Tools zur Frauengesundheit sind enthalten.

Das Set enthält das Whoop 5.0 mit kabelgebundenem Ladegerät. Auf Funktionen wie Stressanalyse muss man hier verzichten. Daher eignet es sich besonders für Einsteiger oder Minimalisten.

Whoop Peak – Die goldene Mitte

Preis: 264 Euro/Jahr

Dieses Modell ist ebenfalls mit dem 5.0 gekoppelt, bietet jedoch zusätzliche Features wie Stressmessung, Atemübungen und Lebensdaueranalyse. Ein kabelloses Ladegerät gehört ebenfalls zum Lieferumfang.

Insgesamt ist dies eine gute Wahl für Nutzer, die mehr als Basisdaten möchten, aber keine medizinischen Funktionen benötigen.

Das neue Lifespan-Dashboard: Die hier verfügbaren Gestaltungsmöglichkeiten gefallen mir sehr.

Whoop Life – Für maximale Kontrolle

Preis: 399 Euro/Jahr

Diese Premium-Mitgliedschaft kombiniert das Whoop MG mit erweiterten Gesundheitsfunktionen. Dazu zählen EKG, Blutdruckmessung (Beta) und Warnungen bei Herzrhythmusstörungen. Die Sensorik wurde dafür aufgerüstet.

Dieses Modell richtet sich an Personen, die ihre Herzgesundheit aktiv überwachen wollen oder Wert auf klinische Daten legen. Wichtig zu wissen: Die Funktionen ersetzen keine ärztliche Untersuchung.

Kaufmöglichkeiten: Amazon vs. Whoop.com

Beide Geräte sind entweder bei Amazon oder direkt auf Whoop.com erhältlich. Während Amazon oft kostenlosen Versand bietet, ermöglicht die Herstellerseite mehr Personalisierung – etwa bei Armbändern oder Zubehör. Hier können jedoch Versandkosten anfallen.

Unabhängig vom Kaufort gilt: Die Geräte funktionieren nur mit einer aktiven Mitgliedschaft.

Upgrade-Möglichkeiten für Bestandskunden

Nutzer einer Whoop 4.0 müssen beim Upgrade nun zahlen. Früher war das Gerät bei laufender Mitgliedschaft kostenlos austauschbar – das hat sich geändert. Zwei Upgrade-Optionen stehen zur Wahl:

Verlängerung der Mitgliedschaft – das neue Gerät wird automatisch geliefert.

Einmalzahlung: 59 Euro (für One oder Peak), 89 Euro (für Life).

Viele Nutzer sehen diese Änderung kritisch. Dennoch könnte sich der Aufpreis für bessere Hardware und neue Funktionen lohnen.

Häufige Fragen (FAQ)

Ist ein Abo erforderlich?

Ja, alle Funktionen sind nur mit einer aktiven Mitgliedschaft nutzbar. Einzelgeräte gibt es nicht.

Wie lange hält der Akku?

Bis zu 14 Tage. Das Laden erfolgt über ein Slide-On-Pack. Peak und Life beinhalten kabelloses Laden.

Ist das Gerät wasserdicht?

Ja, es ist IP68-zertifiziert und eignet sich zum Schwimmen und Duschen.

Mit welchen Smartphones ist es kompatibel?

iOS ab Version 16 (MG ab 17), Android ab Version 10.

Welche Gesundheitsdaten werden erfasst?

Herzfrequenz, HRV, Schlafphasen, Erholung, Belastung, Schritte, SpO2, VO2 Max, Hauttemperatur und Frauengesundheit. Das MG bietet zusätzlich EKG und Blutdruckmessung.

Fazit: Welches Modell passt zu dir?

Ob Einsteiger, ambitionierter Fitness-Fan oder gesundheitsbewusster Datenmensch – Whoop bietet mit One, Peak und Life klare Optionen. Wer einfach starten will, ist mit dem One-Abo gut bedient. Für die meisten dürfte jedoch Peak die beste Balance aus Preis und Erkenntnisgewinn bieten. Life schließlich richtet sich an alle, die ihre Gesundheit auf klinischem Niveau im Blick behalten wollen – allerdings mit der Frage, ob dieser Tiefgang wirklich notwendig ist.

Letztlich zeigt sich der wahre Mehrwert dort, wo Daten verständlich aufbereitet und in den Alltag integriert werden. Die neue Hardware macht Whoop leistungsfähiger, aber das eigentliche Plus ist das System dahinter: eine konsistente, KI-gestützte Plattform, die aus Zahlen echte Einsichten macht – und das aktuell so gut wie kein anderer Anbieter.