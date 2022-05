Alternativen zu Vodafone: Internet per Kabel im Vergleich

Im Kabel-Netz von Vodafone gibt es bereits seit Längerem einen Vertriebspartner namens eazy. Er war zunächst rein für Unitymedia zuständig, durch die Übernahme von Unitymedia durch Vodafone ist eazy nun aber auch im restlichen Vodafone-Netz und somit in mehr als 23 Millionen Haushalten buchbar. Letztlich bist du hier zwar auch Kunde von Vodafone, hast aber Zugriff auf andere Tarife für dein Internet per Kabel. Eine echte Alternative zu Vodafone ist eazy aber nicht, wenn du Probleme mit dem Anbieter hast.

Neu im Netz von Vodafone ist seit Dezember 2020 der Anbieter O2. Dieser hat, anders als im Mobilfunk, im Festnetz kein eigenes Netz und setzt auf den Verkauf bestehender Mitbewerber-Netze zu eigenen Konditionen. Als bislang einziger Anbieter hat er – als Folge und Auflage der Übernahme von Unitymedia durch Vodafone – Zugriff auf das Netz von Vodafone. Lange konntest du die Tarife nur in einigen wenigen O2-Shops buchen, jetzt sind sie auch online zu haben. Die Tarife sind weitgehend identisch mit jenen, die für VDSL oder Mobilfunk als Festnetzersatz gelten.

Technisch hat O2 eine weitere Besonderheit, die sich „hinter“ dem Anschluss verbirgt. Denn nach Aussagen von O2 kommt bei dem Transportnetz im Hintergrund der Backbone von O2 Telefónica zum Einsatz, nicht der von Vodafone. Wie im Festnetz wird der Datenverkehr also per Bitstrom in ein anderes Netz überführt. Das ist dann relevant, wenn du zwar grundlegend kein Überlastungsproblem bei Vodafone hast, aber bestimmte Server nur unzureichend erreichen kannst. Das könnte sich mit einem anderen Backbone ändern, auch wenn die Anschluss-Infrastruktur grundlegend gleich ist.

Kabel-Tarife für Einsteiger

Unseren Vergleich teilen wir auf in drei Kategorien. Beginnen wir mit den Einsteiger-Tarifen. Diese kommen mit vergleichsweise geringen Bandbreiten aus. Zum Arbeiten am Rechner und Surfen mit dem Handy reichen Datenraten von 10 Mbit/s aus. Auch Videostreaming geht, solange es kein UHD ist. Mit 20 Mbit/s kannst du auch schon zwei normale Streams parallel nutzen.

Vodafone hat in dieser Anschlussklasse keinen Tarif für den Kabel-Anschluss in der aktiven Vermarktung. Und auch bei O2 hat man sich entschlossen, den kleinsten und somit günstigsten Tarif nicht im Kabelnetz abzubilden. So lässt sich am Ende mehr Umsatz generieren und eher „nachweisen“, dass Kunden hohe Bandbreiten buchen wollen.

Stand: 03.05.2022 eazy 20 Datenrate (bis zu) 20 Mbit/s Upload (bis zu) 2,5 Mbit/s Datenvolumen Flatrate monatliche Kosten 13,99 Euro Neukundenrabatt - Kombi-Vorteil bei Mobilfunk-Buchung - Young-Vorteil - Festnetz-Flat 5 Euro / Monat, sonst 2,9 Cent/Minute Laufzeit 24 Monate Einmalkosten 49,99 Euro (bis 30.06.2022: 50 Euro Amazon-Gutschein) hier bestellen

Bemerkenswert sind die Grundkosten von nur 14 Euro bei eazy. Wer wirklich auf einen funktionierenden Internetanschluss angewiesen ist, könnte fast darüber nachdenken, sich für diese Grundkosten einen Backup-Anschluss legen zu lassen, sollte VDSL oder Glasfaser einmal gestört sein. Leider ist der Wettbewerb in dieser Preiskategorie nicht vorhanden.

Kabel-Tarife für Normalnutzer

Der Normalnutzer kommt heute mit Datenraten von 50 Mbit/s aus. UHD-Streams, parallele Downloads, Homeoffice und Konsolenspiele – all das ist kein Problem und die Kosten mit bis zu 30 Euro sind überschaubar. Hier haben nun auch Vodafone und O2 entsprechende Angebote.

Stand: 03.05.2022 o2 my Home M eazy 40 Vodafone Red Internet & Phone Cable 50 Datenrate (bis zu) 50 Mbit/s 40 Mbit/s 50 Mbit/s Upload (bis zu) 4 Mbit/s 5 Mbit/s 5 Mbit/s Datenvolumen Flatrate Flatrate Flatrate monatliche Kosten 29,99 Euro 17,99 Euro 29,99 Euro Neukundenrabatt 10 Euro/Monat im ersten Jahr bei 24 Monaten Laufzeit - 9,99 Euro / Monat Grundkosten für 6 Monate Kombi-Vorteil bei Mobilfunk-Buchung 10 Euro Rabatt - Young-Vorteil 5 Euro Rabatt - 50 Euro Bestchoice Festnetz-Flat inklusive 5 Euro / Monat, sonst 2,9 Cent/Minute inklusive Laufzeit 1 oder 24 Monate 24 Monate 24 Monate Einmalkosten 34,99 Euro 49,99 Euro (bis 30.06.2022: 50 Euro Amazon-Gutschein) 0 Euro Kosten für Neukunden nach 24 Monaten (ohne Young oder Rabatte & Modem) 634,75 Euro 431,75 Euro ohne Flat

551,75 Euro mit Flat 599,76 Euro hier bestellen hier bestellen hier bestellen

Preis-Champion auch hier: eazy. Gerade einmal etwa 18 Euro monatlich kostet der Anschluss ohne Festnetz-Flatrate, etwa 23 Euro mit Pauschale. Preislich eine echte Vodafone-Alternative, technisch wie beschrieben nicht. Bist du allerdings Mobilfunkkunde bei O2, kannst du die Grundkosten dort mit dem Kombi-Vorteil drücken. Als Neukunde bekommst du bei Vodafone und O2 zwei Jahre lang ebenfalls 10 Euro Rabatt.

Alternative zu Vodafone: Kabel-Tarife für Intensiv-Nutzer

Hohe Datenraten kommen vor allem dann ins Spiel, wenn viel mit Cloud-Anwendungen, Datenspeichern, vielen Streams und vor allem großen Downloads gearbeitet wird. Hier sind zwar sowohl bei O2 als auch bei Vodafone auch Gigabit-Tarife buchbar. Als Zwischenschritt gibt es auch noch Anschlüsse mit 250 Mbit/s.

Stand: 03.05.2022 o2 my Home XL Vodafone Red Internet & Phone Cable 250 Vodafone Red Internet & Phone Cable 500 o2 my Home XXL Vodafone CableMax 1000 Datenrate (bis zu) 250 Mbit/s 250 Mbit/s 500 Mbit/s 1000 MBit/s 1000 MBit/s Upload (bis zu) 25 Mbit/s 50 Mbit/s 50 Mbit/s 50 Mbit/s 50 Mbit/s Datenvolumen Flatrate Flatrate Flatrate Flatrate Flatrate monatliche Kosten 44,99 Euro 39,99 Euro 44,99 Euro 39,99 Euro 39,99 Euro (nur bei Buchung bis 9. Mai) Neukundenrabatt 10 Euro/Monat im ersten Jahr bei 24 Monaten Laufzeit 19,99 Euro / Monat für 6 Monate

FritzBox 6660 Cable für zwei Jahre inklusive (nur online) 19,99 Euro / Monat für 6 Monate

FritzBox 6660 Cable für zwei Jahre inklusive (nur online) 10 Euro/Monat im ersten Jahr bei 24 Monaten Laufzeit FritzBox 6660 Cable für zwei Jahre inklusive (nur online) Kombi-Vorteil bei Mobilfunk-Buchung 10 Euro Rabatt Vodafone Gigakombi Vodafone Gigakombi 10 Euro Rabatt Vodafone Gigakombi Young-Vorteil 5 Euro Rabatt 100 Euro Bestchoice 100 Euro Bestchoice 5 Euro Rabatt 100 Euro Bestchoice Festnetz-Flat inklusive inklusive inklusive inklusive inklusive Laufzeit 1 oder 24 Monate 24 Monate 24 Monate 1 oder 24 Monate 24 Monate Einmalkosten 34,99 Euro 0,00 Euro 0,00 Euro 0,00 Euro 0,00 Euro Kosten für Neukunden nach 24 Monaten (ohne Young oder Rabatte & Modem) 994,75 Euro 821,94 Euro 911,94 Euro 839,76 Euro 959,76 Euro hier bestellen hier bestellen hier bestellen hier bestellen hier bestellen

Beide Anbieter locken aber auch mit Neukunden-Rabatten und Vorteilen, wenn du auch Mobilfunkkunde dort bist. Es liegt also am Ende auch an deinem Handyvertrag, ob einer der beiden Anbieter für dich persönlich der attraktivere ist. Gerade mit der Gigakombi lässt sich bei Vodafone auch der Handy-Tarif noch deutlich aufwerten.