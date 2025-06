Irre: PS5 Pro für nur 10 Euro mehr als die normale PlayStation 5?!

Eine Sache, die Gamern von Anfang an sauer aufgestoßen ist bei der PS5 Pro, ist der Preis. Der UVP von 799 Euro ist nämlich echt happig und sorgte im Netz für reichlich Kritik. Mittlerweile kommst du aber zum Glück schon günstiger an die Konsole – insbesondere in diesem neuen Deal.

PS5 Pro für nur 10 Euro Aufpreis? Um dieses Angebot geht’s

Die Rede ist dabei von einem neuen Tarif-Deal von O 2 . Der Netzbetreiber packt die klassische PS5 regelmäßig in attraktive Tarif-Bundles. Jetzt ist aber ein spannender Deal zur Pro-Variante an den Start gegangen.

Erstmal zum Grundsätzlichen: Die PlayStation 5 Pro Digital Edition gibt’s hierbei zusammen mit dem O 2 Mobile M Tarif, welcher dir unter anderem 30 GB Datenvolumen sowie eine Allnet-Flat bietet (mehr Infos zum Tarif findest du weiter unten). Für die Konsole selbst zahlst du einmalig lediglich einen Euro Gerätepreis, sowie weitere 4,99 Euro für den Versand. Monatlich stehen hingegen 39,99 Euro bei 36 Monaten Laufzeit auf der Rechnung – und genau hier kommt der Clou. Denn für das Bundle mit der normalen PS5 zahlst du lediglich 10 Euro weniger im Monat – der Aufpreis hält sich also echt in Grenzen.

Das bietet dir der O 2 -Tarif im Detail

Der Preis stimmt im Vergleich also schon mal – jetzt schauen wir noch fix, was dir bei dem Tarif überhaupt alles geboten wird. Im Fokus stehen natürlich die bereits erwähnten 30 GB Datenvolumen. Dieser versurfst du dabei im schnellen 5G-Netz von O 2 mit bis zu 300 MBit/s – eine absolute Top-Geschwindigkeit, perfekt für flüssiges Scrollen durch YouTube Shorts, Instagram & Co. sowie generell mobiles Streamen und sogar Gaming.

Ein weiterer großer Vorteil ist O 2 Grow: Hiermit wächst dein Datenvolumen automatisch mit jedem Jahr um 5 GB – komplett ohne Extra-Kosten für dich. Hinzu kommen außerdem noch eine Allnet-Flat für Telefonie und SMS sowie EU-Roaming.

Im Check: Darum ist die PS5 Pro besser als die „normale“ PlayStation

Falls du grundsätzlich Interesse an dem Deal hast, dich aber noch fragst, warum die PS5 Pro überhaupt besser als die normale PlayStation 5 ist, liefern wir dir zum Abschluss noch ein paar technische Details zur stärksten Sony-Konsole. Denn genau das ist die PS5 Pro: die derzeit leistungsstärkste PlayStation. Dies liegt unter anderem an einer besseren GPU sowie einem schnelleren Arbeitsspeicher. Für dich heißt das: noch kürzere Ladezeiten als ohnehin schon!

Grafisch profitierst du währenddessen von Advanced Raytracing, was insbesondere Lichteffekte auf der PS5 Pro noch realistischer wirken lässt. Theoretisch sind mit der Pro-Konsole sogar Auflösungen von bis zu 8K möglich – der entsprechende Monitor bzw. TV vorausgesetzt. Viel praktischer für die meisten Nutzer ist aber die Bildwiederholrate von bis zu 120 Hz, die Wi-Fi-7-Unterstützung sowie die 2 TB große SSD-Festplatte. Letztere liefert dir doppelt so viel Speicher für deine Spiele, als bei der normalen PlayStation 5. Auf ein Laufwerk musst du bei der PS5 Pro hingegen zunächst verzichten. Du kannst es aber nachträglich noch dazukaufen.

Der Deal-Newsletter von inside digital: Hiermit verpasst du kein Schnäppchen mehr! Wir liefern dir mit unserem neuen Deal-Newsletter jede Woche aufs neue die besten Angebote direkt in dein Postfach. inside digital DEALS Die besten Technik-Deals auf einen Blick – so sparst du clever! Jetzt anmelden Ich bin damit einverstanden, dass mir die beebuzz media GmbH, Kölnstraße 50, 50321 Brühl („inside digital”), regelmäßig News zu den oben ausgewählten Themenbereichen per E-Mail zusendet. Ich bin außerdem damit einverstanden, dass inside digital die Nutzung des Newsletters analysiert sowie zur Personalisierung ihrer Inhalte und Angebote verwendet. Meine Einwilligung ist jederzeit widerrufbar. dass mir die beebuzz media GmbH, Kölnstraße 50, 50321 Brühl („inside digital”), regelmäßig News zu den oben ausgewählten Themenbereichen per E-Mail zusendet. Ich bin außerdem damit einverstanden, dass inside digital die Nutzung des Newsletters analysiert sowie zur Personalisierung ihrer Inhalte und Angebote verwendet. Meine Einwilligung ist jederzeit widerrufbar. Weitere Informationen zur Verarbeitung Ihrer Daten sowie insbesondere zur E-Mail-Nutzung.