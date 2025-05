Der ehemalige „O2 Unlimited Basic“, einst gefeiert als Einstieg in die grenzenlose Mobilfunkwelt, ist zurück – allerdings nicht bei O2 selbst, sondern bei Freenet. Dort erlebt er unter dem Namen „Allnet Unlimited Basis“ seine Wiedergeburt – frischer aufbereitet und mit einem Preisschild, das selbst Sparfüchse neugierig machen dürfte. Doch wie schon früher gilt: Bei einem Detail solltest du genauer hinschauen.

Unlimited-Tarif startet bei 18 Euro – das macht ihn besonders

Der Tarif kostet nur 17,99 Euro pro Monat in der Laufzeit-Variante, wobei der Preis dauerhaft – also über die 24 Monate hinaus bleibt. In der monatlich kündbaren Version ist der Tarif hingegen 10 Euro teurer, dafür ist er dann deutlich flexibler zu händeln. Einmalig kommen bei beiden noch 30 Euro Anschlussgebühr hinzu.

Ein Unlimited-Tarif für 18 Euro – das ist erst mal eine Hausnummer und preislich nicht zu toppen. Nun kommen wir zurück zu den Wurzeln. Denn der Basic-Tarif von O2 und der Basis-Tarif von Freenet sind so „Basic“, weil hier die Surfgeschwindigkeit deutlich limitiert ist. Will sagen: Auf 5 Mbit/s.

Das muss kein Haken sein, unterscheidet den Tarif jedoch deutlich von „Highspeed“-Unlimited-Optionen mit mindestens 50 MBit/s, 100 oder 300 MBit/s Geschwindigkeit. Und selbst der aktuelle Aktionstarif von MegaSIM mit 15 MBit/s Unlimited-Speed ist mit 19,99 Euro nur unwesentlich teurer – dafür aber schon ein Stück schneller.

→ Allnet Unlimited Basis für 17,99 Euro/Monat hier buchen

Unlimtied-Tarif im Check: Wann er sich für dich lohnt

Dennoch hat der Basis-Unlimited-Tarif seine Daseinsberechtigung. Er ist eine absolute und unbegrenzte Preis-Alternative zu den „großen“ Unlimited-Tarifen, die in Geschwindigkeitsstufen jenseits der 50 MBit/s eher bei 30 Euro starten (im Falle der neumodischen „On Demand“-Optionen sind’s auch schon mal 20 bis 25 Euro).

Die Datenrate von maximal 5 MBit/s reicht zudem absolut aus, um unterwegs Musik zu streamen und ruckelfrei zu surfen. Eng wird’s eher bei größeren Up- und Downloads, die je nachdem mal ein bisschen länger brauchen. Und natürlich – zur Nutzung als Hotspot für mehrere Geräte sind die 5 MBit/s Bandbreite als Kapazität deutlich zu niedrig.

Sinnvoll ist der Tarif für die Nutzung als Daten-SIM im zweiten SIM-Slot beziehungsweise eSIM-Profil. Gutes Stichwort: Auch als eSIM in der Smartwatch oder als SIM in Tablet oder Laptop kann sich der Tarif richtig auszahlen. Wenn du den Tarif bei Freenet in den Warenkorb legst, kannst du unter anderem den SIM-Typen auf eSIM ändern.

Der Tarif im Schnell-Überblick:

Unlimited Datenvolumen

Dauerhaft 17,99 Euro Grundgebühr (24 Monate Mindestlaufzeit)

Allnet-Flat (Anrufe & SMS)

O2-Netz

5G mit maximal 5 MBit/s

Anschlusspreis: 29,99 Euro

Hier sichern

Wie lange es den Tarif zum Preis von 17,99 Euro statt 39,99 Euro (was hoffnungslos überteuert wäre) gibt oder ob dieser Tarif-„Neustart“ von Freenet gar kein Aktionsangebot bleibt, sondern dauerhaft bestehen wird, wissen wir nicht. Wenn der Tarif dir zusagt, findest du auf dem Markt zumindest keine preisgünstigere Alternative (siehe Tarif-Vergleich am Ende des Artikels).

Günstiger Unlimited-Basis-Tarif: Pro & Contra

Das spricht für den Tarif:

Dauerhaft günstiger Preis (kostet auch nach Ablauf der 24 Monate nicht mehr)

Keine Datensorgen

Vielseitig einsetzbar (eSIM möglich)

5G-Zugang

Gegen den Tarif spricht:

Bandbreite kaum für Hotspot-Nutzung ausreichend

Nur unwesentlich günstiger als verbesserte Unlimited-Alternativen

Der günstigste Unlimited-Tarif auf dem Markt

Der Tarif-Vergleich spuckt aktuell keinen nominell günstigeren Unlimited-Tarif auf dem Markt aus. Freenet erreicht hier also – unter den gegebenen Umständen – den absoluten Tiefpreis für einen Vertrag ohne Datenlimit und mit Allnet-Flat.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Dieser externe Inhalt von Tariffuxx ergänzt den Artikel. Du hast die Wahl, ob du diesen Inhalt laden möchtest. Externer Inhalt

Jetzt weiterlesen Unbegrenzt Surfen, aber mit Top-Geschwindigkeit

Der Deal-Newsletter von inside digital: Hiermit verpasst du kein Schnäppchen mehr! Wir liefern dir mit unserem neuen Deal-Newsletter jede Woche aufs neue die besten Angebote direkt in dein Postfach. inside digital DEALS Die besten Technik-Deals auf einen Blick – so sparst du clever! Jetzt anmelden Ich bin damit einverstanden, dass mir die beebuzz media GmbH, Kölnstraße 50, 50321 Brühl („inside digital”), regelmäßig News zu den oben ausgewählten Themenbereichen per E-Mail zusendet. Ich bin außerdem damit einverstanden, dass inside digital die Nutzung des Newsletters analysiert sowie zur Personalisierung ihrer Inhalte und Angebote verwendet. Meine Einwilligung ist jederzeit widerrufbar. dass mir die beebuzz media GmbH, Kölnstraße 50, 50321 Brühl („inside digital”), regelmäßig News zu den oben ausgewählten Themenbereichen per E-Mail zusendet. Ich bin außerdem damit einverstanden, dass inside digital die Nutzung des Newsletters analysiert sowie zur Personalisierung ihrer Inhalte und Angebote verwendet. Meine Einwilligung ist jederzeit widerrufbar. Weitere Informationen zur Verarbeitung Ihrer Daten sowie insbesondere zur E-Mail-Nutzung.