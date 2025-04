Wird am Montag (28.4.) abgeschaltet: Jetzt noch seltene Unlimited-Tarif-Möglichkeit sichern

Unlimited-Tarife sind für die Mobilfunkanbieter zweischneidig. Einerseits gibt es wohl kein besseres Werbeversprechen und auch keinen zu steigernden Leistungsumfang. Andererseits sind Kunden, die diese Tarife nutzen, schwer zu kalkulieren. Wird deren Datenverbrauch uferlos? Die aus der Mischung resultierenden Szenarien sorgen am Ende für meist recht hohe Preise.

Ein Tarif sichert die Betreiber ab – kann dadurch richtig günstig werden

Seit einiger Zeit hat O2 dabei eine Tarifoption im Portfolio, die zumindest einer Art des „Missbrauchs“ vorbeugt. Der Tarif Unlimited On Demand (via Freenet günstiger als bei O2) ist so konzipiert, dass du zwar unbegrenzt und maximal beschleunigt (300 MBit/s) durchs 5G-Netz surfst. Allerdings musst du das „uferlose“ Datenvolumen in 10-GB-Schritten aktiv nachbuchen. Das ist kostenfrei.

Was ist also der Sinn? Du startest in diesem Tarif jeden Tag mit 10 GB Datenvolumen. Sind die verbraucht, kannst du so oft du willst, 10 GB nachbuchen und bist damit faktisch unlimited unterwegs. Willst du den Tarif als DSL-Ersatz oder für passiven Datenverbrauch nutzen, geht das auch – wird aber auf Dauer lästig, weil du ständig nachbuchen musst. So beugt O2 also ungewolltem Datenhunger vor. Wer für den Eigengebrauch am Handy mehr Datenvolumen benötigt, kann die Nachbuchung schnell anstoßen – das ist also eine verhältnismäßig kleine Hürde.

Jetzt gibt’s den Tarif für unter 20 Euro & monatlich kündbar – aber nur noch bis Montag

Während O2 selbst den Tarif aktuell für 24,99 Euro anbietet (plus 39,99 Euro Anschlussgebühr), bekommst du bei Freenet den besseren Deal: nur 19,99 Euro im Monat, 9,99 Euro einmaliger Anschlusspreis und jederzeit kündbar. Der reguläre Preis liegt übrigens bei satten 60 Euro. Ab dem 25. Monat steigt die Monatsgebühr aber auf ebenfalls 24,99 Euro. Dann solltest du aber kündigen, falls dir der Preis dann zu hoch wird. Das Angebot soll aber nur noch bis Montag (28.4.) gelten und wird danach vorerst abgeschaltet.

Zusätzlich spendiert dir Freenet noch einen Monat waipu.tv Perfect Plus kostenlos dazu – das TV-Streaming-Abo kostet normalerweise jeden Monat 12,99 Euro, kann aber ebenfalls monatlich gekündigt werden. Hinzu kommen noch 200 MB Datenvolumen für die separate Auslands-eSIM Freenet Travel (Kein Muss).

Tipp: Da der Tarif monatlich kündbar ist und trotzdem nur 9,99 Euro Anschlussgebühr kostet, ist er sogar ein echter Tipp für einen Übergang oder für anstehende Reisen im Sommer!

Zwei Kompromisse für den besten Unlimited-Deal des Jahres?

Insgesamt ist der Tarif durch die Nachbuch-Technik und das waipu-Probeabo (das aktiv gekündigt werden muss) ein wenig Kompromiss-behaftet. Allerdings münden die Kompromisse a) mit Geschick in keiner Kostenfalle und stiften b) durchaus Mehrwert. Zusätzlich gibt’s übrigens noch 200 MB Datenvolumen für Freenet-Travel, das du auf Reisen außerhalb der EU nutzen kannst.

Tarif & Kosten im Überblick:

Unlimited-Datenvolumen

Allnet-Flat

5G Max mit bis zu 300 MBit/s

O2-Netz

monatlich kündbar

flexibler Vertragsstart wählbar

Mechanik: Kostenloses Nachbuchen in 10-GB-Schritten notwendig

Inklusive: waipu.tv-Probeabo & 200 MB für Freenet Travel

Anschlusspreis: 9,99 Euro

monatliche Grundgebühr: 19,99 Euro (statt 59,99 Euro; maximal für 24 Monate)

(statt 59,99 Euro; maximal für 24 Monate) Bis Montag – 28.4., 23:59 Uhr – buchbar

Hier sichern

Die Kompromisse sind es unserer Meinung nach wert, den Deal so wie er ist, abzuschließen. Viel besser wirst du nämlich nicht an einen Unlimited-Tarif mit 5G kommen, der solche Merkmale hat und dazu noch monatlich kündbar ist.

Einerseits sind die beiden „Haken“ natürlich zu beachten, andererseits sorgt insbesondere die Quersubventionierung mittels waipu-Probeabo für den günstigen Preis. Dafür ist die „Abo-Falle“ (die per Kündigung vermieden werden kann) verschmerzbar.