Pixel 9a - oder doch lieber der Vorgänger? Welches Angebot sich jetzt richtig lohnt!

Wenn du dir noch unsicher bist, ob das Google Pixel 9a das richtige Smartphone für dich ist, bist du hier genau richtig. Wir vergleichen das neue Pixel-Phone nämlich mit dem Vorgängermodell, dem Pixel 8a, sodass du die für dich passende Entscheidung treffen kannst.

Beide Modelle bekommst du bei MediaMarkt und beide punkten gerade mit einem ziemlich starken Ankaufsbonus. Beim Pixel 8a beträgt dieser 100 Euro – beim 9a sind es 50 Euro. Aber damit nicht genug: Um dir das 9a noch ein wenig schmackhafter zu machen, packt MediaMarkt dir auch noch die Pixel Buds A-Series mit ins Paket. Diese Boni gelten nur bis zum 11. Mai. Deshalb ist es höchste Zeit, mal zu checken, welches Gerät was kann und mit welchem du das stärkere Angebot eintütest.

Welches Smartphone liefert den besseren Deal?

Zuallererst schauen wir uns mal die aktuellen MediaMarkt-Angebote an. Beide Pixel-Phones kannst du bei MediaMarkt abgreifen. Das 8a gibt es in den Farben Porcelain, Bay, Aloe und Obsidian. Die schwarze Version kommt mit 256 GB Speicher daher und kostet dich aktuell 465 Euro. Wenn du nicht so viel Speicher benötigst und lieber ein farbiges Gerät möchtest, kommst du für 399 Euro an die anderen Varianten.

Der Clou ist jetzt: Wenn du hier zuschlägst und dein altes Smartphone einsendest, kassierst du 100 Euro Bonus zum Ankaufswert noch obendrauf. Du drückst den Preis damit also auf jeden Fall auf 299 Euro – für das Pixel 8a mit 128 GB in einer farbigen Version – oder 365 Euro – für das schwarze Pixel-Handy mit 256 GB Speicher. Je nachdem, wie viel dein altes Smartphone wert ist, sinken die Kosten natürlich noch weiter.

Das Pixel 9a ist von Haus aus etwas teurer. Auch dieses gibt es in verschiedenen Farben wie Porcelain, Peony, Iris oder Obsidian. Für 128 GB Speicherplatz verlangt MediaMarkt 549 Euro. Der größere Speicher schlägt dann mit 649 Euro zu Buche. Entscheidest du dich für dieses Smartphone und verkaufst dein altes, gönnt MediaMarkt dir einen Bonus von 50 Euro on top zum Ankaufswert. Zusätzlich packt der Händler noch bis zum 11. Mai die Google Pixel Buds A-Series als Geschenk dazu, die natürlich optimal zum Smartphone passen.

Die Kopfhörer haben einen aktuellen Marktwert von rund 70 Euro. Sie verfügen über Google Assistant, den du ganz einfach mit „Hey Google“ aktivierst. Sie liefern eine Akkulaufzeit von bis zu 5 Stunden und passen den Klang sowie die Lautstärke deiner Inhalte automatisch an deine Umgebung an. Ziehen wir den Warenwert der Pixel Buds und den Ankaufsbonus vom Preis des Pixel 9a ab, landen wir bei 419 Euro für 128 GB und 519 Euro für 256 GB.

Pixel 9a oder 8a – welches Gerät ist das Richtige für dich?

Der Preis ist natürlich einer der größten Unterschiede der beiden Geräte. Aber ist dieser auch gerechtfertigt? Schauen wir uns die Pixel-Phones mal im Detail an. Auf den ersten Blick fällt auf, dass das 9a mit 6,3 Zoll Bildschirmdiagonale ein wenig größer ist als die Vorgängervariante mit 6,1 Zoll. Ein weiterer Unterschied liegt in der Helligkeit der Bildschirme. Während das 9a es auf einen Spitzenwert von 2.700 Nits schafft, begnügt sich das 8a mit 2.000 Nits. In bestimmten Situationen, bei hellem Sonnenlicht etwa, kann dies auffallen. Beide Bildschirme sind zwar nach wie vor gut ablesbar, die Kontraste wirken beim 9a allerdings etwas deutlicher.

Google Google Pixel 9a Pixel 8a Allgemein Betriebssystem Android Android Prozessor Google Tensor G4 Google Tensor G3 Arbeitsspeicher 8 GB 8 GB Kabellos aufladbar (Qi) ✓ ✓ Wasser- und Staubdicht Untertauchen Farbe Blau

Pink

Schwarz

Weiß Blau

Grün

Schwarz

Weiß Marktstart 04.2025 05.2024 Gewicht 185,9 g 188 g

Auf der Rückseite der Smartphones wird ein optischer Unterschied deutlich. Die Kamera des Pixel 9a ist unauffälliger, während die des 8a durch ein Designelement etwas hervorgehoben wirkt. Das Pixel 8a ist mit einer 64-MP-Hauptkamera ausgestattet, beim 9a sind es 48 MP. Allerdings ist beim 9a ein anderer Sensor verbaut, der für bessere Aufnahmen in verschiedenen Szenarien sorgen soll.

Ein Blick auf die Akkukapazität liefert eine weitere Diskrepanz zwischen den beiden Geräten. Das Pixel 8a kommt mit 4.492 mAh aus, während das 9a mit 5.100 mAh deutlich mehr Power hat. Beim Aufladen der Smartphones greifst du auf Geschwindigkeiten von 18W (8a) oder 23W (9a) zurück. Im Inneren arbeiten Googles hauseigene Tensor-Prozessoren in den Ausführungen G3 und G4. Der Tensor G4 liefert im neuen Modell eine geringfügig bessere Leistung, die bei alltäglichen Anforderungen aber kaum auffallen dürfte. Wenn du jedoch Wert darauf legst, dass dein neues Smartphone auch langfristig allen Aufgaben gewachsen ist, dürfte der Tensor G4 die bessere Wahl sein.

Neben diesen Unterschieden haben die beiden Pixel-Phones aber auch Gemeinsamkeiten. Beide bieten 8 GB RAM und wahlweise 128 oder 256 GB internen Speicher. In puncto Konnektivität unterstützen sie Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, NFC und USB-C 3.2. Außerdem erhalten die Geräte jeweils für sieben Jahre Android- und Sicherheitsupdates.

Wo schlägst du zu?

Der Unterschied im Preis der beiden Smartphones wird damit vor allem bei der größeren Speichervariante deutlich. Unterm Strich bekommst du aber dank des Ankaufsbonus und der Gratis-Kopfhörer beide Geräte zu einem ziemlich guten Angebot. Wer bereit ist, etwas tiefer in die Tasche zu greifen und direkt noch die passenden In-Ears sucht, sollte aufgrund der verbesserten Technik also eher zum Pixel 9a greifen. Es arbeitet effizienter und auch die Kameraqualität ist besser.

Wer hingegen mit einem kleineren Bildschirm und einer geringfügig schwächeren Leistung leben kann, ist mit dem 8a ziemlich gut beraten. Vor allem die kleinere Speichervariante für 299 Euro – nach Abzug des Ankaufsbonus – ist echt preiswert.

Der Deal-Newsletter von inside digital: Hiermit verpasst du kein Schnäppchen mehr! Wir liefern dir mit unserem neuen Deal-Newsletter jede Woche aufs neue die besten Angebote direkt in dein Postfach. inside digital DEALS Die besten Technik-Deals auf einen Blick – so sparst du clever! Jetzt anmelden Ich bin damit einverstanden, dass mir die beebuzz media GmbH, Kölnstraße 50, 50321 Brühl („inside digital”), regelmäßig News zu den oben ausgewählten Themenbereichen per E-Mail zusendet. Ich bin außerdem damit einverstanden, dass inside digital die Nutzung des Newsletters analysiert sowie zur Personalisierung ihrer Inhalte und Angebote verwendet. Meine Einwilligung ist jederzeit widerrufbar. dass mir die beebuzz media GmbH, Kölnstraße 50, 50321 Brühl („inside digital”), regelmäßig News zu den oben ausgewählten Themenbereichen per E-Mail zusendet. Ich bin außerdem damit einverstanden, dass inside digital die Nutzung des Newsletters analysiert sowie zur Personalisierung ihrer Inhalte und Angebote verwendet. Meine Einwilligung ist jederzeit widerrufbar. Weitere Informationen zur Verarbeitung Ihrer Daten sowie insbesondere zur E-Mail-Nutzung.