MediaMarkt schmeißt Samsung raus: Dieser Ausverkauf ist brutal

Samsung hat sich ganz oben an der Spitze der Technik-Marken eingenistet, und dementsprechend kostspielig sind die Geräte auch. Wenn du trotzdem nicht auf die High-End-Qualität verzichten möchtest, ist der aktuell laufende Abverkauf bei MediaMarkt wie geschaffen für dich. Die Angebote gelten bis zum 22. Juni. Wir haben uns die Produkte bereits genauer angesehen und die besten Deals für dich herausgepickt. Vielleicht ist ja etwas für dich dabei.

Samsung Galaxy Book 4: 40 Prozent Rabatt auf das Notebook

Den Anfang unserer Liste macht das Galaxy Book 4. MediaMarkt streicht hier ganze 40 Prozent vom UVP, sodass der Preis von 799 Euro auf 479 Euro rutscht. Das ist ein ziemlich gutes Angebot, andere Anbieter verlangen für das Notebook teilweise über 100 Euro mehr.

So sieht es aus: Das Samsung Galaxy Book 4

Die verbaute Technik darf sich trotz des geringen Preises echt sehen lassen. Dich erwartet ein Notebook mit einem 15,6 Zoll großem Display, das in Full-HD auflöst. Deine Daten finden auf einem 256 GB SSD-Speicher platz, den du mit einer microSD-Karte erweitern könntest. Im Inneren arbeitet ein Intel Core 3 100U Prozessor, der das Gerät zu einem soliden Begleiter im Alltag und fürs mobile Arbeiten macht.

Für Konnektivität sorgen mehrere Anschlüsse. Darunter ein HDMI- und zwei USB-A sowie zwei USB-C Ports. Kopfhörer verbindest du entweder per Klinke oder Bluetooth. Vorinstalliert ist das Betriebssystem Windows 11 Home.

4K-TV fast die Hälfte günstiger

Einen Laptop brauchst du nicht, dein Fernseher hat aber schonmal bessere Zeiten gesehen? Auch dafür haben wir ein passendes Angebot bei MediaMarkt gefunden. Zu haben ist der GU-DU7179 4K-TV von Samsung in verschiedenen Ausführungen. Am spannendsten ist das 75-Zoll-Modell. Hier hängt normalerweise ein Preisschild von happigen 1.399 Euro (UVP) dran. Während des Samsung-Abverkaufs stehen jetzt aber nur noch 749 Euro für den Smart-TV auf der Rechnung, was einem Rabatt von 46 Prozent entspricht.

Passt dank der schlichten schwarzen Fassung in jedes Wohnzimmer

Der LED-Fernseher liefert eine UHD-4K-Auflösung. Verschiedene Bildverbesserungsmodi, darunter auch UHD-Dimming oder Mega Contrast polieren die Bildqualität noch weiter auf. Über eine automatische Helligkeitsregulierung passt der Fernseher die Helligkeit des Displays an die der Umgebung an, wodurch Kontraste augenschonend dargestellt werden sollen.

Dank des Betriebssystems Tizen erhältst du in nur wenigen Klicks Zugriff auf all deine liebsten Streamingdienste. Für den passenden Sound beim Fernsehen verfügt der TV über ein integriertes 20-Watt-Soundsystem. Wem das nicht genügt, kann über verschiedene Anschlüsse auch externe Lautsprecher anschließen.

Richtig günstig und richtig gut: Galaxy Fit 3

Samsung kann nicht günstig? Von wegen. Der Galaxy Fit 3 Fitnesstracker kostet jetzt im Sale 35 Euro und ist damit 46 Prozent günstiger als der UVP. Für nur 35 Euro bekommst du hier ein Markenprodukt, während No-Name-Geräte bei Amazon bereits zu einem ähnlichen Preis gehandelt werden.

Galaxy Fit 3 in der Farbe Pink-Gold

Die Uhr unterstützt über 100 verschiedene Sportarten. Sie begleitet dich beim Laufen, Schwimmen oder Radfahren. Sie überwacht und analysiert auch deinen Schlaf und hat deine Gesundheit damit wirklich ganzheitlich im Blick.

Um möglichst präzise Messungen zu erzielen, ist sie mit einem Beschleunigungssensor, einem barometrischen Höhenmesser, einem Gyrometer und einem Herzfrequenzsensor ausgestattet. Über den Fitnesstracker kannst du praktischerweise Anrufe und Musik steuern, ohne während des Trainings dein Handy herausholen zu müssen. Der Akku der Uhr hält bis zu 13 Tage, nach einer Ladezeit von 30 Minuten ist sie bereits wieder zu 65 Prozent aufgeladen.

Noch mehr starke Samsung-Deals

Übrigens ist dieser Schlussverkauf Teil der „Freitag, der 13.“-Aktion, die auch einige spannende Deals von anderen Herstellern und Marken auf Lager hat. Wenn du möchtest, klick dich mal durch.

Auf der Aktionsseite zum Samsung-Abverkauf sind noch weitere Angebote zu finden, auf die du mal einen Blick werfen solltest. Eine kleine Liste mit Smartphones zu Wahnsinnspreisen haben wir noch für dich. Denk daran: Die Angebote gelten noch bis zum 22. Juni, danach steigen die Preise garantiert wieder.

