Dieses E-Bike kostet weniger als die meisten Smartphones – und fährt dich trotzdem 100 km weit Felix Kemper 3 Minuten

Ein E-Bike für unter 700 Euro? Was vor Kurzem noch wie ein Scherz klang, ist jetzt möglich – etwa dank der aktuellen Deals bei MediaMarkt. Wer sich ein Fahrrad mit elektrischer Unterstützung gönnen will, ohne dabei tief in die Tasche zu greifen, sollte sich diese Angebote ganz genau anschauen.