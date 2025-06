Sony OLED-TV zum Spitzenpreis: Darum ist das MediaMarkt-Angebot besonders

TV-Angebote im Netz gibt es unzählige. Egal, von kleinen Modellen zum Mini-Preis bis hin zu XXL-Riesen, die ein Loch in den Geldbeutel reißen können. MediaMarkt schafft jetzt aber beides: 65 Zoll Bildschirmfläche, aber dank 60 Prozent Rabatt auch ein überraschend kleiner Preis. Und das Beste: Der Sony OLED-TV konnte bei der Stiftung Warentest mit der Note gut (2,1) ebenfalls punkten (Link zu Stiftung Warentest, Paywall). Wir prüfen den MediaMarkt-Deal für dich.

65 Zoll, OLED und immersiver Sound – das steckt in dem Sony-TV

Schauen wir uns den Deal einmal im Detail an. Der OLED-TV von Sony punktet mit dünnen Displayrändern, die den 65-Zoll-Bildschirm noch größer erscheinen lassen. Denn dadurch besteht der Fernseher quasi nur aus Display. Dank OLED-Technik sehen außerdem Farben besonders lebendig und Schwarz sieht echt schwarz aus. Darüber hinaus werden schnelle Bewegungen dank 100-Hz-Bildwiederholrate schön flüssig dargestellt, und Dolby Vision sowie HDR10 verbessern das Bild zusätzlich. Weiterhin praktisch: Auch ältere Inhalte optimiert das Gerät durch XR 4K Upscaling. Dadurch sehen selbst niedrig auflösende Filme und Videos fast so scharf aus, wie in 4K.

Cool ist zudem: Anstatt von unten kommt der Sound bei diesem Modell von dort, wo im Bild auch der Klang entsteht. Das Ganze nennt sich Acoustic Surface Audio+ und sorgt dafür, dass der nächste Fernsehabend noch immersiver wird. Da es sich hierbei weiterhin um einen Google TV handelt, kannst du auf Tausende Inhalte direkt aus deinen Streaming-Diensten zugreifen und auch sonstige smarte Apps sofort installieren. Für alle Gamerinnen und Gamer mit einer PlayStation 5 interessant: Tone Mapping mit HDR-Automatik verbessert das Bild deiner Games, während der Genre-Bildmodus automatisch die perfekten Bildeinstellungen wählt. Je nachdem, ob du gerade ein Spiel startest oder einen Film schaust: Beides wird optimal angezeigt.

Preis-Check: So günstig war der OLED-TV noch nie

Und wie sieht’s mit den Kosten aus? MediaMarkt zieht vom UVP (2.999 Euro) gerade satte 60 Prozent ab, sodass für dich nur noch 1.199 Euro auf dem Preisschild stehen. Mit Blick auf den Preisvergleich und -verlauf ist das ebenfalls ein richtig starker Deal. Denn: Es ist kein anderer Anbieter günstiger, und generell war der OLED-TV in der Vergangenheit noch nie so preiswert wie jetzt. Der Versand ist außerdem kostenfrei – keine Selbstverständlichkeit bei einem Produkt dieser Größe.

