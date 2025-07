Verrechnet? Wie du eine PlayStation 5 gerade faktisch gratis bekommst

Wir haben einen Telekom-Tarif entdeckt, bei dem du statt eines Smartphones eine PlayStation 5 abstauben kannst – und das ohne Aufpreis! Wie gut der Deal tatsächlich ist, klären wir hier in diesem Artikel.

PS5 geschenkt?! So rechnet sich das Angebot

Für den Tarif inklusive PS5 Call of Duty Black Ops 6 Edition zahlst du bei Gomibo nur schlappe 24,99 Euro pro Monat. Einmalkosten gibt’s keine, lediglich Versandkosten von 4,95 Euro kommen auf dich zu, die PS5 gibt’s also tatsächlich geschenkt. Den Anschlusspreis kannst du dir erstatten lassen und wenn du von einem anderen Anbieter zur Telekom wechselst, winkt auch noch ein Bonus in Höhe von 150 Euro.

Auf die Laufzeit von 24 Monaten gerechnet zahlst du für alles insgesamt 454,71 Euro. Ein Blick auf den Preisvergleich zeigt: Damit kommst du über 40 Euro günstiger an die PS5 Call of Duty Edition, als bei einem Einzelkauf. Fans des Games schießen hier also ein echtes Schnäppchen.

Das bietet dir der Tarif

Der Preis stimmt also schonmal – Zeit, den Tarif genauer unter die Lupe zu nehmen. Für 24,99 Euro bekommst du 40 Gigabyte im Netz der Telekom. Zusätzlich gibt’s noch ein Datendepot mit 50 Gigabyte obendrauf, das du über die gesamte Vertragslaufzeit von 24 Monaten nutzen kannst. Sollte dein Inklusivvolumen also einmal knapp werden, hast du immer noch das Datenpolster im Rücken. Die Gigabytes versurfst du mit einer Geschwindigkeit von bis zu 50 Megabit pro Sekunde. Das ist definitiv schnell genug, um auch von unterwegs aus Netflix oder YouTube zu streamen. Dank Allnet- und SMS-Flat telefonierst und simst du ohne jeden Aufpreis. Praktisch für den Sommerurlaub: EU-Roaming ist natürlich ebenfalls im Preis enthalten.

Wenn die PS5 schon länger auf deiner Wunschliste steht, dir aber bisher immer das nötige Kleingeld gefehlt hat, scheint dieser Deal wirklich eine gute Wahl zu sein. Die monatliche Rechnung bleibt überschaubar und nach 24 Monaten kommst du sogar günstiger als bei einem Einzelkauf weg. Alle Details fassen wir dir jetzt nochmal zusammen:

40 GB im 5G-Netz der Telekom + 50 GB Datendepot

24,99 Euro im Monat

150 Euro Wechselbonus (SMS mit „Bonus“ an 22234 senden)

Anschlussgebühr geschenkt (SMS mit „AP frei“ an 8362 senden)

PlayStation 5 Slim – Call of Duty 6 Edition geschenkt

