„Alles muss raus“: Jetzt noch Sodastream zum Discounterpreis bei Aldi sichern

Selbst aufsprudeln bedeutet: Keine schweren Wasserflaschen mehr tragen müssen und jede Menge Verpackungsmüll sparen. Langfristig lässt sich mit einem Sodastream sogar Geld sparen. Bei Aldi kommst du jetzt noch richtig günstig an einen Wassersprudler von Sodastream samt Kunststoffflasche und einem CO₂-Zylinder. Hier erfährst du alles, was du wissen musst.

Original Sodastream im Aldi-Angebot: Das bekommst du hier

Falls du es noch nicht mitbekommen hast: Aldi hat angekündigt, dass sie ihren Onlineshop bald schließen werden. Bisher war der Webshop immer eine gute Adresse für gute Schnäppchen. Doch auch Lidl und Netto haben online immer wieder gute Angebote parat. Es gibt also keinen Grund, darüber traurig zu sein. Und bis es so weit ist – am 30. September ist Schluss – lässt sich noch kräftig sparen. Im Räumungsverkauf hat der Discounter nämlich ordentlich den Rotstift angesetzt und viele Produkte teils stark reduziert.

Aber nun zurück zum Sodastream Wassersprudler. Das angebotene Modell nennt sich Gaia und ist in einem schicken matten Schwarz gehalten. Die Menge der Kohlensäure lässt sich über einen Druckknopf individuell einstellen. Du entscheidest, ob du medium oder stark aufgesprudeltes Wasser trinken möchtest. Mit dabei ist außerdem eine 1-Liter-Kunststofflasche, die sich bequem in der Spülmaschine reinigen lässt. Dank Quick Connect System sind die CO₂-Zylinder zudem schnell und einfach gewechselt. Gut zu wissen: Ein CO₂-Zylinder reicht in der Regel für rund 60 Liter Wasser aus.

Sodastream für unter 50 Euro: Lohnt sich der Deal?

Aldi verlangt für den Wassersprudler des Marktführers Sodastream gerade nur 49,99 Euro. Da hier eine Flasche und ein CO₂-Zylinder gleich mit dabei sind, kannst du wirklich preiswert einsteigen und das Selbstsprudeln einfach einmal ausprobieren. Es kommen nur noch 5,95 Euro für den Versand dazu, ansonsten hast du keine weiteren Mehrkosten. Nur CO₂-Zylinder musst du natürlich nachkaufen, wenn der mitgelieferte Quick Connect Zylinder leer gesprudelt ist.

Noch mehr Angebote in unserem WhatsApp-Kanal

Übrigens: Jetzt verpasst du kein Top-Schnäppchen mehr im Netz! Mit dem WhatsApp DEAL-Alarm von inside digital landen die besten Angebote direkt im Chat. Wir durchsuchen das Netz für dich und melden uns nur, wenn es sich wirklich lohnt:

Tech-Deals & Must-haves für alle

Tarif-Angebote für Mobilfunk & Internet

Exklusive Rabattcodes & Preisfehler

Immer geprüft von den inside digital Deal Experten – abonniere jetzt unseren neuen WhatsApp-Kanal!