Mit Sky-Bundesliga: Geniales Streaming-Schnäppchen für 34,99 Euro gestartet

Der Trick ist, das Abo nicht über Sky, sondern mit dessen offiziellen Streaming-Dienst WOW abzuschließen. Und den gibt’s – nächster Umweg – über den TV-Streamer waipu gerade günstiger!

Wow Live-Sport-Paket zum Sparpreis

Der Saisonstart-Deal beinhaltet die Kombi aus waipu.tv Perfect Plus und WOW Live-Sport für 12 Monate. Dabei kosten beide Abos zusammen nur 34,99 Euro im Monat. Das ist günstiger als WOW regulär für dieses Paket nimmt (44,99 Euro). Im Kern erhältst du nicht nur alle Spiele der 2. Bundesliga live bei WOW, sondern auch die Freitags- und Samstagsspiele der 1. Liga, den kompletten DFB-Pokal, die Premier League und die Formel 1 – alles inklusive.

Aufgepasst: Aktuell gibt es aber auch bei WOW selbst einen Saisonstart-Deal – ohne waipu.tv zahlst du 29,99 Euro. Das lohnt sich dann, wenn du den waipu-Inhalten selbst nichts abgewinnen kannst.

Gleichzeitig bekommst du über 200 TV-Sender in HD-Qualität über waipu.tv, darunter SAT.1 und RTL, auf denen einige Spiele zusätzlich kostenlos im Free-TV laufen. Über die waipu.tv-App kannst du das alles auf deinem Smart-TV, Tablet oder Smartphone schauen, inklusive Aufnahmefunktion, Restart und parallelem Streaming auf mehreren Geräten.

Perfect Plus bringt dir außerdem echte TV-Features: Du kannst Sendungen und Spiele aufnehmen und so später schauen oder sogar von Anfang an neu starten. Und das auf bis zu vier Geräten gleichzeitig. Egal, auf welchem Endgerät du streamst: Du bleibst flexibel und ohne Kabelanschluss.

Das Kombiangebot über waipu.tv spart dir im Endeffekt monatlich knapp 8 Euro und damit auf ein Jahr gerechnet über 90 Euro gegenüber der Einzelbuchung beider Dienste.

Rechnung zeigt: Nur für die Kombi lohnt sich der Deal

waipu.tv Perfect Plus und WOW Live Sport – beide für sich genommen – kosten summiert derzeit 44,98 Euro pro Monat (Gratismonate mal außer Acht gelassen). 14,99 Euro für waipu, 29,99 Euro für WOW. Die Kombi via waipu.tv ist mit 34,99 Euro also wirklich top!

Wahr ist aber auch: Geht es dir nur um Fußball, kannst du mit dem Solo-Abo von WOW noch 5 Euro sparen. Der Kombi-Deal ist also nur lohnenswert, wenn waipu für dich in Frage kommt.

→ Zur waipu-WOW-Kombi für 34,99 Euro im Monat

→ Zum WOW-Solo-Abo für 29,99 Euro im Monat

Der volle Fußballgenuss mit DAZN

Optional gibt’s auch das große Fußball-Komplettpaket mit DAZN Unlimited zusätzlich zu WOW Live-Sport. Entscheidest du dich für die volle Ladung Sport, zahlst du für das Jahrespaket 64,99 Euro pro Monat (statt regulär 74,99 Euro) nach Ablauf der Mindestlaufzeit werden 99,99 Euro fällig. Damit bekommst du auch die 1. Bundesliga, Champions League und internationalen Fußball. Aber Hand aufs Herz: Viele Fans empfinden DAZN mittlerweile als überteuert, darum lohnt sich dieses Paket vor allem für absolute Hardcore-Fans. Um das Angebot mit der großen Sport-Kombi zu finden, musst du auf der waipu-Seite etwas runterscrollen.

