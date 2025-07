Schwarze Zauberbox bei Aldi im Angebot: Dafür ist dieses kleine Kästchen genial!

Der Onlineshop von Aldi reduziert gerade nämlich einen echten GPS-Tracker. Sowohl als praktische Such-Hilfe als auch zum Schutz gegen Diebstahl macht sich das kleine Gadget bezahlt. Dabei hat es einige echt starke Vorteile, muss den Vergleich mit Apples AirTag nicht scheuen. Aber es gibt auch etwas zu beachten.

Wer öfter Dinge verlegt oder das Fahrzeug auf dem Parkplatz nur schwer wiederfindet, bekommt mit dem schwarzen Zauberkasten, der so mächtig wie unauffällig ist, ruckzuck den genauen Standort geliefert. Gleichzeitig ist das kleine Gadget aber ebenso im Kampf gegen gemeinen Diebstahl eine echte Hilfe. GPS-Tracker können die Polizei nämlich dabei unterstützen, gestohlene Gegenstände wiederzufinden. Und einen solchen Tracker inklusive voraus bezahlter Daten-SIM gibt es jetzt bei Aldi im Angebot.

Bei Aldi: Praktischer GPS-Tracker im Angebot

Der Cobblestone der Firma Copenhagen Trackers wirkt auf den ersten Blick wie ein vollkommen unscheinbarer Plastikblock. Aktuell nur in Schwarz bei Aldi erhältlich, steckt in dem 6,4 × 6,4 × 2,3 Zentimeter kleinen und 88 Gramm leichten Klotz mit IP67-Zertifizierung aber auch einiges an technischer Finesse.

Der Hersteller verspricht, dass die Batterieladung bei einer normalen Nutzung ab Aktivierung etwa vier Jahre lang hält (Single-Use, Aufladen nur von Fachleuten gegen Gebühr möglich). Alternativ sind bis zu 4.000 Tracks möglich. Fünf verschiedene Tracking-Profile lassen sich per Smartphone-App (Android / iOS) oder über eine Web-Oberfläche einstellen. Laut Angaben verlängert sich die Laufzeit der integrierten Batterie (4.400 mAh) auf zehn Jahre, wenn nur ein Track pro Woche durchgeführt wird.

Integriert ist neben einem GPS-Empfänger wie erwähnt auch eine Daten-SIM, deren Gültigkeitsbereich sich über die gesamte EU, die Schweiz und Norwegen erstreckt. Durch die Datenverbindung wird die Genauigkeit verbessert, da neben GPS weitere Daten zur Standort-Analyse genutzt werden.

→ Auch interessant: 4-Euro-eSIM versorgt dich im Ausland überall mit Internet

Die folgenden Tracking-Modi gibt es. Je nach Einstellung und Intensität verändert sich die Batterielaufzeit.

Vollgas-Modus: Tracking alle 10 Minuten

Live-Tracking: Sendet bei der ersten Bewegung eine Position, danach alle 15 Minuten, während er bewegt wird, 15 Minuten nach der letzten Bewegung

Nach Bewegung: Positionssendung nach einer Stunde ohne Bewegung

24 Std.: Sendet eine Position am Tag

7 Tage: Sendet eine Position pro Woche

Handlich und leicht: der Cobblestone GPS-Tracker – jetzt erhältlich bei Aldi.

35 Prozent günstiger: So viel kostet der Cobblestone GPS-Tracker jetzt noch

Ein Abonnement oder eine Grundgebühr fallen während der gesamten Nutzungszeit des GPS-Trackers nicht an. Sämtliche Kosten sind über den einmaligen Kaufpreis in Höhe von 99,99 Euro bereits abgedeckt. Inklusive zwei Jahren Garantie ist der Cobblestone damit bei Aldi im Onlineshop eine günstige und vor allem nachhaltige Anschaffung. Einmalig kommen noch knapp 6 Euro für den Versand hinzu.

In anderen Webshops werden derzeit ein paar Euro mehr für den kleinen, praktischen GPS-Tracker fällig. Lediglich der Händler Galaxus kommt dank freiem Versand und 5 Euro mehr Gerätepreis auf den knapp besseren Endpreis, kann also mit dem Aldi-Angebot konkurrieren und es übertrumpfen.

Wesentlich günstiger als die knapp 100 Euro war der GPS-Tracker zudem laut Preis-Historie noch nie. Das Aldi-Angebot kam immer mal wieder – die Konter-Deals ebenfalls.

AirTag vs. Cobblestone: Der schnelle Vergleich

Der bekannteste smarte Tracker auf dem Markt ist wohl Apples AirTag. Der nutzt ein von der iPhone-Dichte abhängiges Geflecht zur Ortung, jedoch kein echtes GPS-Signal, wie der Cobblestone-Tracker. Die wichtigsten Unterschiede:

Cobblestone GPS-Tracker:

Nutzt echtes GPS-Signal zur Ortung

Sendet Standortdaten über Mobilfunknetz (2G)

Funktioniert unabhängig von anderen Geräten in der Umgebung

Apple AirTag:

Verwendet Bluetooth und Ultra-Wideband (UWB) Technologie

Benötigt andere Apple-Geräte in der Nähe zur Ortung

Funktioniert über das „Find My“-Netzwerk von Apple

Genauigkeit und Reichweite

Cobblestone GPS-Tracker:

Präzise Standortbestimmung auch über große Distanzen

Funktioniert in der gesamten EU, Norwegen und über 30 weiteren Ländern

Apple AirTag:

Genaue Nahbereichsortung mit UWB (bis zu 10 Meter)

Reichweite abhängig von der Dichte der Apple-Geräte in der Umgebung

Akkulaufzeit und Wartung

Cobblestone GPS-Tracker:

Akkulaufzeit von bis zu 4 Jahren oder 4.000 Ortungen

Batterie kann gegen Gebühr ausgetauscht werden

Apple AirTag:

Batterielaufzeit von etwa einem Jahr

Batterie vom Nutzer austauschbar

Kompatibilität und App-Unterstützung

Cobblestone GPS-Tracker:

Kostenlose App für iOS und Android verfügbar

Zusätzliches Web-Interface zur Verfolgung

Apple AirTag:

Nur mit Apple-Geräten (iPhone, iPad) kompatibel

Integration in die „Find My“-App von Apple

Kosten

Cobblestone GPS-Tracker:

Höherer Anschaffungspreis (ca. 100-140 Euro)

Keine monatlichen Gebühren oder versteckte Kosten

Apple AirTag:

Deutlich günstiger in der Anschaffung (ca. 30 Euro)

Keine zusätzlichen Kosten

Fazit: Der Cobblestone GPS-Tracker eignet sich besser für die präzise Verfolgung von Objekten über große Distanzen und in Gebieten mit weniger Apple-Geräten. Er ist vielseitiger einsetzbar und funktioniert unabhängig vom Smartphone-Betriebssystem. Der Apple AirTag hingegen ist kostengünstiger und ideal für die Nahbereichsortung in Apple-Ökosystemen. Die Wahl zwischen den beiden hängt von den individuellen Anforderungen und dem bevorzugten Ökosystem ab.

→ Cobblestone-Tracker bei Aldi

→ Apple AirTag bei Amazon