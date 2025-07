Für 32 Euro: Dieses Gadget verbessert dein Internet zu Hause spürbar

Die Rede ist vom FritzRepeater 600 der deutschen Firma AVM (hier bei MediaMarkt im Angebot). Der Mesh-Repeater ist der „kleine“ WLAN-Verstärker des Herstellers, für viele Zwecke jedoch absolut ausreichend. Die wären vor allem:

WLAN-Reichweitenverstärker mit bis zu 600 MBit/s im 2,4-GHz-Band

Geringer Stromverbrauch und kompakte Bauweise

Einrichtung per WPS-Knopfdruck

Sicherheit per WPA2-Verschlüsselung

Übrigens: Auch der komplette WLAN-Router für alle DSL-Kunden – die FritzBox 7690 – ist gerade zum Tiefpreis im Angebot. Hier erfährst du mehr dazu.

30-Euro-Gerät verbessert WLAN-Signal

Zurück zum kleinen Reapeater: Das Gerät ist also einfach eingesteckt und dann per Plug & Play betriebsbereit ohne große Einrichtungsorgie. Das Gadget ist Mesh-fähig, was bedeutet, dass es das Signal des Routers nicht einfach weiterleitet, sondern bündelt und verstärkt.

→ Jetzt kaufen

AVM FritzRepeater 600 Datenblatt Marktdaten UVP 35,99 € Daten LAN-Anschlüsse (10 Gigabit/s) nein LAN-Anschlüsse (2,5 Gigabit/s) nein LAN-Anschlüsse (Gigabit/s) nein Frequenz 2,4 GHz WLAN-Standard IEEE 802.11b (WiFi 2)

IEEE 802.11g (WiFi 3)

IEEE 802.11n (WiFi 4) WLAN-Datenrate (brutto) 600 Mbit

Mesh-WLAN schnell erklärt

Stell dir dein WLAN zu Hause wie ein Spinnennetz vor. Normalerweise hast du einen Router in der Mitte, der das Signal aussendet. Je weiter du dich vom Router entfernst, desto schwächer wird das Signal und in manchen Ecken hast du vielleicht gar kein WLAN mehr („Funklöcher“).

Mesh-WLAN ist wie ein intelligenteres Spinnennetz mit mehreren kleinen „Spinnen“ (den Mesh-Punkten oder Knoten), die miteinander verbunden sind. Anstatt nur einem zentralen Router hast du mehrere Geräte, die das WLAN-Signal gemeinsam verteilen.

Im Gegensatz zu herkömmlichen WLAN-Repeatern, die das Signal nur verstärken und dabei verlangsamen, leiten Mesh-fähige Geräte das Signal intelligent weiter, ohne dass die Geschwindigkeit stark abnimmt.

→ 5 Tipps, wie du dein WLAN zu Hause verbesserst

Nicht nur mit FritzBoxen kompatibel

Der FritzRepeater ist zwar auf die Zusammenarbeit mit FritzBox-Routern zugeschnitten, aber auch mit allen anderen gängigen Routern kompatibel. Der 600er eignet sich vor allem für das reine Streuen und Erweitern des WLANs in andere Stockwerke oder die Garage im Anbau, einfach um dort WLAN zu haben und etwa Netzgesteuerte Geräte anzubinden.

Wenn du das WLAN vom Router im Erdgeschoss stark und konstant ins zweite Obergeschoss fürs Gaming-Setup unterm Dach verlängern willst, ist der 600er womöglich zu klein. Hier lohnt sich dann der Griff zum Dual-Band-Gerät FritzRepater 1200, der WiFi-6-fähig ist, höhere Bandbreiten erlaubt (neben dem 2,4-GHz- auch im 5-GHz-Bereich funkt, dafür aber auch energieintensiver im Betrieb und natürlich teurer (aktuell 74 Euro) ist.

AVM-Repeater kostet jetzt nur 32 Euro

Der FritzRepeater 600 ist bei MediaMarkt im kurzfristigen Angebot für32 Euro erhältlich, was ihn zum echten Schnäppchen-Tipp macht. Dank Mesh-System ist auch der Mehrfachkauf (um im Bild zu bleiben: Der Zukauf gleich mehrerer kleiner Spinnenetze) möglich, um rund um deinen Router ein besonders stark ausgebautes Netz zu entwickeln.

Bei Amazon ist das Gadget knapp 2 Euro teurer. Da MediaMarkt allerdings kostenfrei liefert, ist das bei Amazon selbst für Prime-Kunden kein Vorteil mehr. Tipp: Wenn du es ganz eilig hast, kannst du dir das Gerät von MediaMarkt je nach Region per Uber liefern lassen. Das kostet dann aber 4,99 Euro Lieferkosten – bringt den Kauf jedoch binnen anderthalb Stunden zu dir nach Hause.

Jetzt Schnäppchen-Newsletter abonnieren! Immer die besten Angebote im Netz: handverlesen, ohne doppelten Boden – und direkt in deinen Posteingang. Jetzt kostenlos registrieren. inside digital DEALS Die besten Technik-Deals auf einen Blick – so sparst du clever! Jetzt anmelden Ich bin damit einverstanden, dass mir die beebuzz media GmbH, Kölnstraße 50, 50321 Brühl („inside digital”), regelmäßig News zu den oben ausgewählten Themenbereichen per E-Mail zusendet. Ich bin außerdem damit einverstanden, dass inside digital die Nutzung des Newsletters analysiert sowie zur Personalisierung ihrer Inhalte und Angebote verwendet. Meine Einwilligung ist jederzeit widerrufbar. dass mir die beebuzz media GmbH, Kölnstraße 50, 50321 Brühl („inside digital”), regelmäßig News zu den oben ausgewählten Themenbereichen per E-Mail zusendet. Ich bin außerdem damit einverstanden, dass inside digital die Nutzung des Newsletters analysiert sowie zur Personalisierung ihrer Inhalte und Angebote verwendet. Meine Einwilligung ist jederzeit widerrufbar. Weitere Informationen zur Verarbeitung Ihrer Daten sowie insbesondere zur E-Mail-Nutzung.