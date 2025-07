Unter 20 Euro bei Amazon: Mit diesem Gadget wirst du Mücken und Fliegen endgültig los

Worum es geht? Um eine elektrische Fliegenklatsche, die einige clevere Extras mitbringt. Sie hat nämlich unter anderem eine UV-Lichtfalle integriert, die die lästigen Plagegeister von selbst anlockt. Doch das ist noch längst nicht alles, was sie von herkömmlichen Fliegenklatschen unterscheidet. Was sie genau kann, erfährst du hier.

Ein Gamechanger? Darum ist dieses Gadget so genial!

Amazon liefert einen passenden Ständer mit, sodass sich die Fliegenklatsche abends einfach aufstellen lässt – perfekt, um vor dem Schlafengehen nervige Mücken einzufangen. Du kannst aber auch direkt auf die Jagd gehen und sie per Griff in die Hand nehmen. Praktisch ist: Die Fliegen- und Mückenklatsche ist sowohl für Moskitos als auch für Fruchtfliegen und Motten geeignet. Selbst Lebensmittel- oder Kleidermotten wirst du damit also bequem los.

Praktisch ist außerdem, dass du sie per USB-C-Kabel einfach aufladen kannst – so musst du nicht ständig neue Batterien kaufen oder entsorgen. Und im Urlaub kannst du einfach dein Handykabel zum Aufladen benutzen.

Du kannst die elektrische Fliegenklatsche per Hand bedienen oder als Falle hinstellen

Die Fliegenklatsche lässt sich sowohl im Innen- als auch im Außenbereich verwenden, wodurch sie auch einen lauen Sommerabend im Garten deutlich angenehmer machen kann – ganz ohne umherfliegende Mücken. Während Insektenstichheiler nur die Symptome lindern, beseitigt dieses Gadget das Problem direkt an der Ursache. Sollte eine Mücke dich allerdings unterwegs erwischen, kann ein Insektenstichheiler natürlich trotzdem eine gute Ergänzung sein.

Das Produkt ist als „Amazon’s Tipp“ ausgezeichnet und wurde allein im vergangenen Monat über 7.000 Mal verkauft – mit einer durchschnittlichen Bewertung von 4,4 von 5 Sternen bei über 11.000 Rezensionen. Die Kundinnen und Kunden scheinen also sehr zufrieden mit dem Produkt zu sein.

Nie wieder Mücken: Jetzt unter 20 Euro bei Amazon

Aktuell im befristeten Angebot bekommst du die elektrische Fliegen- und Mückenklatsche für nur 18,04 Euro – das sind 25 Prozent Rabatt im Vergleich zum UVP. Du kannst sie wahlweise in Schwarz oder Weiß kaufen und erhältst kostenlosen Versand, wenn dein Warenkorb insgesamt einen Wert von über 39 Euro erreicht. Andernfalls fallen Versandkosten an.

