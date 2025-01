Gemeinhin gilt bei Apples AirTags die Formel: 30 Euro pro Tracker sind ein passabler Preis. Klar, grundsätzlich geht’s auch immer wieder darunter. Aber Apple selbst verlangt 39 Euro für einen und 129 Euro für vier auf einen Streich. Übersetzt auf den freien Markt kannst du in aller Regel rund einen Zehner pro AirTag sparen. Also 30 für einen und 90 bis 120 Euro für den 3er- oder 4er-Pack.

Mit Apple AirTags findet Ihr alle möglichen Dinge, an die sich das kreisrunde Gadget anbringen lässt, präzise und schnell wieder. Neben Bluetooth und Apples Schwarmintelligenz-Netzwerk „Wo ist?“ nutzen die Tracker für den Nahbereich auch Ultrawideband (UWB) und lotsen dich direkt zum verlorenen Gegenstand. Durch die von Apple bekannte Schlichtheit bei brutaler Funktionalität haben sich die AirTags bis zuletzt als Benchmark unter den Trackern etabliert.

Tatsächlich machen Kunden bei Amazon aktuell den besten Deal für einen AirTag. Der Versandriese hat die Chips für 29,90 Euro pro Stück im Angebot. Das ist – wie eingangs erwähnt – nicht berauschend, aber okay. Wer keienen akuten Bedarf hat und lieber die Augen offenhält, kann also ruhig noch etwas warten. Wer das Tracking-Thema schnell hinter sich bringen will, ist mit dem Angebot gut bedient.

Den Viererpack gibt es bei Amazon für 99 Euro, das ist eine gute Ersparnis pro Stück. Aber es geht noch ein wenig besser: ein paar Groschen sparst du nämlich bei Sparhandy (inkl. Versand für 97,99 Euro, „ohne Tarif“ anklicken) oder bei gewerblichen eBay-Händlern (knapp 97 Euro). Viel mehr geht auf dem Markt Stand jetzt nicht.

Dass es aber schon einmal besser war und auf welche Preise es sich zu warten lohnt, haben wir im vergangenen Jahr gesehen.

Dieser Preis war unschlagbar, oder?

Im Mai 2024 haben wir die bisherige Benchmark für den Airtag-Deal gesehen, als das 4er-Set beim Online-Händler Galaxus dank Gutschein-Trick nur 82 Euro kostete. Ob das noch einmal kommt, ist schleierhaft. Aber den 4er-Pack inklusive Versand für unter 90 Euro – das würden wir gern nochmal sehen.

Per Gutschein gibt’s 20 Euro Rabatt: Hier waren die AirTags mal richtig günstig.

Nicht mit dabei sind meist übrigens die schmucken Anhänger zum Befestigen der Tracker. Apples Originale – also nur die Anhänger ohne AirTag – starten pro Stück bei happigen 20 Euro. Bei Amazon bekommt Ihr die Anhänger aus Silikon sogar schon für 9 Euro im Viererpack oder 4 Euro einzeln. Das ist dann die zweckmäßig günstigste Wahl.

Aktueller Preisvergleich (unsere Einschätzung oben berücksichtigt bereits die aufgerufenen Versandkosten und kommt deshalb zu anderen Ergebnissen):

Übrigens: Längst gibt es Gerüchte um eine zweite Generation des Apple-Trackers. Der Airtag 2 soll aber erst im Laufe des Jahres 2025 auf den Markt kommen. Wobei es selbst hier zuletzt wieder ruhiger wurde.

