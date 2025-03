Nur noch heute: Amazon schmeißt Samsung-Tablet zum Knallerpreis raus

Egal, ob du Serien streamst, E-Mails checkst oder Games spielst – die Möglichkeiten eines Tablets sind nahezu unbegrenzt. Das Galaxy Tab A9+ überzeugt mit einer soliden Ausstattung und einem fairen Preis-Leistungs-Verhältnis. Besonders jetzt kannst du kräftig sparen, denn im Rahmen der Amazon-Frühlingsangebote ist das Gerät stark reduziert. Doch Achtung: Die Aktion endet bereits heute. Ab dem 1. April könnte der Preis wieder steigen.

Perfekt für unterwegs und auf dem Sofa: Das kann das Galaxy Tab A9+

Wofür nutzt du ein Tablet am meisten? Zum Videos und Filme schauen? Oder zum Spiele spielen? Vielleicht auch, um auf der Couch nach dem nächsten Ausflug oder Urlaub Ausschau zu halten? Ein Tablet, wie das Galaxy Tab A9+, ist vielseitig und mobil. Es kann dich auf dem Weg zur Arbeit und wieder zurück begleiten – am Wochenende oder am Feierabend, in der Uni oder im Büro. Ob als E-Reader oder Skizzenbuch, als Laptop-Ersatz oder Multimedia-Gerät.

Das Samsung Galaxy Tab A9+ bietet für all das ein 11 Zoll großes Display. Das ist groß genug, um Filme und Spiele zu genießen – aber kompakt genug, um es im Rucksack oder der Tasche zu transportieren. Die 90 Hertz Bildwiederholrate sorgt außerdem dafür, dass Bewegungen besonders flüssig aussehen. Dank Quad-Lautsprecher und Dolby Atmos klingen Filme oder Musik zudem ziemlich beeindruckend.

Um mehrere Aufgaben gleichzeitig erledigen zu können, verfügt das Tablet über 4 GB Arbeitsspeicher. Dazu sind 64 GB Speicherplatz vorhanden, um Fotos, E-Books und andere Dateien zu speichern. Cool ist: Du kannst den Speicherplatz per microSD-Karte auf bis zu 1 TB erweitern. Das ist nur noch mit wenigen Geräten möglich. Für Schnappschüsse oder etwa zum Scannen von Dokumenten befindet sich weiterhin eine 8-MP-Hauptkamera auf der Rückseite. Für Videocalls steht dir eine 5-MP-Frontkamera zur Verfügung.

Mehr Infos zum Tablet findest du in diesem Artikel!

Samsung-Tablet für unter 160 Euro: Lohnt sich der Preis?

Rund um die Frühlingsangebote kannst du dir das Samsung Galaxy Tab A9+ nun bei Amazon zum Bestpreis von 159 Euro sichern. Der Versand ist kostenfrei. Blickt man zudem auf den Preisverlauf, wird schnell deutlich: Günstiger kommst du derzeit nirgendwo sonst an das Tablet mit einer top Bewertung von 4,5 / 5 Sternen.