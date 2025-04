Kein Scherz: Am 1. April streicht MediaMarkt die Preise um bis zu 81 Prozent zusammen

Was haben ein Doppelpack WLAN-Repeater, ein Haarstyler, ein TV und eine Kaffeemaschine gemeinsam? Sie sollten in keinem Familien-Haushalt fehlen? Ja, vielleicht. Vor allem sind sie aber Teil der kurzfristigen Sonder-Aktion, die bei MediaMarkt am 1. April läuft. Und dabei handelt es sich ausdrücklich nicht um einen Aprilscherz, wie der Händler beteuert.

April-Deals bei MediaMarkt: Die Angebote gelten nur heute (1.4.)

Bei der Aktion winken Rabatte von in der Spitze mehr als 80 und viele jenseits der 60 Prozent. Insgesamt sind es 16 Artikel, die heute, und zwar nur heute, besonders reduziert sind. Einige davon sind extrem nischig, aber andere kommen vielleicht zur rechten Zeit. Hier unsere Top-8 im Schnellüberblick zum Durchswipen:

MediaMarkt April-Deals FritzRepeater 1200 AX (WiFi 6) Doppelpack für 129 Euro (-32%) Zum Deal! Shark-Akkustaubsauger IW1611 Detect Pro für 111 Euro (-62%) Zum Deal! SanDisk Ultra USB-Stick (512 GB, 400 MB/s) für 33,99 Euro (-66%) Zum Deal! FritzBox 5690 Pro (WiFi 7) Glasfaser-Router für 299 Euro (-18%) Zum Deal! Kärcher Akku-Hartbodenreiniger für 289 Euro (-39%) Zum Deal! Shark FlexStyle 5-in-1-Haarstyler für 177 Euro (-40%) Zum Deal! HP-Notebook (15,6u0022, Intel i5, 32 GB RAM, Windows 11) für 489 Euro (-30%) Zum Deal! Roccat Burst Pro Gaming-Maus für 11 Euro (-81 Prozent) Zum Deal!

Den nummerischen Top-Rabatt mit 81 Prozent auf den UVP gibt’s demnach also auf die Gaming-Maus von Roccat, die natürlich nicht nur für Gaming-, sondern auch für Office-Anwendungen nutzbar ist. Wichtig zu beachten ist, dass die Maus kabelgebunden ist, was die Latenz bei Gaming minimiert, aber insgesamt zu Lasten der Flexibilität geht.

Die Top-Tipps sind der Shark-Akkustaubsauger für 111 Euro, der sich vor vielen Dyson-Konkurrenten nicht verstecken braucht. Aber auch das AVM-Repeater-Duo ist ein verdammt starkes Angebot. Zum Vergleich – bei den jüngst beendeten Amazon-Frühlingsangeboten war ein einzelner dieser Repeater für 71 Euro einer der Top-Deals. Für zwei bezahlst du bei MediaMarkt nun nur noch 129 Euro und liegst damit heruntergebrochen deutlich unter dem Amazon-Preis.

Top-Fernseher wird gratis geliefert und ist so günstig wie noch nie

Zweimal mussten wir beim Preisvergleich des von MediaMarkt beworbenen Samsung-Fernsehers hinsehen. Der technisch voll auf der Höhe befindliche GQ43QN90D „Neo QLED“ ist bei MediaMarkt brutal im Preis gesenkt. Statt 1.350 Euro ist er heute für 888 Euro im Angebot. Damit unterbietet, nein, düpiert MediaMarkt die Konkurrenz im Online-Handel. Für unter 1.000 Euro bietet sonst niemand den Samsung-Fernseher aus der aktuellen Serie an. Der Preis von 888 Euro war im November zwar schon einmal Realität, seitdem aber nicht mehr. Hier machst du gerade also ein – vergleichsweise – starkes TV-Schnäppchen. Auch wenn 888 Euro erst einmal berappt werden müssen. Bonbon von MediaMarkt: Der TV wird sogar gratis geliefert. Das war zum Beispiel in der November-Aktion nicht der Fall.

Ansonsten sind eine Kaffeemaschine von KitchenAid, weiteres Gaming-Equipment von Roccat, Speicherlösungen von SanDisk sowie eine elektrische (Brot-)Schneidemaschine von Graef im Angebot bei MediaMarkt. Auch ein Saugroboter hat’s in die Auswahl geschafft. Der Zaco W450 ist dabei von 350 auf 120 Euro heruntergesetzt – ein guter Tipp für Einsteiger.

MediaMarkt: Angebote gelten nur am 1. April

MediaMarkt weist ausdrücklich darauf hin, dass die Deals nur am 1. April gelten. Davon ist also erst einmal auszugehen. Es wäre aber auch keine große Überraschung, wenn die Preise still noch ein paar Tage aufrechterhalten werden. Allerdings zeigt der Vergleich durch die Bank, dass es sich um seltene Bestpreise handelt. Der Faktor Zeit kann also relevant sein. Achja, geliefert wird bei allen Angeboten ohne Aufpreis.

→ Jetzt selbst bei der Aktion nach Angeboten stöbern