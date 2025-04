Wir haben uns durch die Angebote der MediaMarkt Tarifwelt gewühlt und sind dabei auf zwei Unlimited Tarife von O₂ gestoßen. Wenn du viel surfst, könnte einer davon vielleicht dein Traum-Tarif sein. Besonders interessant werden die Angebote nämlich in Kombination mit MediaMarkt Gutscheinen im Gesamtwert von bis zu 450 Euro, die es einfach on top gibt. Einen Aufpreis beim Tarif selbst, gibt’s währenddessen nicht. Alles, was du wissen musst, erfährst du hier.

Surfen ohne Ende und (beinahe) unbegrenzt shoppen – mit diesen Tarifen

Wir starten mit dem Unlimited on Demand Tarif von O₂. Du erhältst hier automatisch 10 GB pro Tag. Sollte dir das nicht genügen, kannst du unbegrenzt und kostenlos immer mehr nachbuchen. Du bist dabei mit einer rasenden Geschwindigkeit von bis zu 300 Mbit/s unterwegs. Wenn du nicht nur surfst, sondern auch ganz Oldschool gerne mal noch eine SMS verschickst und am liebsten normal und nicht per WhatsApp telefonierst, kannst du das in diesem Tarif ohne Aufpreis tun. Und während deines nächsten Urlaubs innerhalb der EU surfst du hier dank Roaming wie gewohnt weiter.

Der ganze Spaß kostet dich pro Monat 24,99 Euro und hat eine Laufzeit von 24 Monaten. Dazu kommen noch 4,95 Euro für den Versand und ein Anschlusspreis von 39,99 Euro. Der Clou: Bei O 2 selbst kostet der Tarif exakt das Gleiche – du zahlst also monatlich keinen Cent extra, heimst dafür aber noch den MediaMarkt-Gutschein ein! Hierbei gibt’s dann einen Coupon mit einem Gesamtwert von 350 Euro, den du in einem MediaMarkt deiner Wahl einlösen kannst. Den Gutschein bekommst du automatisch per E-Mail zugesandt, nachdem die Widerrufsfrist – in diesem Fall sind das 14 Tage – abgelaufen ist.

Einen Gutschein im Wert von 450 Euro gibt es, wenn du den O₂ Mobile Unlimited Max Booster abschließt. Dieser bringt von Haus aus direkt unlimitiertes Datenvolumen mit, du musst also nichts nachbuchen. Ansonsten sind die Konditionen hier komplett gleich. Die monatlichen Kosten erhöhen sich aber auf 29,99 Euro. Hier musst du selbst abwägen, welcher Tarif und Gutschein besser deinen Bedürfnissen entspricht.

Gutscheine mit Gesamtwert von bis zu 450 Euro: Das ist noch wichtig

Ein paar Dinge gibt es noch zu beachten. Du erhältst den Gesamtwert von 350 beziehungsweise 450 Euro leider nicht auf einmal, sondern gestückelt in Teilbeträgen. Die einzelnen Coupons kannst du außerdem nicht kombinieren, sondern nur separat ausgeben. Weiterhin kannst du sie nur vor Ort in einem Geschäft und nicht online einlösen.

Der Mindesteinkaufswert muss dabei so hoch sein wie der Gutscheinwert selbst. Obendrein musst du den Coupon vorher ausdrucken und in Papierform mitbringen. Die Coupons sind anonym und übertragbar, sodass du sie jedoch problemlos verschenken kannst. Trotz dieser Einschränkungen sind die Gutscheine ein nettes und vor allem kostenloses Extra. Wenn du also gerne surfst und noch viel lieber shoppst, dann bist du bei diesen Tarifen goldrichtig.