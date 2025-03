Wenn dir ein Handy mit Tarif nicht genug ist, haben wir jetzt das passende Angebot für dich gefunden. Bei MediaMarkt wartet nämlich aktuell ein ziemlich interessantes Deal-Bundle auf dich. Dieses besteht aus dem Galaxy S25 UND einem passenden Samsung-Tablet. Das Beste an der ganzen Sache: die monatliche Rechnung ist für den Umfang des Pakets tatsächlich erstaunlich günstig. Rechnet man alles durch, zahlst du hierbei am Ende sogar weniger als für das S25 einzeln! Alles, was du wissen musst, erfährst du hier.

Samsung Galaxy S25 inklusive Tab A9+

In diesem Deal bekommst du das neue Galaxy S25 mit einer Speicherkapazität von 128 GB. Es hat ein 6,2 Zoll großes Dynamic AMOLED-Display, das all deine Inhalte in gestochen scharfer Qualität wiedergibt. Die Triple-Kamera mit 12, 50 und 10 MP hält Schnappschüsse fest und ein 4.000-mAh-Akku bringt dich durch den Tag. Noch mehr Infos zum Smartphone liefert unser Datenblatt.

Neben dem S25 packt dir MediaMarkt jetzt auch noch das Galaxy Tab A9+ WiFi mit ins Paket. Dieses punktet mit einer Bildschirmdiagonale von 11 Zoll und 64 GB internem Speicher, den du über eine microSD-Karte erweitern kannst. Eine Rückkamera mit 8 MP sowie eine Frontkamera mit 5MP sind hier ebenfalls verbaut. Kurz gesagt: Du bekommst hier ein rundum gut ausgestattetes Tablet.

Die beiden Samsung-Geräte harmonieren natürlich optimal miteinander. Du bekommst eine neue Komplettausstattung, die sich sehen lassen kann. Wenn dich Smartphone und Tablet bereits überzeugt haben, schauen wir uns jetzt mal den Tarif genauer an.

20-GB-Tarif für 24,99 Euro im Monat

Bedingung für das Bundle ist, dass du eine Vodafone Allnet-Flat buchst. Hierbei handelt es sich um einen Tarif mit 20 GB, die du mit einer Geschwindigkeit von bis zu 50 Mbit/s versurfen kannst. Eine Allnet- und SMS-Flat sowie EU-Roaming gibts on top. Der Tarif hat eine Mindestlaufzeit von 24 Monaten und du zahlst während dieser Zeit monatlich 24,99 Euro. Diesen oder einen ähnlichen Preis zahlst du gewiss bei anderen Anbietern auch – allerdings gibt es da kein Tablet dazu. Ab dem 25. Monat erhöht sich der Preis auf 29,99 Euro, denk also gegebenenfalls an eine rechtzeitige Kündigung.

Weiterhin wird noch ein Anschlusspreis von 39,99 Euro fällig. Den kannst du dir aber sogar mit einem Plus zurückerstatten lassen. Für 50 Euro Wechselbonus einfach nach Erhalt der neuen SIM-Karte eine SMS mit „Bonus“ an die 22234 senden. Die Geräte kosten dich zusätzlich einmalig nur 29 Euro und 4,95 kommen noch für den Versand dazu.

Tarif-Kombi günstiger als das Samsung-Handy alleine!

Verrechnen wir all diese Kosten, landen wir am Ende der Vertragslaufzeit bei 623,70 Euro. Alleine für das Galaxy S25 zahlst du aktuell je nach Händler zwischen 630 und 670 Euro. Das Tab A9+ gibts für rund 160 Euro. Wie gut dieser Deal ist, liegt damit auf der Hand: Du zahlst hier also tatsächlich weniger, als beim Einzelkauf – bekommst dafür aber noch das Tablet und den Tarif dazu. Wenn du also ohnehin Interesse am Galaxy S25 hast oder du einfach nach einem neuen Smartphone mit Tarif suchst, machst du hier einen rundum genialen Deal!

