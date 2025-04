E-Auto von VW-Marke kostet regulär 54.000 Euro: Leasing-Schnäppchen streicht Preis radikal zusammen

Lange ein – jenseits von Dienstwagen – verpöntes, zwielichtiges Modell, ist Leasing gerade für E-Auto-Interessenten eine einfache und mittlerweile gerne auch günstige Variante auf dem Weg zum „eigenen“ Auto. Zu einem Auto aus der VW-Markenwelt gibt’s jetzt einen starken Leasing-Deal.

„Gefährliches“ E-Auto von VW-Marke für 54.000 Euro wird zum Leasing-Schnäppchen

Und da sind wir schon beim aktuellen Aufhänger. Der Cupra Tavascan (Variante „Endurance“) ist die aggressiver dreinblickende Seat-Interpretation des VW ID.4. Und genau den gibt es im Leasing gerade spottbillig. Und das Angebot richtet sich explizit nur an Privatkunden, was den Deal einerseits für deutlich mehr Menschen interessant macht und andererseits den Preis in einem bemerkenswerten Licht erscheinen lässt.

Der Tavascan ist ein elektrisches SUV mit der großen 77-kWh-Batterie von VW, die für bis zu 570 Kilometer Reichweite sorgt (WLTP-Wert, realistisch sind eher 400 bis 450 Kilometer). In der angegebenen Version kostet der Wagen beim Kauf knapp 54.000 Euro – was die Eingangs-These vom teuren E-Auto erst einmal bestätigt.

Das Fahrzeug ist grau, hat diverse Assistenzsysteme mit an Board (u. a. Einparkhilfe vorne/hinten, Spurhalteassistent, Notbremsassistent, Rückfahrkamera) und lässt sich noch frei konfigurieren, da es ein Bestellfahrzeug ist.

Cupra Tavascan Endurance Datenblatt Jahr 2024 Verfügbarkeit ja UVP 56.210,00 € Systemleistung in kW 210 kW Systemleistung in PS 286 PS Reichweite nach WLTP 542 km Ladeleistung (DC/HPC) 135 kW Ladeleistung (AC) 11

Das Auto, wie angezeigt, hat einen Bruttolistenpreis von 53.240 Euro.

Leasing-Angebot für 240 Euro

In einem seltenen Angebot gibt’s den Tavascan gerade für eine Leasingrate von 239 Euro monatlich in der Basis-Version (Aufpreis-Komponenten lassen sich dazu konfigurieren). Das Auto muss an einem Autohaus in Hessen oder NRW abgeholt werden und kostet einmalig 1.490 Euro Überführungskosten. Eine Anzahlung muss nicht geleistet werden (kann aber, dann sinken die Leasingkosten). Die Verfügbarkeit gibt das Inserat mit Januar 2026 an – ein kleiner Wermutstropfen, aber noch im Rahmen. Cool: Wartung und Verschleiß sind inklusive.

Besonders an dem Leasing-Deal ist, dass er mit nur 24 Monaten Mindestlaufzeit recht flexibel ist. Sonst sind Günstig-Deals eher auf 36 oder 48 Monate abschließbar. Schade ist, dass eine längere Laufzeit nach Wunsch hier erst einmal ausgeschlossen ist. Das Basis-Angebot rechnet mit den üblichen 10.000-Jahreskilometern.

→ Hier ansehen und anfragen

Cupra Tavascan mit Leasingfaktor 0,45

Alle Kosten in der Übersicht:

Anzahlung: Keine

Überführung: 1.490 Euro (Selbstabholung in Hessen/NRW)

Leasingrate: 239 Euro/Monat

Leasingfaktor: 0,45

Die Gesamtkosten über die 24 Monate belaufen sich also auf 5.736 Euro – dafür gibt’s ein fabrikneues E-Auto mit starken Eigenschaften, guter Reichweite und latenter Langstreckentauglichkeit (135 kW an der Schnellladesäule).

Gefährlicher Blick? So sieht der Cupra Tavascan aus.

Was ist der Leasingfaktor?

Der Leasingfaktor ist eine Zahl, die dir hilft einzuschätzen, wie teuer oder günstig ein Leasing-Angebot im Verhältnis zum Wert des Autos ist. Er setzt die monatliche Leasingrate in Beziehung zum ursprünglichen Neupreis (Bruttolistenpreis) des Fahrzeugs.

Was sagt er aus?

Vereinfacht gesagt: Je niedriger der Leasingfaktor, desto besser ist das Angebot. Ein niedriger Faktor bedeutet, dass du im Verhältnis zum Wert des Autos eine geringe monatliche Rate zahlst.

Stell es dir wie einen Prozentwert vor. Ein Leasingfaktor von 1,0 würde bedeuten, dass du monatlich 1 Prozent des ursprünglichen Listenpreises zahlst (ohne Berücksichtigung von Anzahlungen oder anderen Kosten).

Wann ist er als gut zu bewerten?

Hier sind ein paar grobe Richtwerte, die dir helfen können, einen Leasingfaktor einzuschätzen:

Unter 0,8: Das ist in der Regel ein sehr gutes Angebot.

Zwischen 0,8 und 1,0: Hierbei handelt es sich um ein gutes bis durchschnittliches Angebot.

Über 1,0: Hier wird das Angebot tendenziell teurer im Verhältnis zum Fahrzeugwert.

Bezogen auf den Cupra Tavascan bei Leasingmarkt mit einem Faktor von 0,45 ist das Angebot also nicht nur sehr gut, sondern als herausragend einzustufen. Selbst, wenn du noch ein paar Sonderausstattungs-Extras hinzuwählst.

Wenn du interessiert bist, kannst du das Angebot unverbindlich anfragen und gegebenenfalls eine Probefahrt vereinbaren.