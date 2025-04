Marken E-Bike für unter 1.000 Euro - dank irren 69 % Rabatt!

Der Händler Upway verkauft in seinem Onlineshop zwar generalüberholte E-Bikes verschiedener Marken. Du bekommst dadurch aber keine alten Drahtesel, sondern stets qualitätsgeprüfte Räder in Top-Zustand. Und der große Vorteil gegenüber dem Neukauf: Du sparst hier gewaltig! So sicherst du dir jetzt etwa gleich mehrere E-Bikes schon für unter 1.000 Euro.

Jetzt 69 Prozent billiger: Vegerad Hydro E-Bike für 999 Euro

Eins der absoluten Highlights der aktuellen E-Bikes für unter 1.000 Euro ist definitiv das Vegerad Hydro. Hier hat Upway nämlich gehörig am Preis geschraubt und diesen von über 3.000 auf nur noch 999 Euro reduziert. Dies entspricht krassen 69 Prozent Rabatt!

Und geboten wird dir hierfür einiges. Das Citybike der Marke Vegerad punktet auf den ersten Blick direkt durch das schlichte Design in Schwarz und Rot samt praktischem Gepäckträger – hat gleichzeitig aber auch technisch einiges auf dem Kasten. So unterstützt dich etwa der Ansmann-Hinterradmotor mit bis zu 25 km/h, während du durch die Microshift XLE 10-Gang-Schaltung selbst ordentlich in die Pedale treten kannst. Unterwegs bist du dabei auf 28 Zoll Rädern und hydraulische Felgenbremsen sorgen bei deinen Stadt-Touren für die nötige Sicherheit. Der entnehmbare 482-Wh-Akku soll dir obendrein laut Upway „viel Reichweite“ bieten.

Das E-Bike besitzt eine Rahmenhöhe von 60 cm und ist dadurch für Personen mit einer Größe von 1,80 – 1,95 Meter geeignet. Sollte das zu groß für dich sein, haben wir am Ende des Artikels aber noch ein paar weitere Angebote zu kleineren Bikes rausgesucht. Bisher wurden auf dem 2022er E-Rad 4.809 km zurückgelegt.

Wichtig zu beachten: Da bei Upway generalüberholte E-Bikes verkauft werden, ist jedes Angebot stets einmalig. Es kann also gut sein, dass das Vegerad Hydro bald schon vergriffen ist. Doch kein Problem: Wir liefern dir jetzt nämlich noch fünf weitere E-Bike-Schnäppchen für unter 1.000 Euro.

Schon ab 649 Euro: Weitere E-Räder für unter 1.000 Euro

Wie versprochen kommen jetzt noch fünf weitere E-Bike-Angebote für unter 1.000 Euro, die ebenfalls einen Blick wert sind:

Falls hier immer noch nichts für dich dabei ist, solltest du in jedem Fall einen Blick auf diese Aktionsseite werfen. Hier findest du nämlich alle weiteren E-Bikes für unter 1.000 Euro, die Upway derzeit im Sortiment hat.