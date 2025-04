Der Anbieter, über den das bei-Netflix-sparen funktioniert, ist waipu.tv. Und dessen noch laufende Oster-Aktion ist so gut, dass sie mit Netflix günstiger ist, als ohne. Klar ist aber auch – ohne Bedarf an waipu selbst, lohnt sich die Aktion nicht. Denn da hier kein Premium-Netflix mit drin ist, landest du bei dem Deal absolut über den Abo-Kosten von Netflix Standard.

Netflix geschenkt?! So stark ist das Angebot wirklich

Darum geht’s: Wer bis zum 27. April über diese Aktionsseite sein waipu.tv-Abo abschließt, bekommt tatsächlich 12 Monate Netflix gratis on top! Kosten für dich: 12,99 Euro pro Monat. Dies ist insofern besonders, als dass das enthaltende Perfect Plus Paket von waipu.tv einzeln eigentlich 14,99 Euro kostet. Du bekommst Netflix nicht nur kostenlos dazu, du drückst durch das Bundle sogar die monatlichen Kosten des TV-Dienstes.

Enthalten ist dabei übrigens Netflix Standard mit Werbung im Wert von 4,99 Euro. Wer also ausschließlich Interesse an dem amerikanischen Streaming-Dienst hat, kommt solo wie eingangs erwähnt günstiger an das Abo. Im Paket lohnt sich der Deal jedoch definitiv. Denn den TV-Streaming-Dienst waipu.tv sollte man nicht unterschätzen.

Über 280 Sender, Pay-TV, Exklusiv-Inhalte und mehr

Mit waipu.tv holst du dir nämlich HD-Fernsehen mit unfassbar vielen Sendern und Extras. Insgesamt bekommst du hiermit Zugriff auf über 300 Sender, mehr als 280 davon in HD. Hierzu zählen die Öffentlich-Rechtlichen genauso wie private Sender. Du kannst also ProSieben, Sat.1, RTL und Co. ebenfalls in HD genießen. Doch das war noch nicht alles. Auch Pay-TV-Programme wie SyFy HD, Eurosport 2 HD oder verschiedene Warner Bros. Sender sind kostenlos enthalten. Hinzu kommen dann noch eine riesige Mediathek mit über 40.000 Filmen, Serien und Shows auf Abruf sowie ein 150-Stunden-Aufnahmespeicher und eine Restart/Pause-Funktion damit du nichts verpasst.

Besonders praktisch: Beim TV-Streaming mit waipu.tv bist du nicht an ein Gerät gebunden. Bis zu vier Streams gleichzeitig sind möglich – perfekt für die ganze Familie oder die WG. Gleichzeitig kannst du auch auf verschiedene Arten schauen. Ganz klassisch am Smart-TV oder Fire-TV-Stick, auf deinem Smartphone und Tablet oder ebenso im Browser am PC.

Alle wichtigen Infos auf einem Blick

Wie du siehst: waipu.tv ist für alle, die Interesse an herkömmlichem Fernsehen in HD haben, ein absolut umfangreicher Dienst mit vielen Vorteilen. Und dann gibt’s aktuell ja auch noch Netflix geschenkt dazu! Wichtig zu beachten: Nach Ablauf der 12 Monate steigen die Paket-Kosten inklusive Netflix wieder auf den Standardpreis von insgesamt 17,99 Euro im Monat. Zu dem Zeitpunkt kannst du aber selbstverständlich monatlich kündigen.

