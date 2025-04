Vodafone verschenkt Disney+: So sicherst du dir 3 Monate gratis!

Neben Mobilfunk- und Internet-Verträgen bieten die großen Netzbetreiber mittlerweile auch interessante TV-Tarife an. Bei Vodafone heißt dieser GigaTV und bietet dir wahlweise über das Internet oder den Kabelanschluss HD-Fernsehen auf deinen Bildschirmen. Der Clou: Neukunden, die jetzt schon ab monatlich 9,99 Euro einen GigaTV-Vertrag abschließen, sichern sich drei Monate Disney+, im Wert von 6 Euro pro Monat, als Geschenk dazu. So kannst du das Streaming-Abo einfach mal ausprobieren – und gleichzeitig vom umfangreichen GigaTV-Programm profitieren. Weiterer Rabatt-Trick: Auch, wer sein Netflix-Abo über Vodafone laufen lässt, kann sparen. Hier gibt’s allerdings nichts gratis, sondern im Kombi-Angebot lediglich ein paar Euro Rabatt auf den regulären Abopreis.

Mit kostenlosem Disney+-Abo: Das bietet GigaTV von Vodafone

Auch wenn die drei Gratismonate für Disney+ sicherlich der Blickfang sind, bietet GigaTV auch abseits davon ein lohnenswertes Gesamtpaket für TV-Fans. Ein großer Vorteil direkt zum Start: Du kannst selbst entscheiden, ob du den Dienst klassisch über den Kabelanschluss oder das Internet nutzen möchtest. Dadurch kommen beispielsweise auch Personen ohne Smart-TV auf ihre Kosten.

Doch was ist GigaTV überhaupt? Vodafone bietet dir mit seinem TV-Dienst wahlweise via Kabel, DSL oder Glasfaser Zugang zum herkömmlichen TV-Programm. Bis zu 87 Sender stehen zur Auswahl, davon maximal 57 in HD. Hierzu zählen neben den öffentlich-rechtlichen auch private Programme wie RTL, ProSieben und Comedy Central.

Hinzu kommen noch weitere Vorteile, wie etwa der Zugang zu den Sender-Mediatheken. So kannst du viele Inhalte bis zu sieben Tage nach der Ausstrahlung noch nachholen – praktisch, wenn man die Lieblingsshow live verpasst hat. Hierbei hilft auch die Pause- und Aufnahme-Funktion (200 Stunden Aufnahmespeicher) der mitgelieferten TV-Box. Diese ist stets Teil des Pakets und sorgt für einen unkomplizierten Anschluss von GigaTV. Obendrein hast du über die GigaTV Mobile App ebenso von unterwegs aus Zugriff auf deinen Content.

Derzeit packt Vodafone wie eingangs versprochen auch noch drei Gratismonate für Disney+ (Standard mit Werbung) in Form eines Coupons mit dazu. Diesen kannst du nach Vertragsabschluss bis zu 31. Juli auf dieser Aktionsseite einlösen. Das Disney+-Abo nutzt du dann drei Monate kostenfrei und kannst es anschließend für 5,99 Euro pro Monat weiterlaufen lassen oder kündigen.

Schon ab 9,99 Euro pro Monat

Doch was kostet der ganze Spaß überhaupt? Los geht’s preislich ab 9,99 Euro pro Monat. Dabei macht es übrigens keinerlei Unterschied, ob du dich für die Kabel- oder Streaming-Variante entscheidest. Allerdings gilt dieser Preis nur für die ersten sechs Monate. Anschließend steigen die Kosten auf monatlich 14,99 Euro, bei einer Mindestlaufzeit von 24 Monaten. Wer bereits Vodafone Internet-Kunde ist, spart immerhin 5 Euro pro Monat.

Hinzu kommen außerdem einmalig 49,99 Euro als Anschlusspreis sowie weitere 6,99 Euro für den Versand. Die normale GigaTV Home Box ist bei all den Kosten schon mit inbegriffen. Wer jedoch das Bluetooth-fähige Modell der TV-Box (hier geht’s zu unserem Test) möchte, muss einen Aufpreis zahlen. Hiermit kannst du das Gerät dann zusätzlich ebenso als Audio-Box und Soundbar-Ersatz für TV, Musik und Co. verwenden. Ebenfalls cool: Auf Wunsch gibt’s auch die Möglichkeit, zusätzlich ein Bundle mit Netflix oder Vodafone Premium (20 zusätzliche HD-Sender ohne Werbung) abzuschließen.

Interesse? Dann klick dich jetzt durch zu Vodafone und prüfe, ob GigaTV bei dir verfügbar ist.