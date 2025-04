Viel Datenvolumen? Check! Zugang zum 5G-Netz? Check! Eine Allnet-Flat? Ebenfalls check! Dieser Vodafone-Tarif hat echt alles, was man braucht. Und das Beste: Aktuell senkt freenet den Preis gewaltig, sodass du nur noch 9,99 Euro im Monat zahlst.

Das bietet dir der 5G-Tarif für unter 10 Euro

Schauen wir uns den Tarif mal im Detail an. Allen voran das Datenvolumen ist mit 40 GB ordentlich groß und sollte dadurch selbst für die meisten Vielsurfer sicherlich genug sein. Gesurft wird zusätzlich im starken 5G-Netz von Vodafone, mit einer maximalen Geschwindigkeit von 50 MBit/s – was für Surfen, Social Media, Streaming und Co. locker ausreicht. Hinzu kommen dann außerdem noch eine Allnet-Flat für Telefonie und SMS sowie EU-Roaming.

Wie eingangs erwähnt, zahlst du für diesen 5G-Tarif jetzt nur noch 9,99 Euro im Monat. Und das ist im Vergleich mit anderen Angeboten echt unschlagbar günstig.

Überzeug dich selbst: Unten aufgelistet siehst du andere 5G-Tarife im Vodafone-Netz samt Allnet-Flat, mit mindestens 30 GB Datenvolumen und 50 MBit/s Bandbreite – und keiner kann dem aktuellen freenet-Angebot so richtig das Wasser reichen. Zwar bekommt man andernorts zum Start ein paar Gratis-Monate geschenkt, muss dann aber weniger GB oder eine höhere Grundgebühr in Kauf nehmen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Dieser externe Inhalt von Tariffuxx ergänzt den Artikel. Du hast die Wahl, ob du diesen Inhalt laden möchtest. Externer Inhalt

Unserer Meinung nach ist das freenet-Angebot daher absolut empfehlenswert, wenn man ein großes 5G-Datenpaket für unter 10 Euro sucht. Die Mindestlaufzeit beträgt übrigens wie üblich 24 Monate, der Vertragsbeginn kann aber flexibel bis zum 30. Juni verschoben werden. Zudem sparst du dir den Anschlusspreis komplett, wenn du freenet eine Werbeerlaubnis erteilst.

Urlaub geplant? Reise-eSIM gibt’s kostenlos dazu!

Die Konditionen können sich also rundum sehen lassen. Doch das war noch nicht mal alles, denn freenet packt noch zwei weitere mehr oder weniger spannende Goodies mit dazu.

Zum einen wäre da die Reise eSIM freenet Travel inklusive 200 MB gratis Datenvolumen. Hiermit kannst du unterwegs in über 100 Ländern im nicht EU-Ausland das Internet nutzen. Ideal, um beispielsweise auch im Urlaub mal WhatsApp zu checken oder einen kurzen Videoanruf zu machen. Hierfür sollten die kostenlosen 200 MB locker ausreichen. Besonders praktisch: Du behältst bei der eSIM deine Rufnummer. Außerdem geht das Ganze angenehm simpel: Du bekommst nach Vertragsaktivierung eine E-Mail, über die du die freenet Travel eSIM inklusive gratis Datenvolumen kostenlos herunterladen kannst.

Als weiteres Extra gibt’s einen Monat des TV-Streaming-Abos waipu.tv Perfect Plus gratis dazu. Hiermit streamst du unter anderem TV-Sender wie ARD, ProSieben und Co. in HD sowie einige Pay-TV-Programme und vieles mehr. Der einzige Haken hierbei: Nach dem Gratismonat fallen für das Abo 12,99 Euro im Monat an. Du kannst das Ganze aber zum Glück umgehend kündigen, wenn du kein Interesse hast.

Alle Infos zum 5G-Tarif auf einen Blick

40 GB 5G-Datenvolumen

Vodafone-Netz (50 MBit/s)

Allnet-Flat für Telefonie und SMS

Mindestlaufzeit 24 Monate

Kein Anschlusspreis (wenn Werbeerlaubnis erteilt)

flexibler Vertragsbeginn (bis 30.06.)

Jetzt nur 9,99 Euro pro Monat

Der Deal-Newsletter von inside digital: Hiermit verpasst du kein Schnäppchen mehr! Wir liefern dir mit unserem neuen Deal-Newsletter jede Woche aufs neue die besten Angebote direkt in dein Postfach. inside digital DEALS Die besten Technik-Deals auf einen Blick – so sparst du clever! Jetzt anmelden Ich bin damit einverstanden, dass mir die beebuzz media GmbH, Kölnstraße 50, 50321 Brühl („inside digital”), regelmäßig News zu den oben ausgewählten Themenbereichen per E-Mail zusendet. Ich bin außerdem damit einverstanden, dass inside digital die Nutzung des Newsletters analysiert sowie zur Personalisierung ihrer Inhalte und Angebote verwendet. Meine Einwilligung ist jederzeit widerrufbar. dass mir die beebuzz media GmbH, Kölnstraße 50, 50321 Brühl („inside digital”), regelmäßig News zu den oben ausgewählten Themenbereichen per E-Mail zusendet. Ich bin außerdem damit einverstanden, dass inside digital die Nutzung des Newsletters analysiert sowie zur Personalisierung ihrer Inhalte und Angebote verwendet. Meine Einwilligung ist jederzeit widerrufbar. Weitere Informationen zur Verarbeitung Ihrer Daten sowie insbesondere zur E-Mail-Nutzung.

Jetzt weiterlesen 67 % Rabatt auf Unlimited-Tarif: Mit zwei Kompromissen zum besten Handy-Deal des Jahres?