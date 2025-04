iPhone 16 Pro mit 200 GB Datenvolumen: Vodafone gönnt 50 % Rabatt auf den Tarif

Wer schon einmal einen Blick auf das Preisschild des iPhone 16 Pro geworfen hat, weiß, dass dieses nicht gerade ein Schnäppchen ist. Genau da setzt Vodafone an und schnürt das Smartphone zusammen mit einem 200-GB-Tarif zu einem attraktiven Paket. Im Bundle zahlst du nur 0,84 Cent Aufpreis für das Oberklasse-Smartphone und sparst dir obendrein noch 50 Prozent der Tarifkosten für 12 Monate. Bevor wir mit dem Deal starten, ist aber noch wichtig zu erwähnen, dass dieses Angebot nur für Geschäftskunden gilt. Ob du Großunternehmer oder Start-up-Gründerin bist, ist jedoch vollkommen egal.

Vodafone Business Tarif mit dem iPhone 16 Pro

Der Tarif schickt dich mit 200 Gigabyte monatlich ins 5G-Netz von Vodafone. Dank des GigaDepots nimmst du ungenutztes Datenvolumen einfach mit in den nächsten Monat. Wenn du in einem Monat nur 20 GB verbrauchst, hast du im nächsten Monat also satte 380 GB zur Verfügung. Maximal jedoch die dreifache Menge deines Datenvolumens. Das Ganze ist zeitlich nicht begrenzt, du sammelst und nutzt deine Gigabytes also komplett flexibel. Eine Flat für SMS und Telefonie in allen deutschen und EU-Netze ist in den Konditionen enthalten.

Das Besondere bei den Business Prime Tarifen von Vodafone: Du kannst hiermit weltweit surfen. Im Business L Tarif stehen dir dafür drei Gigabyte im Monat zur Verfügung. Allerdings nur über einen Zeitraum von 48 Stunden. Perfekt also für eine kurze Geschäftsreise. Cool ist außerdem, dass du deine Rufnummer und dein Datenvolumen auf bis zu drei Geräten gleichzeitig nutzen kannst. Das kann neben deinem Smartphone auch deine Smartwatch oder dein Tablet sein.

Das iPhone 16 Pro ist der aktuell hellste Stern im Apple-Universum. Bei Vodafone bekommst du es mit 128 GB Speicherplatz in der Farbe Titan. In unserem Test hat es 4/5 Sterne erhalten und unser Tester empfand das Smartphone als eines der besten Geräte des vergangenen Jahres.

Apple iPhone 16 Pro Datenblatt zum Testbericht Allgemein Betriebssystem iOS Prozessor Apple A18 Pro Arbeitsspeicher 8 GB Kabellos aufladbar (Qi) ✓ Wasser- und Staubdicht Untertauchen Farbe Gold

Grau

Schwarz

Weiß Marktstart September 2024 Gewicht 199 g

Wie steht es um den Preis?

Der Tarif kostet dich normalerweise 49 Euro pro Monat. Bei einer Buchung bis zum 7. Mai zahlst du jetzt aber für 12 Monate die Hälfte dieses Betrags. Insgesamt sparst du dir dadurch 294 Euro. Aber Achtung: Nach 12 Monaten steigen die Kosten wieder auf 49 Euro.

Das iPhone 16 Pro gibts für eine Einmalzahlung von 0,84 Euro dazu. Auf die monatliche Rechnung schlägt Vodafone weitere 25 Euro drauf. Einen Anschlusspreis sowie Versandkosten gibt es hier nicht. Unterm Strich stehen also 49,50 Euro auf deinem Kontoauszug. Alle Kosten haben wir noch mal für dich zusammengefasst:

Business Prime L Tarif: 24,50 Euro

Einmalzahlung iPhone 16 Pro: 0,84 Euro

Monatliche Zuzahlung iPhone 16 Pro: 25 Euro

Direkt zu Vodafone!

→ 49,50 Euro pro Monat für das erste Jahr, danach 74 Euro pro Monat